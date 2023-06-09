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Украина превращена в огромный сумасшедший дом. США и ЕС обрекли себя на подобное
01:23 11.06.2023

Ваджра: Украина превращена в огромный сумасшедший дом. США и ЕС обрекли себя на подобное

Любовь Смирнова

Виртуальная психопатическая реальность, искусственно созданная на Украине, разрушает не только украинское общество – она способна разрушить общность Европы и Соединенных Штатов.

Такое мнение в эфире программы "Политотдел" на канале "Крым 24" высказал главный редактор портала "Альтернатива" Андрей Ваджра, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



"Довести определенное общество до психопатических конвульсий – это не проблема. Сейчас технические средства это позволяют сделать с любым обществом без исключения. То есть, будут оставаться единицы, как на фотографии, где все зигуют, и только один мужик стоит в этой толпе", – сказал Ваджра.

Правда, по его словам, "проблема в том, что человек с бредом в голове рано или поздно все равно сталкивается с реальностью".

И этот диссонанс между психической виртуальной реальностью и материальной физической просто разрушит общество, что, собственно говоря, происходит на Украине, считает Ваджра.

"Это не только те несчастные мужики, которых запихали в ВСУ и бросили на убой, украинское общество в таком же состоянии непрерывной психопатизации, которая началась с 2014 года.

Мягкий вариант был всегда, но с 2014 года началась тотальная психопатизация.

И, обратите внимание, результатом этой тотальной психопатизации стало непрерывное вибрирование ненавистью. Я в 2014-15 годах это непосредственно наблюдал в Киеве, когда выходишь на улицу, и ты видишь этих людей, и ты понимаешь, что ты в "дурке", ты попал в сумасшедший дом в прямом смысле", – указал Ваджра.

Результатом столкновения виртуальной психопатической реальности с действительностью стало экономическое, инфраструктурное разрушение Украины, отток населения и гигантские потери в боевых действиях.

"Безусловно, украинский режим, точнее американцы, выигрывают тактически. Они берут эту массу людей, доводят до состояния и бросают в мясорубку.

В конечном итоге все это просто погибнет. Это как такая в голове бредовая фабула, паранойя этой русофобской реальности, по сути, такая гигантская раковая опухоль, которая пожирает действительность, в данном случае она пожирает украинскую действительность", – считает обозреватель.

По его оценке, российское общество тоже можно психопатизировать, допустим, фабулой ненависти к Украине. Это не сложно сделать, но в конечном итоге ненависть к чему-то будет порождать цепь разнообразных действий. И как только любое общество без исключения отрывается от реальности, оно обрекает себя на гибель.

"Если посмотреть на Запад, он себя, по сути, обрел точно также на гибель, и Европа, и Соединенные Штаты. Потому что они сознательно психопатизируют население, они сознательно его сознание отрывают от действительности этой картинкой бредовой фабулы.

И Европа, как большое сообщество, таким образом будет уничтожено, и Соединенные Штаты таким образом – тоже. Причем, они же сами это создают", – подчеркнул Ваджра.

Источник - politnavigator.net
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