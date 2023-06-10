Живой труп. Есть ли будущее у СНГ? - НГ

10:07 11.06.2023

От трансграничной торговли до "зеленой экономики": будущее СНГ глазами Алихана Смаилова



Татьяна Романенкова

10.06.2023



В Сочи прошла серия заседаний Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Участие в саммите принимают делегации России, Казахстана, Армении, Беларуси, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Повестка форума включала в себя широкий круг вопросов, начиная от перспектив расширения экономического сотрудничества и совместных проектов в области энергетики и заканчивая развитием транспортной инфраструктуры и проектами цифровой трансформации.



В ходе выступления на саммите премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов подчеркнул, что власти республики рассматривают СНГ как важную платформу для укрепления интеграционных связей и поддержания многовекторного сотрудничества между входящими в Содружество государствами. "Казахстан заинтересован в дальнейшем углублении взаимодействия на этой площадке, укреплении потенциала и раскрытии возможностей Содружества", – подчеркнул глава правительства Казахстана.



Одновременно Алихан Смаилов акцентировал внимание на том, что одним из главных направлений сотрудничества между членами СНГ является увеличение объемов взаимной торговли. Размер товарооборота между Казахстаном и другими государствами СНГ в 2022 году вырос на 9% и превысил уровень 36 млрд долларов. За первый квартал 2023 года также зафиксирован прирост товарооборота со странами Содружества сразу на уровне 9%.



"Увеличение этого показателя во многом обеспечивается за счет реализации Договора о зоне свободной торговли СНГ. Вместе с тем, в текущих условиях нам необходимо существенно активизировать работу в СНГ по устранению существующих барьеров, ограничений и изъятий во взаимной торговле", – отметил премьер-министр Казахстана.



По словам Алихана Смаилова, ключевым событием для развития сотрудничества государств СНГ в ближайшее время станет подписанное странами-участницами Соглашение о свободной торговле услугами. Его реализация создаст дополнительные возможности для трансграничной торговли на пространстве Содружества и сформирует благоприятные условия для обеспечения экономического роста внутри входящих в него государств.



Глава правительства Казахстана также отметил рост значимости для развития национальных экономик такого фактора, как развитие электронной торговли. По мнению Смаилова, успешная реализация потенциала Содружества в области электронной коммерции предполагает необходимость тесной координации действий государств-участников, что требует, помимо прочего, выработать единую концепцию сотрудничества на этом направлении.



Премьер-министр республики также обратил внимание коллег на важность обеспечения интеграции по линии промышленной кооперации. "Ключевым драйвером всего экономического развития выступает именно промышленность, и мы уже делаем определенные шаги в укреплении этого сотрудничества", – заявил Алихан Смаилов. – "Мы рассчитываем, что серьезный импульс в данном направлении придадут Концепция промышленной кооперации государств СНГ и Комплекс мер по развитию промышленной кооперации государств СНГ до 2030 года".



Глава кабинета министров Казахстана уделил большое внимание и вопросам развития "зеленой экономики". Как подчеркнул Смаилов, работа на данном направлении является важным фактором обеспечения устойчивого развития. Руководство Казахстана хорошо осознает это, и потому правительство республики системно выстраивает работу по повышению эффективности использования ресурсов и минимизации негативного воздействия на окружающую среду.



"С учетом того, что аналогичные задачи ставят все государства СНГ, призываю правительства стран Содружества объединить усилия в данном направлении. Площадкой для совместной работы может послужить Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов в Астане", – заявил Алихан Смаилов.



Предложения премьер-министра Казахстана нашли поддержку среди представителей как органов власти других государств, так и экспертного сообщества.



Депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по аграрным вопросам Иван Лоор отметил, что граничащие с Казахстаном регионы России, например, Алтайский край, крайне заинтересованы в реализации Соглашения о свободной торговле в рамках СНГ.



"Казахстан для нас является не только приграничной территорией, это – очень серьезный партнер, и к тому же он является территорией, через которую мы поставляем товары, прежде всего продукцию растениеводства, в Узбекистан, Таджикистан и Афганистан. В первую очередь имеет значение сотрудничество в области сельского хозяйства. Мы 80% переработанной продукции растениеводства поставляем за пределы Алтайского края, поэтому взаимоотношения прежде всего с Республикой Казахстан для нас имеют огромное экономическое значение", – заявил Лоор.



Директор казахстанского Центра актуальных исследований "Альтернатива" Андрей Чеботарев полагает, что итоги председательства Казахстана в СНГ в прошлом году свидетельствуют о заинтересованности Астаны в развитии многовекторного взаимодействия в этом межгосударственном объединении. "Очевидно, что в условиях геополитической напряженности на постсоветском пространстве Казахстан и другие государства-участники стремятся максимально сохранить и по возможности наращивать имеющиеся торгово-экономические связи между собой. При этом участие большинства из них одновременно в СНГ и ЕАЭС позволяет им использовать в той или иной степени возможности каждой из этих организаций для достижения рассматриваемых целей", – заявил Андрей Чеботарев.