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Рожденные в тяжелое время. Какими будут новые элиты в России, - Дм.Выдрин
14:37 10.06.2023

06.06.2023

Одна из самых цитируемых фраз Черчилля утверждает, что генералы всегда готовятся к прошедшей войне. И, как и в остальных афоризмах этого политика, здесь больше скрытого бахвальства и явного пренебрежения к другим, чем собственного смысла
Те, кто готовятся к "будущим воинам", не становятся генералами. Они остаются престарелыми майорами-фантазерами. Или политиками-лузерами.

Кстати, я и самого Уинстона считаю неудачником, развалившим империю. Мне как-то довелось пожить в квартире, где тот тайно встречался со своей пассией. Человек, который на век вперед прокоптил сигарным дымом стены и пропитал их коньячным выхлопом, вряд ли мог быть мудрецом.
Но это отдельная история.

А по поводу его максимы замечу, что прошлое нужно знать. А будущее - невозможно предугадать. И лучше с пользой потратить время на первое, чем бесполезно растранжирить его на второе.
В полной мере подобный подход продуктивен для "генералов" общественных элит. Те из них, кто "прозванивают" свои корни, прислушиваются к зову социальной крови, не изменяют цеховому архетипу, становятся лидерами своего кластера.
Те же, кто "верхним чутьем" надеется поймать будущий "ветер перемен", как правило, кончают плохо. Ну, как Меченый, он же Горби…

То, что происходит сегодня между умными, матерыми, статусными и даже уже знаковыми персонами российского Олимпа, многих удручает, раздражает, пугает.
Имею в виду, прежде всего, эскапады Евгения Пригожина в адрес руководства Минобороны. Встречные выпады в сторону "музыканта" Рамзана Кадырова. А еще "пацанские" пикировки других ярких личностей из их окружения, уровня Делимханова или Алаудинова...
Да, вся эта грызня выглядит иногда несерьезно, иногда - зловеще. Особенно в такое непростое время. Но вот меня лично - скорее обнадеживает, чем пугает.
Дело в том, что эти эксцессы - не признак болезни общества, а симптомы его выздоровления! Это признак того, что в стране пусть мучительно, противоречиво, даже кроваво рождаются самобытные элиты. И, видимо, без крови не рождается ничего настоящего.
Суть элиты - в ее родословной. Соответственно, понять неистовость и безоглядность взаимных обвинений явных ЛОМов нашего общества невозможно без их генетической привязки к своей судьбообразующей среде.

России повезло. Исторические, культурологические, географические и военные предпосылки создали условия для почти единовременного формирования целого пакета, полноценного комплекта элит.
Их лидеры пока еще не осознают собственную, тем более, чужую своеобычность, социальную генетику, особенности и характеристики. При этом они интуитивно и по собственным критериям оценивают деятельность параллельных сообществ.
И приходят в лютую ярость от того, что в политике не работает неевклидова геометрия и параллели здесь, в отличие от крайностей, не сходятся.

В России уже явственно обозначились контуры четырех автохтонных элит:
Первая - корпоративная (делократическая). Десятилетия существования частных корпораций не могли не породить слой людей, живущих, думающих, действующих по их логике и подобию.
ЧВК "Вагнер" - это естественное силовое оформление данного модуса вивенди. Главный критерий здесь - эффективность. Любой ценой любых, в том числе и людских, ресурсов. А наказание за "косяки" - быстрое и неотвратимое: в мирное время в лучшем случае - увольнение без выходного пособия, в военное в худшем случае - кувалда.

Вторая элита - административная (бюрократическая). Главный критерий - лояльность. Даже ценой подавления инстинктов творчества и инициативы. Даже ценой отказа от результата, если достижение последнего связано с риском нарушения инструкций и предписаний, распоряжений и протоколов.
В этом сообществе приказ начальства - святее Священного писания. Ну, как в МО. Дисциплина - сила!
Третья элита - родовая (нациократическая). Поскольку ярче всего она проявилась в Чеченской республике, ее еще можно называть "тейповой".
Здесь критерий - традиция. В самом широком плане - как ответственность перед памятью предков. Как преданность родовым знаковым личностным качествам - почитание старших и патронирование младших, доблесть в борьбе с врагами и верность в отношениях с единомышленниками. Ахмат - сила!
Наконец, четвертый тип - элита смысловая (идеократическая). То есть сообщество, которое пытается осмыслить все ниши и закоулки общественного пространства.
Стремится гармонизировать, синхронизировать или просто проговорить историю и современность, экономику и мораль, культуру и искусство. Ну то, что пытаются сделать, например, Александр Дугин или Сергей Кургинян. Знание - сила!
Драма в том, что в военное время социальное пространство сосуществования этих элит - радикально меньше, чем в мирное. Это как различные виды войск, скучившиеся на тесном плацдарме наступления, где стрелки ненавидят особистов, а штурмовики презирают тыловиков.
У названных элит почти все социальные "вторичные признаки" - разные: рабочий сленг, способы мышления, протоколы управления, манера поведения… Даже отлична внешняя стилистика - от дресс-кода до бытовых приблуд. Здесь "музыканта" не спутаешь с "мобиком" или "ахматовцем".

