 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 10.06.2023
02:03  Сергей Караганов: ""Мы сбрасываем западное иго…"
02:01  Российскую малую авиацию будут спасать китайскими запчастями
01:51  Путь воды: как Узбекистан решает вопросы водной безопасности, - Ермек Хамитов
01:17  Реформы медленно разрушают систему здравоохранения Казахстана, - Эльмира Ауезова
01:16  Рубль снова "прилип" к нефти
01:13  Запад продал 120 тыс. человек за нефть и газ из Азербайджана, - Артур Хачикян
00:46  Почему наступающий мир нас удивит. Постыдная тайна американской гегемонии и будущее Китая, - А.Фурсов

00:43  США намерены взять IT-сферу Казахстана под свой контроль
00:37  Блинкен опять летит в Пекин. Вашингтон пытается "достучаться" до Пекина
00:20  Пакистану грозит восстание племен, - Лариса Шашок
00:13  Москва и Пекин движутся разными курсами, но в одном направлении, - Василий Иванов
Пятница, 09.06.2023
22:59  У Бориса Джонсона отняли мандат депутата Британского парламента
22:54  Перспективный для России газопровод в Пакистан споткнулся о цены на туркменский газ
22:05  Идиотизм в квадрате: в Женеве начались новые переговоры по "зерновой сделке"
21:54  Новые нефтяные маневры вокруг России. Суета санкций, - Борис Марцинкевич
21:46  Дональду Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам
21:34  Токаев отложил визит в Вьетнам из-за масштабных лесных пожаров
21:25  Al Ittihad: Соединенным Штатам нужно договориться с Китаем о новой мирной коалиции
15:34  Трое лесников погибли и 11 - пропали без вести при крупном пожаре в Абайской области Казахстана
15:31  Сербия окончательно потеряла Косово. Что дальше? - Антон Веселов
14:55  Станет ли Япония "нормальной" страной? - Дм.Стрельцов
14:54  Уроки вооруженного конфликта на Украине 2022–2023 гг.: первые оценки
13:40  Узбечка Умида Омонова завоевала золото на ЧМ по быстрым шахматам
13:18  НАТО создал на Балканах два недееспособных государства, - Тед Карпентер
13:13  Всем чертам назло: Париж не захотел расширения НАТО в Азию, - К.Логинова
12:32  Казахстан уходит за бесценок с молотка в пользу Запада, - Айнур Курманов
12:21  Власти Таджикистана идут на конфликт с Ага Ханом? Возможные причины и последствия, - Нурбек Акматов
12:12  Китай открывает военную базу на Кубе? - МК
10:53  Взяли за хобот. В Алматы открыли региональный центр МВФ
10:51  Зрят в корень. ОБСЕ открыла в Узбекистане миссию по наблюдению за выборами президента
09:54  В Запорожских степях одинаково хорошо горят и германские "панцири" и французские колесоходы, - Military Watch Magazine
09:22  Киргизия хочет малую АЭС от "Росатома" ... для Большого взрыва?
08:45  Что думают эксперты о петиции за выход Казахстана из ОДКБ и ЕАЭС
08:43  В Казахстане изъяли дроны, которые в Россию везла компания из Кыргызстана
08:39  Китай ускоренными темпами готовится осваивать Луну
08:25  Центробанк Турции возглавила молодая очаровашка Хафизе Гайе Эркан
08:19  Задержан за коррупцию известный каз-бизнесмен (экс-вице-министр и депутат) Нуржан Альтаев
07:48  Китай создает антиамериканскую ось в Азии, - Владимир Скосырев
01:47  $80 млрд. ущерб Таджикистана от "утечки мозгов". И он будет расти
01:45  Что ищут в казахстанских степях сталкеры со всего мира
00:09  Какой опыт Китая нужен России, чтобы развиваться такими же темпами
00:05  Рассосется ли латинизация: зачем в Казахстане экспериментируют над людьми? - В.Щекунских
00:03  Тайваньский вопрос: "горячая точка" конкуренции Китая и США, - Вл.Нежданов
Четверг, 08.06.2023
22:52  Русофобы против русофобов. В Польше разгорается яростная политическая борьба, - В.Бурт
22:34  Банки Казахстана отказывают гражданам РФ в проведении платежей: что ждет Россию, - "МК"
22:17  Русский вопрос. Кремль Путина все больше напоминает Кремль Горбачева, - А.Проханов
22:08  Кыргызстан депортировал в Россию поджигателя военкомата в Свердловской области
19:04  В мире складывается Анти-Европа, - Е.Пустовойтова
17:40  В России расширяется линейка финансовых инструментов в юанях
17:37  Бойцы чеченского "Ахмата" усилились китайскими "Тиграми"
17:33  Миражи "европейского вектора" в Центральной Азии
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Российскую малую авиацию будут спасать китайскими запчастями
02:01 10.06.2023

