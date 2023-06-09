Al Mayadeen: Европа потеряла Россию навсегда

13:56 11.06.2023

Al Mayadeen

Ливан



Европа потеряла Россию навсегда

Репетиция воздушного парада Победы в Москве - ИноСМИ, 1920, 11.06.2023



Сотрудничество между ЕС и Россией невозможен, пишет Al Mayadeen. Их интересы всегда расходились, что провоцировало все новые конфликты. Украинский кризис окончательно "добил" отношения Москвы и Брюсселя. По мнению автора статьи, Россия выбрала свой цивилизационный путь, который не совпадает с западным.



Аналитики давно подчеркивают, что национальная идентичность является важнейшей детерминантой внешней политики России, особенно ее отношения с Европой.



Многие историки отмечают, что Екатерина II, вдохновленная дружбой с французскими философами-просветителями, санкционировала выборы в Уложенную комиссию в 1767 году. Россия была активным участником Венской системы международных отношений с 1815 года и вплоть до поражения в Крымской войне в 1856 году.



Борьба за идентичность в России восходит к XIX веку. Тогда произошел раскол между славянофилами, считающими русских носителями особой цивилизации, и западниками, которые были убеждены, что Россия - это часть общей европейской цивилизации.



Раскол в российском обществе сыграл очень важную роль в определении национального самосознания, включая отношения с европейской цивилизацией. Запад всегда извлекал выгоду из этих течений, создавал оппозицию внутри России и соблазнял молодежь западноевропейскими концепциями.



Достоевский и Пушкин были сторонниками второго течения. Они считали, что Россия - это часть мировой цивилизации с глобальной гуманитарной миссией и что она неотделима от Европы.



Ленин был первым, кто поддержал идею союза с Европой, несмотря на то что позже он изменил свое мнение. Хрущев и Горбачев также призывали к установлению тесных отношений с Западом. Путин высказывает славянофильские идеи и считает Россию уникальной цивилизацией, однако до конфликта на Украине он называл европейцев и Запад в целом партнерами.



Отказ от идеи европейской России



В 90-х годах ХХ века западники активно призывали к присоединению России к остальной Европе, но все быстро сошло на нет после того, как Запад отнесся к ней как к побежденной стране. С 2012 года российские СМИ стали акцентировать внимание на том, что Евросоюз - это аморальный институт, пропагандирующий гомосексуализм и желающий подорвать изнутри нравственные устои Евразии.



Многие аналитики и политологи как на Западе, так и в России убеждены, что каждый пойдет своим собственным цивилизационным путем после украинского кризиса и что долгий этап сближения - от Средневековья и до наших дней - подошел к концу.



Экс-глава Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин говорит: "Когда завершится этот конфликт, Россия перестанет стремиться быть частью западного мира. Эта глава в истории России закончена".



С другой стороны, политические элиты по-прежнему убеждены, что Москва должна положить конец спору об исторической идентичности и полностью отказаться от идеи сотрудничества с Западом в пользу идеи России как самостоятельной цивилизации. Русские должны встать на правильный исторический путь и присоединиться к мировому большинству.



Россия в составе мирового большинства



Русские - с царских времен и по сей день - считают свою страну великой. Несмотря на внутренние разногласия по поводу управления и политики, западники и евразийцы, православные и мусульмане - все объединены культурной идеей, в основе которой лежит представление о России как о глобальной сверхдержаве.



В соответствии с этой точкой зрения, русские не считают свое государство страной третьего мира или развивающейся страной. Запад сейчас называет их термином "Глобальный Юг". Русские сделали свой выбор. Они не будут частью так называемого западного мира, который политически, экономически, морально разлагается. Русские не хотят быть лишь частью Евразии, где Китай будет иметь огромное влияние. Поэтому идея мирового большинства является решением российской дилеммы об особенностях новой идентичности в очередном глобальном противостоянии.



Российские экономисты отмечают, что большая часть мирового ВВП аккумулируется за пределами западного мира. На Запад приходится примерно 30% мирового ВВП, поэтому присоединение России к оставшимся 70% отвечает ее интересам.



В заключение отметим, что конфликт на Украине привел к глубоким изменениям внутри России. Западники были вынуждены отказаться от идеи союза с Западом, которая всегда вдохновляла многих молодых людей и, помимо всего прочего, привела к распаду Советского Союза.



Преемственность и укоренение этих изменений связано с успехом концепции мирового большинства, альтернативной либеральной системы, навязанной Западом после Второй мировой войны. Для достижения успеха необходимо создать экономические механизмы, аналогичные Бреттон-Вудской системе, и пересмотреть принципы, регулирующие международные отношения, важнейшим из которых является суверенитет и принцип невмешательства во внутренние дела других государств. Эти принципы были утверждены международными законами и конвенциями с 1945 года, но на практике они не применялись. Вмешательство всегда оставалось характерной чертой международных отношений.



Необходимо также разрешить конфликт ценностей вокруг таких понятий, как семья, гомосексуализм, религия, основные свободы, право на самовыражение и другие. Конфликт возник не только между Западом и мировым большинством, но и внутри самой Атлантики, особенно в Соединенных Штатах, где обостряется напряженность между либералами и консерваторами, которая просочилась в политическую, социальную, судебную, образовательную и даже спортивную сферы.



Автор: Лейла Никола (ليلى نقولا)