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США берут Казахстан под свой контроль, - В.Прохватилов
00:33 12.06.2023

11.06.2023 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ

Прозападный курс Астаны приведет к краху государственности Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не примет участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023), сообщили агентству Reuters в пресс-службе правительства республики, отказавшись комментировать причины такого решения.

Одновременно банки Казахстана стали отказываться принимать рублевые платежи от предпринимателей из России. Об этом российским "Ведомостям" рассказала лидер направления "ВЭД импорт" банка "Точка" Анна Давыдова. Информацию подтвердил источник в банке из топ-50. По его словам, банк зафиксировал десятки возвратов платежей в рублях со стороны Halyk Bank, Fortebank, RBK bank и Bereke bank. В Казахстане высадился "американский финансовый десант", который следит за тем, чтобы рубли не конвертировались в доллары, пояснил в беседе с изданием основатель криптообменника MoneyPort Александр Факторов.

Как отмечает член генсовета "Деловой России" Алексей Порошин, некоторые финансовые организации Казахстана не принимают даже тенге, если перевод приходит от российской организации.

7 июня в Астане высадился еще один "американский десант" – на этот раз представители IT- корпораций США приняли участие в Международном форуме в Астане. Их визит в Казахстан был организован Торговой палатой и Министерством торговли и интеграции США, рассказал журналистам министр экономики РК Алибек Куантыров. По его словам, американцам интересны самые разные отрасли. "И сейчас они инвестируют не только в нефтегазовую сферу, но и в развитие производства, машиностроения, IT-индустрии, развитие инфраструктуры…"

В республике звучат победные реляции о том, что США увеличивают объем прямых инвестиций в Казахстан. Об этом 7 июня заявил замглавы МИД Казахстана Алмас Айдаров своем выступлении на инвестиционном круглом столе по развитию сотрудничества с США. "От имени казахстанской стороны мы рады приветствовать миссию США в Астане. Я хотел бы поблагодарить посольство США, Торговую палату США, а также бизнес-совет за организацию этого мероприятия. Отрадно, что сегодняшний круглый стол по развитию сотрудничества между США и Казахстаном является конструктивным продолжением диалога, начатого во время визита нашего президента Касым-Жомарта Токаева в США", – сказал Айдаров.

7 июня 2023 года профильные ведомства США и Казахстана провели совещание по вопросам сотрудничества в области редкоземельных металлов (РЗМ). Были достигнуты соглашения по разработке американскими компаниями Бейнеу-Шаштырского и Джалинды-Санжарского месторождений в Карагандинской области, к которым присматриваются такие корпорации как Chevron, ExxonMobil, Molycorp и Lynas Corporation.

У Казахстана нет собственных технологий добыч РЗМ, и все разведанные месторождения будут переданы западным корпорациям. Американцы, похоже, заберут и семь литиевых месторождений в Восточно-Казахстанской области.

РЗМ – стратегические материалы. Казахстан фактически становится стратегической сырьевой базой по снабжению военной промышленности Запада.

Китайский информационный портал Baijiahao, ссылаясь на ресурс о науке и технике "Бэнняо Кэцзи", пишет, что после разрыва контракта с Китаем по природному газу Казахстан присоединился к стратегии Европы и Америки по редкоземельным элементам. Кроме того, Казахстан и Великобритания подписали протокол о стратегическом партнерстве по сотрудничеству в области минерального сырья, в том числе редкоземельных металлов. В Китае думают о возможных контрмерах.

Казахстан стал также региональной базой для проектов запрещенного в России USAID*.

В 2021 году было учреждено "Казахстанское агентство международного развития KazAID" – казахстанская дочка гигантского американского спрута; агентство занято распределением средств среди местных фондов, продвигающих интересы США в Центральной Азии.

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Кое-кому в Казахстане мало слиться в объятиях с противниками России, нужно еще и порвать все отношения с северным соседом. На крупнейшей платформе Казахстана для петиций начался сбор подписей за выход страны из Евразийского экономического союза. К 11 июня петиция на сайте alash.online набрала подписи более 63 тысяч человек, при этом более 58 тысяч – за, и лишь 4600 – против.

"Требуем от властей Казахстана выйти из ОДКБ и ЕАЭС, а также прекратить все интеграционные процессы с Российской Федерацией! Оставаться в поле дипломатических и экономических отношений с РФ, даже если это будет нам стоить разрывом отношений! В противном случае, при любой поддержке России, нашу страну ждет такая же изоляция от мира, как и самой России в данный момент", – говорится в петиции. Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев отмечает, что сама формулировка петиции имеет антироссийскую направленность, "это продолжение старого либерального национал-пантюркистского подхода".

Научный сотрудник Парижской академии геополитики Алеся Милорадович, недавно посетившая Казахстан вместе с делегацией французских бизнесменов, в интервью ФСК сказала: "Нашей задачей было изучение бизнес-климата этой республики, знакомство с настроениями деловой элиты Казахстана. Как оказалось, практически все лидеры частного бизнеса республики уверены, что прозападный курс Акорды неизбежно приведет к краху государственности Казахстана, который будет разорван на куски западными корпоративными хищниками; сейчас они просто грабят природные ресурсы республики и ни на йоту не заинтересованы в процветании Казахстана".

Источник - fondsk.ru
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