23 "Больших шлема"! Джокович выиграл теннисный "Ролан Гаррос" и установил абсолютный рекорд побед всех времен и народов!

21:19 11.06.2023

Джокович выиграл "Ролан Гаррос" и обошел рекорд Надаля

Джокович выиграл "Ролан Гаррос", установив рекорд по титулам "Большого шлема"

В финале турнира в Париже серб обыграл в трех сетах норвежца Каспера Рууда



Сербский теннисист Новак Джокович выиграл "Ролан Гаррос", одержав рекордную 23-ю победу на турнирах "Большого шлема".



В финале турнира в Париже соперником Джоковича был 24-летний норвежец Каспер Рууд (4-я ракетка мира). Матч завершился со счетом 7:6 (7:1), 6:3, 7:5.



Джокович вернется на первую строчку мирового рейтинга в понедельник.



Ранее серб дважды побеждал на "Ролан Гаррос" (2016, 2021 годы) и делил лидерство по победам на турнирах "Большого шлема" с испанцем Рафаэлем Надалем (по 22), который впервые пропустил турнир в Париже из-за травмы.



Первая ракетка мира выиграла "Ролан Гаррос"

Теннис



Из россиян в мужском одиночном разряде на турнире дальше всех прошел Карен Хачанов, который уступил Джоковичу в четвертьфинале.



На счету 36-летнего Джоковича три победы на турнирах в этом году, в том числе на Australian Open, и 94 за карьеру.



Автор

Анна Сатдинова