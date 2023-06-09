ТанкиUz. Чирчикский бронетанковый завод берутся реанимировать катарцы?

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10:57 10.06.2023
Министр обороны Узбекистана принял военную делегацию Катара
Министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов провел переговоры с заместителем премьер-министра Катара - министром обороны Халидом бин Мухаммадом аль-Атия. Они также посетили текстильное предприятие и завод по ремонту бронетанковой техники в Чирчике.
Министр обороны Узбекистана генерал-лейтенант Баходир Курбанов 9 июня принял заместителя премьер-министра Катара - государственного министра по делам обороны Халида бин Мухаммада аль-Атия. Он находится в стране с официальным визитом.
Как сообщили "Газете.uz" в пресс-службе Минобороны, на состоявшихся переговорах министры обсудили состояние сотрудничества в сфере безопасности и обороны и перспективы его развития. Кроме того, рассмотрены вопросы международной и региональной повестки.
В этот же день Халид бин Мухаммад аль-Атия в сопровождении Баходира Курбанова посетил текстильное предприятие Baryer tekstil, специализируется на производстве материалов для изготовления обмундирования для военнослужащих, и завод по ремонту бронетанковой техники в Чирчике в Ташкентской области.
Напомним, на днях Узбекистан с государственным визитом посетил эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани. По итогам его переговоров с президентом Шавкатом Мирзиеевым в Самарканде было подписано 15 двусторонних документов.