США намерены взять IT-сферу Казахстана под свой контроль

00:43 10.06.2023

Американские компании проявляют большой интерес к IT-сфере Казахстана. Об этом на брифинге в рамках Международного форума "Астана", проходящего в казахстанской столице, заявил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, сообщает сегодня, 9 июня, корреспондент EADaily.



"Позавчера прошел бизнес-форум с американскими компаниями, который был организован Торговой палатой США совместно с Министерством торговли и интеграции (Казахстана). И у них действительно большой интерес, они приехали на форум, чтобы воочию увидеть потенциал. Они встречаются с отраслевыми министерствами, проводят встречи B2B, чтобы понять потенциал нашего рынка. Уже видно, что они заинтересованы, иначе бы они не приехали",

- сказал Куантыров.



По его словам, интерес американцев заключается не только в работе с крупными компаниями, которые инвестируют в нефтегазовую сферу, но и в развитие производства, машиностроения, IT-индустрии, развитие инфраструктуры.



"Конечно, они видят бурное развитие IT-отрасли в нашей стране, у нас есть свои „единороги", активно развивается Fintech, и т. д. Думаю, мы можем с ними очень тесно взаимодействовать, тем более их продуктами активно пользуются в нашей стране. Мы встречались с Google, и будем уже обсуждать точечно какие-то вопросы",

- добавил министр.