Рубль снова "прилип" к нефти

01:16 10.06.2023

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Значительный рост курса доллара, как и в прежние времена, аналитики объясняют главным образом падением цен на энергетических рынках.



В Банке России дали понять, что слышат призывы бизнеса снизить ключевую ставку, но борьба с ростом цен по-прежнему имеет высший приоритет.



Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже в пятницу поднимался выше 83 рублей впервые с 7 апреля. Евро и юань также обновили апрельские максимумы, добравшись до отметок 89,36 рубля и 11,628 рубля соответственно.



Большая часть аналитиков ослабление российской валюты объясняет падением цен на нефть на фоне начавшейся рецессии в Евросоюзе. При этом стоит отметить экстраординарные усилия ОПЕК+ по сокращению предложения на топливном рынке - в минувшее воскресенье организация продлила соглашение о снижении объемов добычи на 2024 год, причем Саудовская Аравия в инициативном порядке "прикрутит кран" еще на 1 млн баррелей в сутки, доведя добычу до самого низкого уровня за несколько лет после падения цен на нефть.



Тем не менее стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в пятницу упала на $0,44 (0,58%) - до $75,52 за баррель, сообщает "Интерфакс". Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", котировки снижаются после выхода более слабых, чем прогнозировалось, данных по рынку труда в Соединенных Штатах и снижения ожиданий относительно дальнейших темпов ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) США. Кроме того, участники рынка ждут новостей о готовящемся 11-м пакете санкций Евросоюза против РФ, согласованию параметров которого сейчас препятствуют Венгрия и Греция.



Ситуация для нефти остается в лучшем случае неопределенной из-за высоких рисков рецессии экономик крупных потребителей сырья, рассказали РБК эксперты "БКС Мир инвестиций". По их оценке, "даже существенное улучшение конъюнктуры рынка нефти позитивно отразится на рубле лишь через некоторое время из-за небольшого количества инвесторов и спекулятивно настроенных игроков, которые ранее закладывали в курс рубля текущие ожидания, основанные на различных внешних и внутренних драйверах".



Всемирный банк (ВБ) настроен несколько более оптимистично - там ожидают, что цена на нефть в 2023 году достигнет $80 за баррель, а далее организация прогнозирует рост стоимости топлива до $82 в 2024 году и $84,4 в 2025-м. Об этом говорится в обнародованном на текущей неделе докладе ВБ "Перспективы развития мировой экономики".



Как бы то ни было, ослабление рубля может продолжиться в ближайшие недели, заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в комментарии для Банки.ру. "В свои прогнозы на этот год мы закладываем средний курс рубля к доллару на уровне 80, к евро - 89, к юаню -11,6. Мы ожидаем ослабления курса рубля к доллару к концу года до 85, к евро - до 91, к юаню - до 12,0", - сказал Васильев.



Что касается российского Центробанка, то его председатель Эльвира Набиуллина заявила в пятницу, что отечественная экономика полностью вернется к докризисному уровню в следующем году. По ее словам, которые цитирует ТАСС, это станет возможным "с учетом постепенного замещения внешнего спроса внутренним".



При этом Банк России в пятницу принял решение шестой раз подряд сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%. "Текущие темпы прироста цен, в том числе устойчивые показатели, продолжают увеличиваться. Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий остаются на повышенном уровне. Экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе Банка России. Это в значительной мере отражает активное восстановление внутреннего спроса. Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски. В целом баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте ЦБ РФ.



Тем самым в ведомстве дали понять, что слышат призывы представителей бизнеса, многие из которых настаивают на снижении ставки как минимум до 6,5% к концу года, но полагают, что борьба с ростом цен по-прежнему имеет высший приоритет.



Центробанк также подчеркивает, что на текущем этапе возможности расширения производства в российской экономике все в большей мере ограничены состоянием рынка труда. "Безработица вновь обновила исторический минимум. На фоне последствий частичной мобилизации и продолжающегося роста спроса предприятий на труд во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы", - говорится в сообщении ЦБ РФ. В то же время там отмечается, что "значимые проинфляционные риски связаны с влиянием геополитической напряженности на условия внешней торговли".



Риском также называются "высокие и незаякоренные инфляционные ожидания, особенно чувствительные к курсовым колебаниям". В этих условиях перенос в цены уже произошедшего с начала года ослабления рубля "может оказаться более выраженным, чем ожидается в базовом сценарии Центробанка".



Банк России заявил, что будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке "с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков". При этом финансовый регулятор допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях "для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее".



Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 21 июля 2023 года.



Михаил Макаров