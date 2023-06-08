Запад продал 120 тыс. человек за нефть и газ из Азербайджана, - Артур Хачикян

01:13 10.06.2023

Запад продал 120 тыс. человек за нефть и газ из Азербайджана - политолог



По мнению Артура Хачикяна, обещанное Николом Пашиняном "кадастровое свидетельство" не удержит Азербайджан от новой агрессии.



ЕРЕВАН, 2 июн - Sputnik. Коллективный Запад обманул Армению и продал 120 тыс. армян Нагорного Карабаха за нефть и газ из Азербайджана. А переговоры с Азербайджаном на западных площадках имеют одну единственную задачу – спровоцировать новую агрессию Баку. Подобное мнение в интервью Sputnik Армения выразил политолог, доктор Стэнфордского университета (США) Артур Хачикян.



Единственная цель Запада на переговорах Еревана и Баку сейчас – это подписание ими документа с последующим принесением в жертву армян Нагорного Карабаха, выдавливание России из региона. В этом контексте он напомнил про недавнее заявление представителя Госдепа США о том, что Вашингтон приветствует готовность азербайджанского руководства "амнистировать" (представителей Нагорного Карабаха – ред.). По мнению Хачикяна, высказывание означает только одно – Запад продал 120 тыс. армян за азербайджанские нефть и газ.



Эксперт считает опасной ту парадигму, по которой сейчас идет процесс с Азербайджаном. И угроза вызвана в первую очередь пораженческой позицией властей Армении, их готовностью сдать Нагорный Карабах и т.н. анклавы в обмен на призрачный мир.



"Ни сдача Нагорного Карабаха, ни передача анклавов не меняют позиции Азербайджана на переговорах. Никаких компромиссов со стороны Баку. Как только Азербайджан получит Нагорный Карабах, он захочет Сюник", - заявил Хачикян.



Эксперт не уверен, что обещанное премьером Николом Пашиняном "кадастровое свидетельство" удержит Азербайджан от вероятной агрессии против Сюникской области.



Ранее в Кишиневе на встрече с армянской общиной Молдовы, последовавшей за пятисторонними переговорами, Пашинян заявил, что хочет оставить потомкам "кадастровое свидетельство" Республики Армения.



"Я бы настоятельно попросил нынешнее руководство тщательно готовиться перед каждым публичным выступлением, а также избегать употребления столь неудачной метафоры, каким является словосочетание "кадастровое свидетельство". Республика Армения была признана международным сообществом в 1991 году. Да и вообще, если у нас нет "кадастрового свидетельства", то премьером какой страны Пашинян был избран в 2018 году", - говорит наш собеседник.



С точки зрения политолога, не выдерживают критики и высказывания премьера о том, что Армения хочет устранить и нейтрализовать все поводы и причины возможной эскалации в будущем.



"Пашинян должен понять, что повод для агрессии Азербайджана есть уже сейчас. В Баку требуют от Армении коридора, требуют возвращения азербайджанцев на "исторические земли", эти претензии тщательно подогреваются Турцией", - полагает Хачикян.



Он не видит в подписании мирного договора гарантию стабильности и долгосрочного мира. И яркий тому пример - Минские соглашения между РФ и Украиной. Спустя годы после их подписания, бывшие лидеры Франции и Германии в итоге признали, что документы всего лишь были призваны помочь Украине выиграть время.



Хачикян уверен, что в самый удобный для себя момент Азербайджан развяжет новые боевые действия. И, в частности, дальнейшая эскалация противостояния на украинском треке увеличивает угрозу агрессии со стороны Баку, а пресловутое международное сообщество это просто не заметит.



Эксперт вовсе не склонен считать, что Армении следует отказаться от переговоров. Но нужно сменить переговорщиков в Ереване. Действующее руководство провалило внешнюю политику, ее неумелые действия стали причиной войны и поражения в 2020 г. и грозят новыми бедствиями сейчас. Начавшийся 5 лет назад отказ от российского "зонтика" безопасности и поиски этого "зонтика" на Западе в условиях, когда западные политики называют азербайджанское руководство доверительным партнером, лучше всего характеризует провал нынешней команды в Ереване.