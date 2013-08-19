Светлана Жакупова стала первым казахстанским Уполномоченным по бомжам

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09:03 12.06.2023
Токаев назначил Уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения
Токаев назначил Уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения Фото: primeminister.kz
Назначена Уполномоченный по правам социально уязвимых категорий населения при президенте Казахстана. Ею стала Светлана Жакупова, сообщает Zakon.kz.
Соответствующий документ 12 июня 2023 года подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Распоряжением главы государства Жакупова Светлана Кабыкеновна назначена Уполномоченным по правам социально уязвимых категорий населения при президенте Республики Казахстан", – говорится в сообщении Акорды.
Светлана Жакупова родилась 16 января 1968 года в Карагандинской области. Окончила в 1991 году Целиноградский государственный педагогический институт, в 2006 – Алматинскую академию экономики и статистики.
Трудовую деятельность начала с должности воспитателя группы продленного дня, учителя начальных классов Каройской начальной школы (1984-1986). В разные годы работала учителем математики средней школы №16, №36 (1991-1995); старшим специалистом, главным специалистом отдела операционного учета Акмолинского городского отделения РГКП "Государственный центр по выплате пенсий" (1997-1998); главным специалистом, начальником отдела экономического анализа, замдиректора филиала Акмолинского (Астанинского) городского филиала РГКП "Государственный центр по выплате пенсий" (1998-2001).
Также она работала директором Акмолинского областного филиала РГКП "Государственный центр по выплате пенсий" (2001-2008); и. о. директора, директором департамента социального обеспечения и социального страхования Министерства труда и социальной защиты населения РК (2008-2011); руководителем программ Проектного офиса АО "Национальные информационные технологии" (2011-2013); вице-министром труда и социальной защиты населения РК (19.08.2013-08.2014); замминистра здравоохранения и социального развития РК (13.08.2014-01.2017).
С января 2017 года по сентябрь 2019 года Светлана Жакупова занимала должность вице-министра труда и социальной защиты населения РК.
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Создан институт Уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения
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