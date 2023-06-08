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Мишустин предложил партнерам по ЕАЭС создать чрезвычайный фонд на случай кризисов
12:19 10.06.2023

Таджикистан, несмотря на уговоры Сергея Лаврова, решил остаться за рамками организации
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
8.06.23
Мишустин пригласил таджикского коллегу Расула Кохирзаду к сотрудничеству в ЕАЭС. Фото РИА Новости
Премьер-министр России Михаил Мушистин в Сочи на полях саммита Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств дружественных независимых государств 8 июня провел двусторонние встречи с коллегами по ЕАЭС и приглашенными гостями из стран СНГ. Власти приглашенных Азербайджана и Таджикистана не рассматривают вопрос о возможном присоединении к региональному интеграционному объединению.
Взаимодействие в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), в который входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения, развивается эффективно и особенно востребовано в нынешних условиях. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета. По его словам, евразийская интеграция уже доказала свою эффективность и востребованность, взаимная торговля растет: с 2015 года увеличилась практически на 90%. Мишустин подчеркнул, что по итогам 2022 года этот показатель достиг максимального значения за все время существования союза. "Страны "пятерки" создают новые кооперационные цепочки, налаживают связи в области промышленности, цифровой трансформации, формируют общие рынки газа, нефти, электроэнергии, принимают решения по созданию новых логистических возможностей и расширяют сотрудничество с внешними партнерами", – отметил Мишустин.

Во второй день работы форума глава российского правительства сделал партнерам ряд предложений. В частности, создать чрезвычайный продовольственный фонд и систему мониторинга продовольственной обеспеченности. По словам Мишустина, формирование такого фонда поможет стабилизировать ситуацию в случае возникновения кризисов. При этом политик добавил, что потенциал стран ЕАЭС позволяет не только прокормить себя, но и отправлять продукцию на экспорт. Он также считает, что странам объединения нужно сблизить позиции в области климата, изучить конкурентные преимущества создаваемых в России цифровых экосистем и сделать выбор в их пользу.

Однако в новых геополитических условиях страны – участницы объединения осторожно относятся к таким предложениям и в целом к более глубокой интеграции из-за нависшей над ними угрозы вторичных санкций.

Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин считает, что это надуманные нарративы, что якобы интеграция невыгодна. Подогревают эту тему работающие в странах ЕАЭС неправительственный сектор и западные медиа. "Сами власти стран ЕАЭС, в большей степени центральноазиатские, тоже ведут свою игру на этой теме. Понимая выгоды от участия в ЕАЭС, тем не менее указывают лишь на недостатки. Это происходит из-за того, что позитивной повестки внутри стран нет, даже со стороны экспертного сообщества. И делается это специально для отвлечения внимания от внутренних проблем. Это важный, эффективный канал канализирования недовольства на всех уровнях и списывания ошибок на интеграционное объединение", – сказал "НГ" Станислав Притчин. Поэтому, по его словам, имидж ЕАЭС среди стран Центральной Азии не очень высокий. Этом объясняется и нежелание Таджикистана присоединяться к организации. "Хотя рост взаимной торговли внутри ЕАЭС в 2022 году составил 10% и достиг, по данным ЕАБР, 80,6 млрд долл., а уровень использования национальных валют в товарообороте дошел до 79%. Это говорит о том, что в союзе для всех участников огромное количество плюсов, но о них предпочитают умалчивать", – считает эксперт.

Проблемные вопросы для каждой страны Михаил Мишустин обсудил в ходе двусторонних переговоров. В частности, с премьер-министром Армении Николом Пашиняном – вопрос разблокировки транспортного сообщения в Закавказье. Мишустин отметил, что создание новых инфраструктурных маршрутов отвечает интересам всех государств региона и Москва прикладывает усилия для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Однако, по мнению Еревана, недостаточно, некоторые договоренности не работают. Пашинян заверил российского коллегу, что Армения "готова открыть региональные экономические и транспортные коммуникации в рамках принципа суверенности, юрисдикции тех сторон, по которым эти коммуникации проходят". "Это касается тех коммуникаций, которые отмечены в пункте 9 трехстороннего заявления глав РФ, Азербайджана и Армении. Надеюсь, нам удастся прийти к конкретным решениям", – сказал Пашинян. Этот месседж должен был услышать и принимающий участие в евразийских мероприятиях в Сочи премьер-министр Азербайджана Али Асадов. Азербайджан не является участником ЕАЭС, но, как сказал двумя неделями ранее на саммите организации в Москве президент Ильхам Алиев (см. "НГ" от 25.05.23), Баку выгодно сотрудничать со странами интеграционного объединения, потому что "это наши важные экономические партнеры".

"От открытия транспортных коридоров, вопрос которых сейчас прорабатывается с российским участием, ожидается кумулятивный эффект. После разблокировки коридоров на армяно-азербайджанской границе появляется возможность прямого сухопутного и железнодорожного сообщения между Россией и Арменией через Азербайджан", – сказал Притчин, отметив Грузию, которая, имея политические разногласия с РФ, идет с ней на сотрудничество. Еще одним приглашенным стал премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода. Душанбе давно ждут в ЕАЭС. На днях российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе визита в Таджикистан 6 июня выразил надежду, что республика в ближайшее время "определит для себя выгоды от присоединения к ЕАЭС". Но ответ таджикская сторона дала только после отъезда Лаврова в Москву. Начальник департамента информации и печати МИД Таджикистана Шохин Самади заявил, что власти республики не рассматривают вопрос о присоединении к ЕАЭС. По мнению Притчина, у Таджикистана есть политическая установка, и объясняется она стремлением сохранить экономический суверенитет.

Источник - НГ
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