Реформы медленно разрушают систему здравоохранения Казахстана, - Эльмира Ауезова

|22:59 У Бориса Джонсона отняли мандат депутата Британского парламента
22:54 Перспективный для России газопровод в Пакистан споткнулся о цены на туркменский газ
22:05 Идиотизм в квадрате: в Женеве начались новые переговоры по "зерновой сделке"
21:54 Новые нефтяные маневры вокруг России. Суета санкций, - Борис Марцинкевич
21:46 Дональду Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам
21:34 Токаев отложил визит в Вьетнам из-за масштабных лесных пожаров
21:25 Al Ittihad: Соединенным Штатам нужно договориться с Китаем о новой мирной коалиции
15:34 Трое лесников погибли и 11 - пропали без вести при крупном пожаре в Абайской области Казахстана
15:31 Сербия окончательно потеряла Косово. Что дальше? - Антон Веселов
14:55 Станет ли Япония "нормальной" страной? - Дм.Стрельцов
14:54 Уроки вооруженного конфликта на Украине 2022–2023 гг.: первые оценки
13:40 Узбечка Умида Омонова завоевала золото на ЧМ по быстрым шахматам
13:18 НАТО создал на Балканах два недееспособных государства, - Тед Карпентер
13:13 Всем чертам назло: Париж не захотел расширения НАТО в Азию, - К.Логинова
12:32 Казахстан уходит за бесценок с молотка в пользу Запада, - Айнур Курманов
12:21 Власти Таджикистана идут на конфликт с Ага Ханом? Возможные причины и последствия, - Нурбек Акматов
12:12 Китай открывает военную базу на Кубе? - МК
10:53 Взяли за хобот. В Алматы открыли региональный центр МВФ
10:51 Зрят в корень. ОБСЕ открыла в Узбекистане миссию по наблюдению за выборами президента
09:54 В Запорожских степях одинаково хорошо горят и германские "панцири" и французские колесоходы, - Military Watch Magazine
09:22 Киргизия хочет малую АЭС от "Росатома" ... для Большого взрыва?
08:45 Что думают эксперты о петиции за выход Казахстана из ОДКБ и ЕАЭС
08:43 В Казахстане изъяли дроны, которые в Россию везла компания из Кыргызстана
08:39 Китай ускоренными темпами готовится осваивать Луну
08:25 Центробанк Турции возглавила молодая очаровашка Хафизе Гайе Эркан
08:19 Задержан за коррупцию известный каз-бизнесмен (экс-вице-министр и депутат) Нуржан Альтаев
07:48 Китай создает антиамериканскую ось в Азии, - Владимир Скосырев
01:47 $80 млрд. ущерб Таджикистана от "утечки мозгов". И он будет расти
01:45 Что ищут в казахстанских степях сталкеры со всего мира
00:09 Какой опыт Китая нужен России, чтобы развиваться такими же темпами
00:05 Рассосется ли латинизация: зачем в Казахстане экспериментируют над людьми? - В.Щекунских
00:03 Тайваньский вопрос: "горячая точка" конкуренции Китая и США, - Вл.Нежданов
|Реформы медленно разрушают систему здравоохранения Казахстана, - Эльмира Ауезова
01:17 10.06.2023
Реформы медленно разрушают систему здравоохранения
Лилия ИГЛИКОВА
Независимый эксперт Эльмира Ауезова о помощи в рамках ОСМС иностранцам и лицам без гражданства, а также о категориях казахстанцев, которые могут остаться без нее