Тем более - с "писакой".
Здесь все друг друга зачастую дико раздражают именно своими архетипичными свойствами. У одних - хайп и позерство в продвижении своих целей. У других - чинопочитание в отношениях и медлительность в решении поставленных задач. У третьих - безграничное преклонение перед национальными лидерами и фатализм перед судьбой. У четвертых - обильное словословие и мнительность, морализаторство и нерешительность…
Хотя в мирное время именно многие из этих качеств и вывели наших героев на элитный уровень. И по "первичным признакам" - прежде всего по отношению к Родине - они в основном едины. Но этого часто не видят ни окружающие, ни они сами. Мужчина отличает женщину не по генам, а по… Вы знаете.
Короче, пока элиты грызутся - они элиты. Причем с полным взаимодополняемым набором необходимых державе свойств. Даже не державе, а полноценной и самобытной цивилизации. Если мы хотим таковую построить.
Понятно, что данная классификация элит - условна. Россия находится в стадии пассионарной пересменки, сбрасывает ороговевшую кожу и только-только примеряет новый облик. В этих условиях и элиты как часть общества - пластичны, изменчивы, не статичны. Но общие их контурные карты уже проявились. Дальше раскрасит время и обстоятельства.

Понятно и то, что внутри самих элит - тоже немало противоречий.
Во-первых, изменяется их социальная база. Неизбежная аннигиляция крупного капитала в России, приведет к видоизменению и ЧВК. Суперкрупные подразделения типа "Вагнера" будут заменены более компактными и специализированными.
А админэлита избавится от значительной части коренного номенклатурного слоя, ставящих процесс выше результата.
Многие же знаковые "националы" перейдут на общефедеральный уровень… Тут понятно.

Во-вторых, нельзя не помнить, что внутривидовая конкуренция - круче внешней. Но парадокс в том, что активизировать эту внутриэлитную и крайне полезную для общества конкуренцию невозможно без межэлитных столкновений. Которые невероятно обостряются в военный период.
Ведь та же админэлита уже начала и будет все более стремительно меняться под воздействием "наездов" корпоративной. Последнюю "плющат" тейповики. Этих же остервенело охаживают со всех сторон колючими смыслами идеократы…

Конечно, "процесс пошел" бы поживее, если бы в стране была еще и некая общественная надэлитная сила. Пока таковой нет. Правящая партия единороссов наглухо вмонтирована в одну - административную элиту. Причем, умудряется при этом абсорбировать в себе все ее бюрократические "детские болезни" и недетские проблемы общественного развития.

Но это тоже отдельная история.

Пока констатируем, что в державе есть лидер, который понимает и неизбежную болезненность, и безусловную необходимость сосуществования всех компонентов этой взрывной смеси. Понимает и разрешает при всех своих полномочиях и возможностях…

Мне довелось воочию наблюдать, что происходит со страной при тотальной унификации. Украинское специфическое социальное пространство не породило полноценных элит. Не хватило исторической, культурной, стратегической глубины.
Но предэлиты возникли. Правда, не по функциональному, а по региональному признаку.

В стране явно прорисовывались донбасская, днепровская и галицийская протоэлиты. Плюс их сателлитные попутчики - киевская, буковинская, закарпатская группировки.
У каждого образования был своеобычный социальный генотип. Донбасский - промышленно-криминальный. Днепровский - торгашеско-космополитичный. Галицийский - национал-идеологический.
У каждого были свои персонифицированные лики. Первую олицетворяли Ахметов и Тарута. Вторую - Коломойский и Пинчук. Третью сумел в конце концов возглавить Порошенко…

В общем, о характере их различий можно спорить, но они были. Что и создавало конкурентное поле с имитациями свободной прессы, многопартийности и наличия традиционных ветвей власти.
Уничтожение этой пусть шаткой, но как-то работающей конструкции обрушило само украинское общество. Она ведь была многие годы его скелетом! И скелет заменили нитками к кукловоду.
В этом - вся драма ситуации. Военная ситуация закончится в течении года. Нет, не только силой оружия, но и трансформацией российских элит, которые получили свой уникальный шанс турбовозмужания.

На войне год идет за три не только для простых воинов, но для лидеров. Поэтому итог и достаточно близок, и предельно ясен. Но с кем потом договариваться? Вот проблема.
В общем, поводов для оптимизма - не так уж много. Но они есть! Время тяжелое, не элитное. Но хорошо, что те проявляются, а не обнуляются. В этом и должна быть суть нашей цивилизации.

Источник - ukraina.ru
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