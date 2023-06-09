Госслужащие ОАЭ переходят на 4-дневную рабочую неделю

12:24 11.06.2023

Госслужащие в ОАЭ перейдут на 4-дневную рабочую неделю

Служащие федерального правительства ОАЭ с 1 июля смогут подать заявление на переход на четырехдневную рабочую неделю.



Это будет так называемая уплотненная рабочая неделя, когда рабочий день удлинен максимум до 10 часов, или 40 часов в неделю, но зато пятница становится выходным днем. Переход на сокращенную рабочую неделю должен быть согласован с работодателем.



Первой в мире "четырехдневку" стала внедрять Исландия еще в 2015-м, сейчас там на укороченную неделю перешли 86% работающего населения. Потом аналогичные эксперименты проходили в Бельгии, Великобритании и еще ряде стран. В ОАЭ эксперимент проходил в эмирате Шарджа.



Тем временем в России предложили ввести шестидневную рабочую неделю. Об этом говорится в обращении Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" к главе Минтруда Антону Котякову. Авторы идеи отмечают, что в настоящее время из-за растущего числа санкций выросла нагрузка на экономический сектор. Несмотря на то, что экономика и национальная валюта показали стрессоустойчивость и вынесли удар, финансово-экономической сфере требуются дополнительные инвестиции. В ассоциации указали, что увеличение рабочей недели может повысить прочность российской экономики и поможет достичь технологического и промышленного прорыва.



В "Аванти" напомнили, что в годы Великой Отечественной войны россияне уже трудились по шесть и даже семь дней в неделю. Впоследствии после окончания войны рабочий день постепенно сократился до семи часов при шестидневной рабочей неделе, а затем в 1967 году была установлена пятидневка с восьмичасовым рабочим днем.



Кроме того, такая практика есть в ряде азиатских и европейских стран. Так, в Непале и Иране установлены "шестидневки", а в Бельгии и Турции допускается занятость до 48 часов в неделю.



30 марта в России предложили ввести сокращенную рабочую неделю – до 36 часов, но лишь при условии сохранения зарплат. В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) заявили, что это может быть одной из мер, которая будет способствовать сохранению рабочих мест на рынке труда. При этом там признали, что в условиях дефицита рабочей силы идея работать меньше может оказаться неактуальной.