 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 11.06.2023
10:07  Живой труп. Есть ли будущее у СНГ? - НГ
10:04  Есть ли перспективы у Социализма? - Владимир Можегов
09:26  Токаев лично прилетел на пепелище в Абайскую область
01:23  Украина превращена в огромный сумасшедший дом. США и ЕС обрекли себя на подобное
00:37  Турции и России придется делить сферы влияния на Кавказе, - Энгин Озер
Суббота, 10.06.2023
22:20  Полька Свентек прихлопнула чешку Мухову в финале теннисного "Ролан Гарроса"
21:37  Число погибших сотрудников лесоохраны при пожаре в Абайской области Казахстана достигло 14 человек

14:50  МЧС Казахстана возглавил малоизвестный профильный генерал Сырым Шарипханов
14:37  Рожденные в тяжелое время. Какими будут новые элиты в России, - Дм.Выдрин
12:19  Мишустин предложил партнерам по ЕАЭС создать чрезвычайный фонд на случай кризисов
11:01  Первое печатное изложение мусульманского вероучения на русском языке, - П.Густерин
10:57  ТанкиUz. Чирчикский бронетанковый завод берутся реанимировать катарцы?
10:52  В Колумбии через 40 дней после авиакатастрофы в джунглях обнаружили четырех выживших детей
10:21  Развал в России не состоялся: зато в Европе скоро появятся восемь новых государств, - В.Хомяков
09:09  Сгорел на работе. Отстранен от должности глава КазМЧС Ильин - единственный русский министр Казправительства
09:04  Как размывается цивилизация вокруг России, - Тимофей Бордачев
08:18  Скончался аксакал казахстанской политии - Бердибек Сапарбаев - экс-аким, министр и вице-премьер
02:03  Сергей Караганов: ""Мы сбрасываем западное иго…"
02:01  Российскую малую авиацию будут спасать китайскими запчастями
01:51  Путь воды: как Узбекистан решает вопросы водной безопасности, - Ермек Хамитов
01:17  Реформы медленно разрушают систему здравоохранения Казахстана, - Эльмира Ауезова
01:16  Рубль снова "прилип" к нефти
01:13  Запад продал 120 тыс. человек за нефть и газ из Азербайджана, - Артур Хачикян
00:46  Почему наступающий мир нас удивит. Постыдная тайна американской гегемонии и будущее Китая, - А.Фурсов
00:43  США намерены взять IT-сферу Казахстана под свой контроль
00:37  Блинкен опять летит в Пекин. Вашингтон пытается "достучаться" до Пекина
00:20  Пакистану грозит восстание племен, - Лариса Шашок
00:13  Москва и Пекин движутся разными курсами, но в одном направлении, - Василий Иванов
Пятница, 09.06.2023
22:59  У Бориса Джонсона отняли мандат депутата Британского парламента. За плохое поведение
22:54  Перспективный для России газопровод в Пакистан споткнулся о цены на туркменский газ
22:05  Идиотизм в квадрате: в Женеве начались новые переговоры по "зерновой сделке"
21:54  Новые нефтяные маневры вокруг России. Суета санкций, - Борис Марцинкевич
21:46  Дональду Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам
21:34  Токаев отложил визит в Вьетнам из-за масштабных лесных пожаров
21:25  Al Ittihad: Соединенным Штатам нужно договориться с Китаем о новой мирной коалиции
15:34  Трое лесников погибли и 11 - пропали без вести при крупном пожаре в Абайской области Казахстана
15:31  Сербия окончательно потеряла Косово. Что дальше? - Антон Веселов
14:55  Станет ли Япония "нормальной" страной? - Дм.Стрельцов
14:54  Уроки вооруженного конфликта на Украине 2022–2023 гг.: первые оценки
13:40  Узбечка Умида Омонова завоевала золото на ЧМ по быстрым шахматам
13:18  НАТО создал на Балканах два недееспособных государства, - Тед Карпентер
13:13  Всем чертам назло: Париж не захотел расширения НАТО в Азию, - К.Логинова
12:32  Казахстан уходит за бесценок с молотка в пользу Запада, - Айнур Курманов
12:21  Власти Таджикистана идут на конфликт с Ага Ханом? Возможные причины и последствия, - Нурбек Акматов
12:12  Китай открывает военную базу на Кубе? - МК
10:53  Взяли за хобот. В Алматы открыли региональный центр МВФ
10:51  Зрят в корень. ОБСЕ открыла в Узбекистане миссию по наблюдению за выборами президента
09:54  В Запорожских степях одинаково хорошо горят и германские "панцири" и французские колесоходы, - Military Watch Magazine
09:22  Киргизия хочет малую АЭС от "Росатома" ... для Большого взрыва?
08:45  Что думают эксперты о петиции за выход Казахстана из ОДКБ и ЕАЭС
08:43  В Казахстане изъяли дроны, которые в Россию везла компания из Кыргызстана
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
Живой труп. Есть ли будущее у СНГ? - НГ
10:07 11.06.2023

От трансграничной торговли до "зеленой экономики": будущее СНГ глазами Алихана Смаилова

Татьяна Романенкова
10.06.2023

В Сочи прошла серия заседаний Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Участие в саммите принимают делегации России, Казахстана, Армении, Беларуси, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Повестка форума включала в себя широкий круг вопросов, начиная от перспектив расширения экономического сотрудничества и совместных проектов в области энергетики и заканчивая развитием транспортной инфраструктуры и проектами цифровой трансформации.

