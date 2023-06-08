Реформы медленно разрушают систему здравоохранения Казахстана, - Эльмира Ауезова

01:17 10.06.2023

Реформы медленно разрушают систему здравоохранения



Лилия ИГЛИКОВА



Независимый эксперт Эльмира Ауезова о помощи в рамках ОСМС иностранцам и лицам без гражданства, а также о категориях казахстанцев, которые могут остаться без нее



