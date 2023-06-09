Либеральная демократия (некролог), - Иван Гоффман

14:00 11.06.2023

Radio Universum

Чехия



Предварительный некролог либеральной демократии



Либеральная демократия – это западный реликт уходящего однополярного эпизода. Это дерево без корней, и у нее нет шансов выстоять в бурю, пишет автор статьи на сайте Radio universum. Для подобного прогноза есть целый ряд причин, уверен он.



Иван Гоффман



Все чаще звучат сомнения в том, что политика все еще остается легендарным маятником между левыми и правыми, когда правые ответственно экономят, а левые тратят, или когда левые заботятся о гражданах, а правые на них плюют. Но сами политики говорят не о маятнике, а о ценностях, которые предлагают как универсальные и неизменные. В таких условиях политическая конкуренция разворачивается не между разными подходами к управлению обществом, а между стражами ценностей и теми, кто их не чтит или даже попирает.



Идеологией, которая заменила право-левый маятник и не допускает крайностей в лице консерваторов и социалистов, стала либеральная демократия. Эта концепция на самом деле ни либеральная, ни демократическая. Она даже не ценностная, и на деле речь идет о либерально-демократической диктатуре. Сама либеральная демократия провозгласила себя политическим идеалом, к которому человечество шло на протяжении всего своего развития, но в действительности это западный реликт уходящей однополярного эпизода. Во время него мир лишь временно утратил внешнеполитическую динамику так же, как это произошло с вышеупомянутым политическим маятником.



Политика, как и жизнь, никогда не останавливается навечно. Идеал всегда остается недостижим. Как только политика перестает служить людям и ограничивается охраной режима, она теряет доверие в глазах общественности, а то, что она провозглашает себя идеалом, вызывает отторжение. Либеральная демократия, как дом без фундамента, как дерево без корней, у которого нет шансов выстоять в бурю. Кроме того, это еще и самая жалкая в истории версия капитализма.



Причин для подобного прогноза есть целый ряд. Либеральная демократия отказалась от народного, регионального и государственного единства и сделала ставку на индивидуализм, то есть атомизацию общества. Она отказалась от реальной экономики и передала производство на аутсорсинг в Азию. Отсюда и отказ от образования по техническим направлениям, а вместо инженеров вузы исторгают философов. Государства без четких границ, без правового суверенитета и без экономических компетенций, а некоторые еще и в положении презренной периферии столкнулись с транснациональными спекулянтами, экономической конкуренцией без правил, разрушающейся мировой логистикой. Отсюда и зависимость во всех сферах. Прибавьте к этому еще массовую миграцию и растущую преступность.



В столь неблагоприятных условиях у либеральной демократии нет проверенных и профессиональных решений, и нам предлагают лишь поверхностные фразы и длинные слоганы. Выясняется, что либеральная демократия, сегодня доминирующее у нас политическое течение, сосредоточена исключительно на технологии власти и отказалась от автономии, традиций и самодостаточности так же, как отказалась от солидарности, свободы и справедливости.



Во имя либеральной демократии государство планомерно урезает гражданские свободы. Оно навязывает людям нереальные эксперименты и параллельно бюрократическими методами регулирует все сферы жизни, поскольку активный самостоятельный "непойманный" индивид представляет для либеральной демократии упущенную прибыль. Во имя либеральной демократии государство душит демократию, и получается, что любая демократия "с довеском" - уже тоталитаризм. Либеральная демократия делает ставку на цензуру и самоцензуру и, затыкая критиков, отвергает поиски общественного консенсуса в ходе открытой демократической дискуссии. При этом либеральная демократия теряет способность подкупать в долг средний класс эфемерными преимуществами, а эффективно запугивать его больше нечем в условиях, когда либеральная демократия сама превращается в главного монстра.



Необходимым условием для хорошо функционирующего общества и достойного будущего является восстановление всего того, от чего отказалась либеральная демократия. Прочным фундаментом, на котором выстоит национальное государство, после возвращения большой политики к многополярности и возвращения региональной политики к автономии и необходимой самодостаточности станут именно эти три подлинные ценности, которые либеральным демократам, гоняющимся за прибылью, ничего не говорили. Строить общество на века можно, основываясь на свободе, солидарности и справедливости. Без них нет порядка, а один сплошной либерально-демократический хаос.