Блинкен опять летит в Пекин. Вашингтон пытается "достучаться" до Пекина

00:37 10.06.2023

Названа цель намеченной на ближайшие дни поездки госсекретаря США Блинкена в Китай

Вашингтон пытается "достучаться" до Пекина



Долгое время откладывавшаяся поездка госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин все-таки запланирована на следующую неделю. Но ложкой дегтя в преддверии поездки главы Госдепа в Поднебесную оказалась шумиха, вызванная сообщениями о якобы имеющемся у Пекина стремлении создать "шпионскую базу" на Кубе.



Госсекретарь Энтони Блинкен планирует отправиться в Пекин уже на следующей неделе, сообщили изданию Politico два источника, знакомых с расписанием главы американского внешнеполитического ведомства.



Поездка, детали которой Госдепартамент все еще дорабатывает, должна стать визитом американского чиновника в Китай на самом высоком уровне со времен посещения Пекина в 2018 году тогдашним госсекретарем США Майком Помпео.



По словам одного из источников, Блинкен в скором времени прибудет в Пекин после своего нынешнего турне по Ближнему Востоку.



На этой неделе госсекретарь США находится в Саудовской Аравии для проведения многочисленных встреч, включая встречу представителей стран, борющихся с группировкой "Исламское государство" (ИГИЛ – запрещенная в России террористическая организация).



На просьбу прокомментировать планы Китая представитель Госдепартамента Ведант Патель заявил, что пока "нет информации о поездках госсекретаря". Китайское посольство в Вашингтоне, со своей стороны, не подтвердило предстоящий визит Блинкена в Китай. Пресс-секретарь Лю Пэнъюй сказал только: "Китай открыт для диалога с Соединенными Штатами".



Блинкен может ожидать резкой критики со стороны законодателей Республиканской партии за поездку в Китай после появившихся в четверг сообщений о том, что Пекин якобы ведет переговоры с Кубой о создании там базы для слежки за Соединенными Штатами. Впрочем, как американское правительство, так и правительство Кубы опровергли эти обвинения.



Администрация Байдена работает над возобновлением дипломатических и военных контактов на высоком уровне после почти полного срыва из-за инцидента с китайским воздушным шаром-шпионом в феврале, напоминает Politico. Примерно в то время у Блинкена был запланирован визит в Китай, но поездку пришлось отложить из-за разногласий по поводу сбитого американцами воздушного шара.



Сейчас Вашингтон пытается "достучаться" до китайского руководства. В последние недели стороны возобновили ряд контактов.



У поездки Блинкена в Саудовскую Аравию заподозрили гнусные цели: противоречия остались



В прошлом месяце советник по национальной безопасности Джейк Салливан встретился с высокопоставленным китайским чиновником Ван И в Вене для "откровенных" и "конструктивных" переговоров, а высокопоставленный представитель администрации США описал эту встречу как попытку наладить коммуникации после инцидента с воздушным шаром.



На днях газета Financial Times сообщила, что директор ЦРУ Уильям Бернс совершил секретную поездку в Пекин в мае, что сделало его самым высокопоставленным чиновником администрации Байдена, посетившим Китай. По словам двух источников, знакомых с этим вопросом, его визит состоялся по приглашению китайской стороны.



А одной из целей состоявшейся ранее на этой неделе поездки в Пекин помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниела Критенбринка и старшего директора Совета национальной безопасности по делам Китая и Тайваня Сары Беран "было убедиться, что линии связи остаются открытыми, и поговорить о потенциале будущих визитов, на высоком уровне". Об этом заявил во вторник представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби.



"Обе стороны обменялись мнениями о двусторонних отношениях, проблемах пересечения пролива, каналах связи и других вопросах. Официальные лица США ясно дали понять, что Соединенные Штаты будут энергично конкурировать и отстаивать интересы и ценности США", - говорится в сообщении Госдепа по итогам встречи американской делегации с исполнительным заместителем министра иностранных дел Ма Чжаосю и генеральным директором Северного Департамента по делам Америки и Океании Ян Тао.



До нормализации двусторонних отношений, похоже, далеко – примерно как пешком от Вашингтона до Пекина. Чиновники Министерства иностранных дел Китая в последние недели публично высказывались против разъяснительной работы администрации Байдена, ссылаясь на все недружественные действия Вашингтона, начиная с ограничений на экспорт высокотехнологичных полупроводников из США, продолжающихся продаж оружия Тайваню и того, что администрация Байдена в прошлом месяце сплотила страны-члены "Большой семерки" (G7) для работы над "уменьшением рисков и диверсификацией" своих экономик, чтобы меньше полагаться на Китай.



При всех этих откровенно враждебных по отношению к Пекину действиях в прошлом месяце президент Джо Байден на голубом глазу предсказал "оттепель" в американо-китайских отношениях. Через несколько дней министр торговли Китая Ван Вэньтао вылетел в США для встреч с министром торговли Джиной Раймондо и торговым представителем США Кэтрин Тай. Но отказ Пекина в просьбе министра обороны Ллойда Остина встретиться со своим коллегой Ли Шанфу на саммите по обороне "Диалог Шангри Ла" в Сингапуре свидетельствует о том, что двусторонние связи остаются слабыми, признает Politico.