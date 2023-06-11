Америку разорвет внутриэлитное насилие и восстание масс, - The Atlantic

12:32 11.06.2023

Америка движется к краху: в прошлый раз такое закончилось гражданской войной

11.06.2023



США на пороге революции - слишком велико социальное расслоение и нежелание элит делиться. В прошлый раз такое закончилось Гражданской войной. Об этом пишет The Atlantic - один из старейших и наиболее респектабельных журналов США.



Как Америка влетела в эпоху раздора? Почему доверие к институтам рухнуло и демократические нормы развалились? Есть два фактора. Первый - обнищание, когда уменьшается благосостояние населения. Второй - элитное перепроизводство, когда общество производит слишком много сверхбогатых людей и недостаточно элитных позиций для удовлетворения их амбиций.



Эти силы сыграли ключевую роль в сегодняшнем кризисе. За последние 50 лет, несмотря на общий экономический рост, качество жизни американцев снизилось. А богатые стали богаче.



Конкуренция между ними разрушила социальные нормы и институты, которые управляют обществом.



США уже дважды проходили через это. Первый раз закончился Гражданской войной. Но второй привел к периоду необычайного процветания. Десятилетия, предшествовавшие нынешней дисфункции, имеют важное сходство с десятилетиями перед гражданской войной. Тогда, как и сейчас, растущая экономика служила тому, чтобы сделать богатых богаче, а бедных - беднее.



Это вызвало социальную рознь, которая вылилась в беспорядки. Сегодня мы видим такую же закономерность. Конкуренция за политическую власть усилилась, как сегодня.



Внутриэлитное насилие, народное насилие - и вот уже самый смертоносный конфликт в американской истории.



Великая депрессия произвела тот же эффект, что и гражданская война: тысячи экономических элит погрузились в класс простых людей. Но вот в чем отличие. К 1960-м годам Америка достигла широкого процветания. Элита вступила в „хрупкий договор" с рабочим классом. Включая обещание, что плоды экономического роста будут распределены более справедливо, а основы политико-экономической системы не будут оспорены. Не допустить революции было одной из самых важных причин договора. Но сегодня американская экономика настолько прибыльна для правящей элиты, что для достижения реформ может потребоваться насильственная революция.