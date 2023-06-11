 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Писающий мальчик из Брюсселя на Украинском фронте, - Александр Проханов
00:07 12.06.2023

Писающий мальчик
Александр Проханов

На Украинском фронте Запад перешел в контрнаступление и бросил в сражение отборные части и стратегические резервы. В Запорожье в бой пошла Эйфелева башня. Но попала под залп "Солнцепеков", и из нее сделали арматуру для новостроек Мариуполя. Под Херсоном на прорыв пошла Статуя свободы. Но ее обработали "Калибрами" и щебенкой засыпали воронки на улицах Донецка. На Марьинку двинулись Бранденбургские ворота. Но попали под удар "Аллигаторов", и из ворот сделали калитку в скверике Луганска. На Энергодар бросили Вестминстерское аббатство. Но оно напоролось на танки Т-90, и из него соорудили автобусную будку в Мелитополе. На Артемовск двинул Колизей. Но его камнями вымостили улицы Севастополя. Эстонцы под Угледаром бросили на прорыв "Старого Томаса". Но Су-34 отправили старика в богадельню.

Не давая захлебнуться контрнаступлению, Запад бросил на фронт стратегический резерв - брюссельского "Писающего мальчика". "Писающий мальчик" преодолел минные поля, прорвал первый эшелон русской обороны, преодолел второй и третий эшелоны, описал все, что было на его пути, и пропал. И псковские десантники спрашивали друг друга: "А был ли мальчик?"

Писающий мальчик нашелся. Им оказался президент Зеленский, спешивший на встречу с Урсулой фон дер Ляйен.

Тридцать лет назад Запад поставил перед Ельциным стакан виски и победил Советский Союз. Победа казалась необратимой. Во главе России стоял президент-предатель. Элиту вырастили на западной звероферме, она чавкала и хрюкала у поставленных Лондоном и Вашингтоном кормушек. Интеллигенция отвернулась от Пушкина и говорила при встрече: "Шалом". Русская армия тренировалась на "Танковых биатлонах" и праздничных дефиле. На русских авиационных и ракетных заводах делали конфетти. Народ привели в "Дом-2" и в "Трупный театр Андрея Малахова". Россию превратили в громадный этнографический заповедник, в нем проходила газовая труба и реставрировались Кижи. От русского величия осталась перхоть в волосах Гусинского и Березовского.

Таинственна русская история. Сокровенна молекула русского бессмертия. Страшен зубовный скрежет идущего в атаку русского пехотинца. Ослепительно золото куполов России предвечной. Изумительна церковная фреска Царствия Небесного. Божественны рубины на Кремлевских башнях. Восхитительно пушкинское "Я помню чудное мгновенье".

Эти мгновения наступают каждый раз, когда Запад заливает оловом русский гроб. Крышка гроба отлетает, расплавленное олово жжет лудильщиков, и из гроба в пасхальном озарении встает воскрешенная Россия. Россия воскрешенная, слезами и кровью умытая, победная, несказанная, бессмертная, восстань!

И мы восстали.

Запад узнал о русском восстании из Мюнхенской речи. Он увидел плоды восстания в Крымской весне, в русском Херсонесе. Он услышал грохот восстания в Иловайске и Дебальцеве. Сегодня на Украине Россия идет по стопам Суворова и Жукова. Ее пытаются остановить "Хаймарсами" и "Леопардами", "Джавелинами" и "Байрактарами", французскими колесными танками и американскими Ф-16. Ее пытаются остановить, учиняя на ее пути чудовищное половодье, взорвав Каховскую ГЭС, пуская на самотек взбесившуюся днепровскую воду.

Всемирный потоп смоет Запад. В бушующих водах останется Русский Ковчег. И чтобы не погибнуть Европе, мы возьмем в ковчег "каждой твари по паре": француза и француженку, англичанина и англичанку, немца и немку, поляка и полячку. Пусть размножаются по милосердию нашему.

Но не теперь.

Ударил час, и мир сорвал личину.

И чаянье пророка воплотилось.

Пришла вода. Всплывает из пучины

Чудовищный России "Наутилус".

11/06/23

Источник - завтра
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