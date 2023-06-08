Развал в России не состоялся: зато в Европе скоро появятся восемь новых государств, - В.Хомяков

10:21 10.06.2023

РАЗВАЛ РОССИИ НЕ СОСТОЯЛСЯ: В ЕВРОПЕ ПОЯВЯТСЯ ВОСЕМЬ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ

Запад одержим идеей развалить Россию, чтобы сожрать ее по кускам. Для продвижения подобных идей используются "убеганты", призывающие на разнообразных зарубежных "форумах порабощенных народов" к созданию на месте России независимых республик. На деле же развал грозит странам Европы. И не с помощью провокаторов, а руками своих граждан, жаждущих независимости.



Идея не нова: именно раздел России на части ставило правительство Великобритании главной целью Восточной (Крымской) войны. Между тем английская пословица гласит: "Не стоит кидаться камнями в дом соседа, если у самого стеклянная веранда". Ведь в самой Европе полно регионов, которые ведут борьбу за широкую автономию или даже полный суверенитет.



Каталония: "Эй, Испания, давай, до свидания!"

Каталония, входящая в состав Испании с XV века, с населением более 7,5 млн человек, потеряла при Франко автономию и столкнулась с притеснением языка и культуры. После восстановления автономии в 1978 году она так и не получила прежде имевшихся у нее прав.



Массовым сепаратистским настроениям здесь способствует тот факт, что Каталония кормит Испанию, давая более 19% ВВП. Серия проведенных там в 2009-2010 годах консультационных референдумов, голосований в 2014 и 2017 годах показали, что около 90% ее жителей выступают за суверенитет.



ДЕМОНСТРАЦИЯ С ТРЕБОВАНИЯМИ ИЗМЕНЕНИЯ СТРАТЕГИИ В ПОДДЕРЖКУ НЕЗАВИСИМОСТИ. ФОТО: LORENA SOPÃªNA/GLOBALLOOKPRESS



Испанское правительство этих итогов не признало: в Конституции страны нет статей, позволяющих автономной области провести такой референдум без согласования с центральным правительством и в одностороннем порядке объявить о независимости. Но нет сомнений, что каталонцы на этом не остановятся. Слишком жестко разгоняли власти протесты. И слишком большие деньги в случае отсоединения достанутся гражданам туристической Каталонии, которые говорят:



Мы можем поднять наш уровень жизни в разы. Так зачем нам кормить другие регионы, среди которых есть те, где целые династии беженцев сознательно не работают и живут на наши деньги?



Страна Басков: "Еще больше свободы"

Эта испанская область присоединена с начала XVI века. К сепаратизму была подвигнута тем же Франко, в 1939 году лишившим ее автономии и запретившим баскский язык. Ответом стало создание организации "Страна басков и свобода" (ЭТА), активно использующей террористические методы борьбы: на ее счету более 850 жертв.



БОРЬБА ТАМ ИДЕТ ЗА РАСШИРЕНИЕ ПРАВ АВТОНОМИИ. ФОТО: JOSE IGNACIO UNANUE/GLOBALLOOKPRESS



Однако после получения в 1980 году постоянной автономии, собственного правительства, парламента, полиции, СМИ, двуязычного образования и права самим устанавливать и собирать налоги сепаратизм в Стране Басков ослаб. ЭТА в 2017 году разоружилась. Теперь вся борьба там идет за расширение прав автономии, что, по сути, может означать появление отдельного государства внутри Испании.



Шотландия: "Даешь референдум!"

Кельтская Шотландия вошла в состав Великобритании после длительных войн в 1707 году. И там всегда были популярны идеи восстановления собственных органов власти или полной независимости. Особенно это стало заметно, когда в прошлом веке в Северном море у восточного побережья Шотландии нашли нефть.



На референдуме о независимости в 2014 году с небольшим перевесом победили сторонники единства с Соединенным Королевством. Но ситуация изменилась, когда Великобритания голосовала за выход из ЕС (брексит). Тогда в Шотландии большинство сделало выбор в пользу сохранения членства в ЕС. Сегодня идея отделения снова популярна: в местном парламенте большинство имеет Шотландская национальная партия, которая выступает за новый референдум, независимость и возвращение в ЕС.



