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|Токаев лично прилетел на пепелище в Абайскую область
09:26 11.06.2023
Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Абайскую область, сообщает Zakon.kz.
"В ходе посещения президент ознакомится с работой по тушению пожаров в лесных массивах, проведет заседание оперативного штаба и встретится с родственниками работников лесничества, погибших при пожаре", – говорится в сообщении Акорды.
9 июня Токаев отложил поездку во Вьетнам из-за пожара в Абайской области.
На фоне лесных пожаров в Абайской области Токаев освободил от должности министра по ЧС Юрия Ильина. Вместо него назначен Сырым Шарипханов.
По состоянию на 11 июня тушение пожара в Абайской области продолжается на 5 участках. Силы и средства органов государственной противопожарной службы оказывают содействие лесному хозяйству в ликвидации пожара.
Мухит Турсынали