В ходе выступления на саммите премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов подчеркнул, что власти республики рассматривают СНГ как важную платформу для укрепления интеграционных связей и поддержания многовекторного сотрудничества между входящими в Содружество государствами. "Казахстан заинтересован в дальнейшем углублении взаимодействия на этой площадке, укреплении потенциала и раскрытии возможностей Содружества", – подчеркнул глава правительства Казахстана.

Одновременно Алихан Смаилов акцентировал внимание на том, что одним из главных направлений сотрудничества между членами СНГ является увеличение объемов взаимной торговли. Размер товарооборота между Казахстаном и другими государствами СНГ в 2022 году вырос на 9% и превысил уровень 36 млрд долларов. За первый квартал 2023 года также зафиксирован прирост товарооборота со странами Содружества сразу на уровне 9%.

"Увеличение этого показателя во многом обеспечивается за счет реализации Договора о зоне свободной торговли СНГ. Вместе с тем, в текущих условиях нам необходимо существенно активизировать работу в СНГ по устранению существующих барьеров, ограничений и изъятий во взаимной торговле", – отметил премьер-министр Казахстана.

По словам Алихана Смаилова, ключевым событием для развития сотрудничества государств СНГ в ближайшее время станет подписанное странами-участницами Соглашение о свободной торговле услугами. Его реализация создаст дополнительные возможности для трансграничной торговли на пространстве Содружества и сформирует благоприятные условия для обеспечения экономического роста внутри входящих в него государств.

Глава правительства Казахстана также отметил рост значимости для развития национальных экономик такого фактора, как развитие электронной торговли. По мнению Смаилова, успешная реализация потенциала Содружества в области электронной коммерции предполагает необходимость тесной координации действий государств-участников, что требует, помимо прочего, выработать единую концепцию сотрудничества на этом направлении.

Премьер-министр республики также обратил внимание коллег на важность обеспечения интеграции по линии промышленной кооперации. "Ключевым драйвером всего экономического развития выступает именно промышленность, и мы уже делаем определенные шаги в укреплении этого сотрудничества", – заявил Алихан Смаилов. – "Мы рассчитываем, что серьезный импульс в данном направлении придадут Концепция промышленной кооперации государств СНГ и Комплекс мер по развитию промышленной кооперации государств СНГ до 2030 года".

Глава кабинета министров Казахстана уделил большое внимание и вопросам развития "зеленой экономики". Как подчеркнул Смаилов, работа на данном направлении является важным фактором обеспечения устойчивого развития. Руководство Казахстана хорошо осознает это, и потому правительство республики системно выстраивает работу по повышению эффективности использования ресурсов и минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

"С учетом того, что аналогичные задачи ставят все государства СНГ, призываю правительства стран Содружества объединить усилия в данном направлении. Площадкой для совместной работы может послужить Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов в Астане", – заявил Алихан Смаилов.

Предложения премьер-министра Казахстана нашли поддержку среди представителей как органов власти других государств, так и экспертного сообщества.

Депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по аграрным вопросам Иван Лоор отметил, что граничащие с Казахстаном регионы России, например, Алтайский край, крайне заинтересованы в реализации Соглашения о свободной торговле в рамках СНГ.

"Казахстан для нас является не только приграничной территорией, это – очень серьезный партнер, и к тому же он является территорией, через которую мы поставляем товары, прежде всего продукцию растениеводства, в Узбекистан, Таджикистан и Афганистан. В первую очередь имеет значение сотрудничество в области сельского хозяйства. Мы 80% переработанной продукции растениеводства поставляем за пределы Алтайского края, поэтому взаимоотношения прежде всего с Республикой Казахстан для нас имеют огромное экономическое значение", – заявил Лоор.

Директор казахстанского Центра актуальных исследований "Альтернатива" Андрей Чеботарев полагает, что итоги председательства Казахстана в СНГ в прошлом году свидетельствуют о заинтересованности Астаны в развитии многовекторного взаимодействия в этом межгосударственном объединении. "Очевидно, что в условиях геополитической напряженности на постсоветском пространстве Казахстан и другие государства-участники стремятся максимально сохранить и по возможности наращивать имеющиеся торгово-экономические связи между собой. При этом участие большинства из них одновременно в СНГ и ЕАЭС позволяет им использовать в той или иной степени возможности каждой из этих организаций для достижения рассматриваемых целей", – заявил Андрей Чеботарев.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1686467220


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Создается Парламентская комиссия по мониторингу целей устойчивого развития
- Алихан Смаилов призвал активизировать устранение барьеров и ограничений в торговле стран СНГ
- Кадровые перестановки
- Спикер Сената встретился с Председателем ПА ОБСЕ
- Что думают эксперты о петиции за выход Казахстана из ОДКБ и ЕАЭС
- Алихан Смаилов: ЕАЭС должен развиваться в экономической плоскости
- "Рост ВВП, триллионы, тонны, тысячи км! А Человеку от этого лучше жить стало? Непонятно! Не определишь! Никак!"
- Казахстан и Россия реализуют более 100 проектов в сфере промышленной кооперации на $22 млрд - Алихан Смаилов
- Гизат Нурдаулетов принял участие в заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  