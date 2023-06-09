В Колумбии через 40 дней после авиакатастрофы в джунглях обнаружили четырех выживших детей

10:52 10.06.2023

Президент Колумбии: через 40 дней после авиакатастрофы в джунглях обнаружили четырех выживших детей



История чудесного спасения – из Колумбии. В густых джунглях найдены живыми спустя 40 дней после авиакатастрофы четыре ребенка. Об этом сообщил президент страны Густаво Петро в своих соцсетях.



Самолет Cessna 206 с семью пассажирами на борту потерпел крушение 1 мая Экипаж успел подать аварийный сигнал о сообщить о неполадках в двигателе. Вскоре воздушное судно пропало с радаров, а пилот перестал отвечать.



После информации о крушении была организована поисковая операция под названием "Операция Надежда". К ней были привлечены более 70 местных жителей и более 120 солдат спецназа колумбийской армии.



В результате удалось обнаружить не только обломки лайнера, но и дети. Самому старшему – 13 лет, младшему - год. Ребята пострадали от укусов насекомых и серьезно обезвожены. А вот серьезных травм при падении им удалось избежать.



Александр Вышеславский