Москва и Пекин движутся разными курсами, но в одном направлении, - Василий Иванов

00:13 10.06.2023 От военно-технического сотрудничества к военно-политическому



Об авторе: Василий Иванович Иванов – журналист.



Председатель Си и президент Путин – лидеры государств, обреченных на военно-техническое сотрудничество при нынешнем раскладе мировых сил.

Российско-китайским отношениям свойственно стремление к сотрудничеству. Еще один важный фактор, который объединяет Россию и Китай – взаимодополняемость их экономик. КНР в долгосрочной перспективе нуждается во все возрастающих количествах энергоносителей из Сибири и Дальнего Востока, а также в технологиях, особенно военных. Россия заинтересована в том, чтобы экспортировать энергоносители в КНР и через нее в другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. РФ также нацелена на то, чтобы покупать в КНР необходимые нам промышленные товары.



СОСТОЯНИЕ ОТНОШЕНИЙ



Серьезное внимание Пекин уделяет вопросам развития двустороннего сотрудничества по наиболее важным для себя направлениям: авиастроение, космическая отрасль, атомная энергетика, новые материалы и нанотехника.



Неплохо в целом обстоит дело с начавшимся еще в 1991 году сотрудничеством в военно-технической сфере. По сводным оценкам, за последние 20 лет Китай закупил в России вооружений и военной техники (ВВТ) на сумму около 30 млрд долл., став для нашей страны по части военно-технического сотрудничества (ВТС) партнером стратегического значения.



Среди последних крупных контрактов по поставкам российского ВВТ в Китай – соглашение на поставку 24 новейших истребителей Су-35 поколения 4++, до этого использовавшихся только Военно-космическими силами РФ (заключен осенью 2015 года, цена вопроса – 2 млрд долл.). А также контракт на поставку четырех дивизионов ЗРК С-400 "Триумф" (заключен осенью 2014 года, стоимость – около 1,9 млрд долл.).



Долгие переговоры были связаны со стремлением российской стороны ограничить риски для своих прав интеллектуальной собственности, с тщательным согласованием условий соглашений и, в случае С-400, по всей видимости, – с загрузкой российских производственных мощностей, не позволявшей произвести данные комплексы быстрее.



Россия продолжает оставаться важнейшим поставщиком авиационных двигателей в Китай. В конце 2016 года российская Объединенная авиадвигательная корпорация заключила контракт на поставку двигателей Д-30 и АЛ-31Ф на сумму до 1 млрд долл. Без этих двигателей невозможна была бы реализация программы перевооружения китайских ВВС.



Характерной особенностью организации ВТС с Россией на современном этапе является стремление Китая постепенно отказаться от закупок крупных партий российского ВВТ. И перейти к более тесному научно-техническому и производственно-технологическому взаимодействию в интересах разработки перспективных образцов ВВТ, при создании которых Пекин сталкивается с наибольшими трудностями (средства противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО), неатомные подводные лодки).



Уже ведутся совместные практические работы по ряду новых проектов, касающихся технологий вооружения военно-морских сил, сухопутных войск, систем связи, навигации и радиолокации, авиадвигателестроения и др.



В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНЫХ САНКЦИЙ



Нельзя не отметить сегодня и новую роль Китая в военно-техническом сотрудничестве с Россией. Так, после введения западных санкций именно благодаря КНР удалось сохранить темпы реализации ряда программ в интересах Министерства обороны РФ.



В частности, в случае с малыми ракетными кораблями замена немецким дизелям производства компании МТU была найдена в виде китайских аналогов. Вероятно, имеет место закупка и иных китайских комплектующих – аналогов западной продукции. Но это вопрос чрезвычайно деликатный – прежде всего в силу самих западных санкций, которые могут быть распространены на китайских контрагентов.