ПОЛИЦЕЙСКИЕ РАЗНИМАЮТ ПРОФСОЮЗНЫХ АКТИВИСТОВ И БОРЦОВ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ ШОТЛАНДИИ. ФОТО: TOLGA AKMEN/GLOBALLOOKPRESS



Северная Ирландия: "Надо жить без Англии"

Эта британская провинция была присоединена Англией в 1801 году после ряда войн и геноцида ирландцев. Притом что южная часть острова обрела независимость, конфликт продолжается между местными католиками, борющимися за объединение с Ирландией, и переселенцами-протестантами, желающими оставаться в Великобритании.



Созданная в начале прошлого века радикальная Ирландская республиканская армия известна многими терактами против британских солдат и чиновников. В 1998 году было подписано Белфастское соглашение, предусматривающее выход региона через проведение референдума, но при согласовании оного с властями Великобритании и Ирландии. Ситуация, как и в Шотландии, обострилась после брексита, против которого проголосовали 55% североирландцев. Но сегодня националистическая партия "Шинн фейн" снова призывает к проведению референдума по объединению Ирландии.



Кто еще на выход?

Фландрия – в Бельгии.

Ломбардия, Венето и Южный Тироль – в Италии.

Бавария – в Германии.

Корсика – во Франции.

И это только самые известные очаги европейского сепаратизма. А сколько их еще скрытых и тлеющих. Не говоря уже про "страну эмигрантов" США, которая может развалиться, как только рухнет основа ее единства – доллар. Так что зря они лезут делить Россию – сами скоро развалятся.



Другое дело, что после десятилетий ментальной и культурной трансформации под руководством США европейцы в общей массе стали инертными. А посему – подходы к делу потребуются принципиально иные.



Европа так деградировала, что попытка сыграть на национальных чувствах будет малопродуктивной. Другое дело – усиливать противостояние между традиционной и новой (постмодернистской) Европой. Если, к примеру, проводить у нас Дни французской культуры, то это должна быть культура той, настоящей Франции, которую ненавидят и боятся нынешние правители. То же – с немецкой и любой другой культурой. Надо приучать их к мысли, что Россия – не враг, а последний оплот той старой доброй Европы, которую убивает Запад. Некоторые уже поняли это и переезжают к нам. И получают право жить на основе ценностей, которые считают правильными,



– рассказал Царьграду стратег Андрей Школьников.



Так и надо действовать. И начать надо с разработки и публикации "Манифеста традиционной Европы", инициатором которого выступит Россия. Предложив всем, кто поддерживает традиционные ценности, семью, мораль, религию, патриотизм, идти с нами, ибо и мы – традиционная Европа, которая как раз и воюет на Украине за право оставаться таковой. А идея регионального сепаратизма сработает уже на втором этапе, когда тот или иной национальный регион стран Евросоюза, пожелавший остаться "традиционной Европой", осознает свою несовместимость со страной, присягнувшей сатанинскому трансгуманизму.



Чем громче мы об этом заявим, тем больше сторонников из числа традиционалистов в Европе получим. В Америке, кстати, тоже.



Что с того?

Принцип "разделяй и властвуй" был излюбленным у Запада с незапамятных времен: и Кавказская война, и польские восстания, и все мятежи по окраинам Российской империи имели иностранный след. Вот только тогда Россия умела огрызаться. Например, поставляла оружие в Грецию и на Балканы для борьбы с турками. При СССР для помощи зарубежным друзьям создали целую мощнейшую организацию – Коминтерн. Да и при позднем СССР тайная борьба с Западом на чужой территории была активной.



С ельцинских времен поддержка сил, противодействующих нашим новым "партнерам", была свернута. Но сейчас-то что в джентльменов играть? Война идет на уничтожение. А посему негласная поддержка любых сил, ослабляющих врага и препятствующих ему ослаблять нас, – дело для гибридной войны совершенно необходимое. Как и заблаговременная работа с тамошними партиями, НКО, элитами и СМИ. Хватит воевать в белых перчатках, ибо историю пишет победитель.



Владимир Хомяков