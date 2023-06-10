5 день украинского контр-наступа: бандер-армия взяла 4 села...

08:50 12.06.2023

На южно-донецком направлении после занятия трех населенных пунктов на острие выступа - Нескучного, Благодатного и Сторожевого - противник атаковал Макаровку, также продолжаются бои за Урожайное.



Еще вчера ВСУ смогли ворваться в село Макаровка, но были оттуда выбиты, потом усилили давление и снова вошли, по последним данным село под ними.



В районе идут тяжелые бои. Напомним, что под угрозой окружения после фланговых атак в тылы у Левадного и Урожайного наши оставили вершину "аппендикса".



По скоплениям сил ВСУ сегодня бьют "Смерчи". Авиация полноценно работать не может из-за погоды.



Была взорвана дамба у села Новодаровка - в результате затопило оба берега реки Мокрые Ялы, что немного задержит наступление ВСУ (ранее на всех картах в СМИ было указано неверное место дамбы).



В дневной сводке Минобороны сообщило, что еще вчера на Времеевском выступе удары авиации нанесены по скоплениям сил и техники 1-й бригады президента Украины, 110-й бригады терО, 72-й механизированной и 1-й танковой бригад ВСУ в районах н. п. Новодонецкое, Нескучное, Сторожевое и совхоза "Октябрь" ДНР.



Сообщается, что российские войска предприняли ряд контратак.



Оборонительная операция продолжается. Ожидается, что в ходе боев наши измотают противника, отступая до хорошо укрепленной Старомлыновки и "линии Суровикина".