При этом сотрудничество между Россией и Китаем в оборонительной сфере развивается не только через импорт-экспорт продукции военного назначения. Эффективно действуют такие механизмы военных связей, как ежегодные встречи министров обороны и начальников генеральных штабов, командно-штабные переговоры различных профильных комиссий, а также учения видов вооруженных сил.



В целом, как представляется, подходы китайского руководства к развитию взаимодействия с Россией в военной и военно-технических сферах определяются прежде всего прагматическими соображениями. Которые позволяют Пекину успешно решать не только задачи наращивания боевых возможностей НОАК и модернизации своего ВПК, но и демонстрировать своим вероятным противникам, в первую очередь США и Японии, достигнутый уровень взаимоотношений стратегического характера с таким сильным в военном отношении и влиятельным государством, как Российская Федерация.



Практика показала, что даже в условиях проведения в 2022 году специальной военной операции (СВО) ВС РФ на территории Украины план совместных мероприятий России и Китая выполнен в полном объеме.



ВЛИЯНИЕ УКРАИНСКОГО КОНФЛИКТА



Высокий уровень взаимодействия нашел отражение в демонстрации КНР подхода к оценке событий на Украине.



По мнению Пекина, дестабилизация обстановки в этой стране вызвана целенаправленными действиями США и ведущих государств Европы в направлении сокращения российского влияния на постсоветском пространстве.



При этом позиция Пекина по крымскому вопросу определяется безусловной приверженностью КНР принципам невмешательства во внутренние дела других государств, уважения их суверенитета и территориальной целостности. Поэтому, выражая во время двусторонних контактов "понимание" логики действий России в ходе украинского кризиса, Пекин "молчаливо признал" итоги крымского референдума. И тем самым фактически оказал завуалированную поддержку российской позиции по урегулированию конфликта на Украине. Как показывают социологические опросы, большинство китайцев поддерживают СВО.



Несмотря на проведение СВО на Украине, Россия своевременно передала свой отчет за 2021 год в Регистр обычных вооружений ООН. Согласно приводимым в нем сведениям, РФ официально декларировала поставку в 2021 году на экспорт в КНР следующих вооружений, подпадающих под учет Регистра. В разделе № 7 "Ракеты и ракетные установки" указана поставка 242 единиц продукции военного назначения (вероятно, авиационные ракеты для истребителей Су-35).



ВКС России успешно применяют многоцелевые истребители Су-35С и МиГ-31БМ для обеспечения господства в воздухе в зоне СВО. Подобные факты поднимают интерес к отечественной авиационной и ракетной технике со стороны стран – партнеров России по военно-техническому сотрудничеству. Так, отдельные китайские СМИ высказываются в пользу закупки дополнительной партии российского оружия, в том числе истребителей-перехватчиков, способных в случае необходимости обеспечить надежную воздушную блокаду Тайваня.



Китайское руководство избегает критики России и не присоединяется к антироссийским санкциям. При этом оно дает понять, что китайские компании могут присоединиться к ним ради защиты своих экономических интересов на Западе.



Таким образом, политика Запада сегодня объективно толкает Китай к сближению с Россией.



Китайские военные аналитики продолжают извлекать уроки из спецоперации на Украине с целью оказания помощи Китаю своими наблюдениями при создании системы стратегического сдерживания на следующие пять лет, провозглашенной в докладе председателя КНР Си Цзиньпина на ХХ съезде КПК. С учетом опыта СВО на Украине в Китае продолжится развитие межконтинентальных баллистических ракет серии "Дунфэн", крылатых ракет воздушного базирования и баллистических ракет подводных лодок.



Китайские военные эксперты задают резонный вопрос: что делать? – в связи с частичным разрушением запорожского АО "Мотор-Сич". В результате был сорван долгосрочный план сотрудничества, предусматривавший организацию серийного выпуска моторов украинской разработки на китайских предприятиях. А ведь в Чунцине, провинция Сычуань, уже начали строить завод по производству и обслуживанию украинских моторов. 100 млн долл. китайцы вложили в модернизацию производственных мощностей "Мотор Сич" на самой Украине, и еще 150 млн долл. было запланировано на создание центра перспективных разработок и опытное производство при нем.