Пока наши "Ладога" и "Ил-114−300" не готовы, поддерживать жизнь Ан-24 и Ан-26 планируют комплектующими из КНР

Анна Седова
Материал комментируют:
Роман Гусаров

Для решения проблемы с дефицитом комплектующих для самолетов Ан-24 и Ан-26, которые ранее закупались на Украине, может быть привлечена китайская промышленность. Такая идея обсуждалась 6 июня на заседании рабочей группы Росавиации по разработке предложений по поддержанию летной годности парка воздушных судов региональной авиации, сообщили СМИ источники в отрасли.

Как пишет РБК, замглавы Росавиации Андрей Добряков на этом совещании в том числе поручил Государственному НИИ гражданской авиации (ГосНИИ ГА), который занимается вопросами эксплуатации Ан-24/26 в России, проработать идею возможного сотрудничества с китайскими компаниями.

"Работа только начата. Наши специалисты не уполномочены на данном этапе давать комментарии", - сообщила изданию официальный представитель ГосНИИ ГА Оксана Королева.

Турбовинтовые самолеты Ан-24/26 вместимостью до 50 человек используют для полетов 14 российских гражданских авиакомпаний. Машины оснащались моторами АИ-24, которые производило украинское предприятие "Мотор Сич" в Запорожье. Последние самолеты были произведены еще в конце 1980-х годов, поэтому фактически находящиеся в эксплуатации в России модели все подходят к концу срока своей летной годности.

Что касается Китая, он освоил производство Ан-24 и Ан-26 еще в 1970-е годы, переименовав самолеты в Xian Y-7. В начале нулевых годов на его основе Y-7 был создан китайский самолет MA60, оснащенный канадскими моторами Pratt Whitney Canada PW127. Таким образом, у КНР есть компетенции для выпуска необходимых комплектующих. Однако остается главная проблема - с двигателем, ведь китайцы тоже используют иностранную модель. Кроме того, китайские детали должны будут пройти серьезную проверку на совместимость и сертификацию.

В то же время, возникает вопрос, почему бы не наладить производство необходимых компонентов у себя и вообще, нужно ли рассчитывать на морально устаревшие Ан-24, когда у нас готовится их полноценная замена - самолеты Ил-114−300 и ТВРС-44 "Ладога". Согласно программе развития авиационной отрасли до 2030 года их выпуск должен начаться уже в 2024 и 2025 года соответственно.

ТВРС-44 "Ладога" - проект двухмоторного турбовинтового пассажирского самолета для местных воздушных линий, который разрабатывается Уральским заводом гражданской авиации. Предположительно, он будет производиться на самарском авиазаводе "Авиакор", но пока официального соглашения на этот счет не было.

Ил-114−300 - региональный пассажирский турбовинтовой самолет, предназначенный для эксплуатации на местных воздушных линиях, является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114. Его производство введется в кооперации предприятий ОАК, на базе филиалов ПАО "Ил" Авиастар в Ульяновске и ВАСО в Воронеже, а также НАЗ "Сокол" в Нижнем Новгороде. Финальная сборка локализована на АО РСК "МиГ" в Луховицах.

Проблема в том, говорят эксперты, что оба эти самолета смогут заменить украинские "Аны" еще не скоро. Что касается "Ладоги", у нее еще не готов двигатель, а Ил-114−300 не поднимался в небо с 2021 года и лишь апреле стало известно, что его испытания скоро возобновятся. Это связано с крушением в 2021-м самолета Ил-112 В, который оснащен тем же двигателем - ТВ7−117СТ. В начале января 2023 года в Росавиации сообщили, что после доработки ведомство выдало АО "ОДК-Климов" сертификат на двигатель ТВ7−117СТ-01. Но понятно, что ни о каком запуске в серийное производство в 2024 речи быть не может.

