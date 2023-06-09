Последнее предупреждение чиновникам-коррупционерам сделал Садыр Жапаров))

10:49 11.06.2023

11 июня 2023, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА



фотографии тут -



https://24.kg/vlast/267799_poslednee_preduprejdenie_chinovnikam-korruptsioneram_sdelal_sadyir_japarov/



Последнее предупреждение чиновникам, замешанным в коррупции, сделал президент страны. Садыр Жапаров разместил соответствующий пост на своей странице в Facebook.



Он вновь напомнил историю с построенной в Тамчи остановкой.



"Пару месяцев назад мы, прилетев в аэропорт Тамчи, поехали в Чолпон-Ату. На повороте из аэропорта в глаза бросилась остановка, больше похожая на туалет. Я тут же позвонил генеральному прокурору и попросил проверить, кто построил, на какую сумму произведены работы, на чьи деньги. Проверили, мне доложили, что на эту остановку потрачено 840 тысяч сомов, деньги выделены району от компании "Кумтор", а построил айыл окмоту. Разумеется, тех, кто украл деньги, арестовали. Теперь они возвращают в два раза больше, чем украли", - написал глава государства.



Он разместил фото остановки, больше похожей на туалет, построенной почти за миллион сомов, и фото остановки, на которую ушла 351 тысяча сомов. Садыр Жапаров предложил оценить разницу объектов.



Фото со страницы Садыра Жапарова в соцсети. Остановка в Тамчи, на которую местные чиновники якобы потратили почти миллион сомов

Фото со страницы Садыра Жапарова в соцсети. Остановка в Тамчи, на которую местные чиновники якобы потратили почти миллион сомов

Фото со страницы Садыра Жапарова в соцсети. Остановка в Тамчи, на которую местные чиновники якобы потратили почти миллион сомов

Фото со страницы Садыра Жапарова в соцсети. Остановка, которая обошлась в 351 тысячу сомов

Президент обратился к чиновникам и отметил, что хочет преподать урок.



"Вы воровали подобным образом 33 года. Вот почему наша страна не двигалась вперед, не развивалась, была разворована и ограблена. Теперь вы больше не можете воровать так. Я предупреждал вас всех раньше и снова предупреждаю. Отныне украденную сумму вы возместите не в двойном размере, а в 5-10 раз больше. И из тюрьмы вы не выйдете. Это мое последнее предупреждение. Не говорите потом, что не знали", - отметил он.



Садыр Жапаров привел еще один пример, как чиновники воруют. По его данным, в городе Таласе на строительство детской площадки потратили 4 миллиона 880 тысяч сомов. Президент также разместил фото этой площадки, на которую якобы была потрачена такая огромная сумма средств.