ВОЗМОЖЕН ЛИ ВОЕННЫЙ СОЮЗ РОССИИ И КИТАЯ



Результаты проведенного анализа показывают постепенное снижение роли военно-технического сотрудничества в отношениях двух стран. Начиная с 2013 года, наблюдается процесс "замещения" собственно военным сотрудничеством привычного места ВТС в российско-китайских отношениях. Увеличивается количество военных учений, которые демонстрируют военную мощь России и Китая.



Вместе с тем ВТС наших стран прошло несколько этапов: от экспорта советских систем вооружения в Китай – до выполнения индивидуальных разработок и заказов по спецпроектам китайского оборонно-промышленного комплекса (ОПК); от сотрудничества китайских инженеров с российскими конструкторскими бюро – до поставок высокотехнологичных систем вооружений в интересах китайской ПВО и ПРО.



Несмотря на в целом позитивный сценарий развития российско-китайских отношений, опыт сотрудничества с Китаем позволяет говорить о наличии вызовов интересам России – как потенциальных, так и вполне реальных.



Уже в настоящее время китайский ОПК в состоянии удовлетворять потребности своих Вооруженных сил практически в любых вооружениях, в целом ликвидировав отставание в развитии технологической базы. Устранение имеющих пока место недостатков в научно-техническом развитии позволит добиться Китаю регионального и глобального лидерства, реализации такого направления своей стратегии, как "преодоление последствий империалистической политики европейский стран в отношении КНР".



На международной арене продолжается противостояние Китая, с одной стороны, и Соединенных Штатов и стран Запада в целом – с другой. Оно выражается как в риторике официальных представителей стран, так и в заключении сделок по поставкам оружия и техники со стороны США третьим сторонам.



Так, обострилась ситуация вокруг Тайваня после того, как США подписали сделку о поставках на этот остров вооружения. На европейском треке по-прежнему растет напряженность между Китаем и странами Европы (из последних событий – обращение Литвы к США с просьбой о размещении у себя постоянного военного контингента и разработка Великобританией программы получения виз жителями Гонконга).



Что касается украинского вопроса, Китай в официальных заявлениях придерживается нейтральной позиции, говоря об уважении суверенитета и сохранении территориальной целостности государств, о всеобщей безопасности и разрешении конфликта путем переговоров. При этом китайские официальные лица не упускают возможности в социальных сетях заявить о "настоящей угрозе" в лице Соединенных Штатов.



ВЫВОДЫ И ОБОБЩЕНИЯ



Военно-политическое сотрудничество России и Китая является фактором, позволяющим решать задачу стратегического сдерживания. Должная реализация ВТС России и Китая позволяет обеспечить экономическую безопасность России в новых условиях международной обстановки.



При этом, особенно в связи с участившимися случаями нелицензионного копирования российского вооружения, необходимо больше внимания уделять оценке рисков поставки военной техники в Китай. Полагаем, что такой проактивный подход позволит в полной мере реализовать потенциал российской оборонки.



Представляется, что позитивный сценарий развития ВТС России и Китая в новых геополитических и геоэкономических условиях является наиболее реальным. Полагаем, что в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) военно-техническое сотрудничество двух стран положительно повлияет на региональную стабильность, поскольку позволит сгладить острые региональные противоречия в связке Китай-Индия путем создания военного паритета. Также результаты российско-китайского ВТС положительно скажутся на борьбе с "тремя силами зла", по китайской терминологии, на пространстве ШОС. А именно – с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом.



Что же касается собственно России, то на данном этапе направление и содержание военного и военно-технического сотрудничества с Китаем соответствует нашим интересам как с точки зрения экономической отдачи, так и по причине большого военно-политического значения российско-китайских отношений для формирования многополярной системы глобальной безопасности. Источник - НГ

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