Поэтому, как пояснил "СП" главный редактор портала Avia.ru, эксперт комитета по транспорту Госдумы Роман Гусаров, с учетом сложившихся обстоятельств китайские запчасти могут стать едва ли не единственным выходом из ситуации, чтобы дотянуть Ан-24 и Ан-26 до срока выхода собственных самолетов.

- Самолеты Ан-24 и Ан-26 - а это, по сути, один самолет, просто пассажирской и транспортной модификации - создавались еще в Советском Союзе. Их разрабатывало киевского КБ "Антонов", соответственно, после распада СССР правообладателем этих самолетов стала Украина. Какие-то запчасти производились на Украине, какие-то в России. Но даже то, что делали у нас, в производстве, по большому счету, не поддерживалось.

"СП": Почему?

- Самолетам, которые у нас до сих пор летают, уже 35−40 лет, это очень много. Да, это прекрасные машины, которые имеют гигантский ресурс, но парк неизбежно сокращается. Их осталось всего несколько десятков в рабочем состоянии. Для такого небольшого количества самолетов поддерживать собственное производство запчастей не имело смысла.

На сегодняшний день ситуация такова, что возобновлять производство для самолетов, которые вот-вот спишут, нецелесообразно, тем более что это уже устаревшие технологии. Штучное же производство деталей очень дорогое, а самолет для региональных перевозок должен быть дешевым.

Какой же выход из ситуации? В Китае есть аналоги этого самолет, практически полные его копии. В постсоветский период украинские конструкторы очень хорошо потрудились на благо китайского авиапрома, продали им много технологий и чертежей, поэтому сейчас все это есть в Китае и там производится. Почему бы не покупать у них запчасти какое-то время, пока они нам нужны? Думаю, такая потребность будет сохраняться у нас лет 5, может, до 2030 года. Все будет зависеть от того, как быстро начнет поступать замена.

"СП": А как быстро мы можем получить собственный аналог Ан-24?

- На замену сейчас делается самолет "Ладога", но пока он, по сути, только в чертежах. Он делается в металле, но готового экземпляра еще нет. Первая опытная модель только собирается, но дело в том, что для нее еще не готов и двигатель. Работы ведутся, были новости, что собирается фюзеляж, но ключевыми будут именно сроки завершения испытаний двигателя. Когда это произойдет, сейчас сказать сложно.

Как только будет запущено его серийное производство, если он подтвердит все заявленные характеристики, экономичность и надежность, тогда начнут списываться Ан-24 и Ан-26. А до тех пор нужно как-то поддержать их эксплуатацию, и самое простое и логичное решение - это приобретать комплектующие в Китае.

Даже если бы "Ладога" полетела в следующем году или через год, нужно ведь еще и произвести эти самолеты в нужном количестве. А нам нужны десятки таких самолетов. Начало производство и раскручивание конвейера происходит постепенно, сначала выпускаются единицы. Поэтому полностью заместить Ан-24 и Ан-26, думаю, удастся не раньше 2030 года. Тогда можно будет окончательно вывести их из эксплуатации и не думать о приобретении запчастей даже для оставшихся единиц.

"СП": Если у Китая есть аналогичные Ан самолеты, не более ли целесообразно покупать их, пока своих нет?

- А зачем? Этим самолетам, грубо говоря, сто лет в обед. Это очень старая конструкция. У нас сегодня летают 40-летние Ан-24. Что же, если мы сегодня купим в Китае их аналоги, мы еще 40 лет будем летать на "самолетах прадедушки"? В этом нет смысла. Нужно самим делать новый современный самолет по современным требованиям. Покупать старые, пусть даже перелицованные на китайский лад, не стоит.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1686351660


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Создается Парламентская комиссия по мониторингу целей устойчивого развития
- Алихан Смаилов призвал активизировать устранение барьеров и ограничений в торговле стран СНГ
- Кадровые перестановки
- Спикер Сената встретился с Председателем ПА ОБСЕ
- Что думают эксперты о петиции за выход Казахстана из ОДКБ и ЕАЭС
- Алихан Смаилов: ЕАЭС должен развиваться в экономической плоскости
- "Рост ВВП, триллионы, тонны, тысячи км! А Человеку от этого лучше жить стало? Непонятно! Не определишь! Никак!"
- Казахстан и Россия реализуют более 100 проектов в сфере промышленной кооперации на $22 млрд - Алихан Смаилов
- Гизат Нурдаулетов принял участие в заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  