ТанкиUz. Чирчикский бронетанковый завод берутся реанимировать катарцы?

10:57 10.06.2023

Министр обороны Узбекистана принял военную делегацию Катара

Министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов провел переговоры с заместителем премьер-министра Катара - министром обороны Халидом бин Мухаммадом аль-Атия. Они также посетили текстильное предприятие и завод по ремонту бронетанковой техники в Чирчике.



Министр обороны Узбекистана генерал-лейтенант Баходир Курбанов 9 июня принял заместителя премьер-министра Катара - государственного министра по делам обороны Халида бин Мухаммада аль-Атия. Он находится в стране с официальным визитом.



