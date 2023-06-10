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Власти Украины решили открыть в Киево-Печерской лавре музей Ивана Мазепы
09:11 12.06.2023

Минкульт Украины: в Киево-Печерской лавре появится музей гетмана Ивана Мазепы
11 июня в Киево-Печерской лавре провели панихиду по Ивану Мазепе. Минкульт Украины сообщил, что после реставрации на территории лавры откроют музей имени гетмана, на которого РПЦ наложила анафему. Константинополь ее не признает

На территории Киево-Печерской лавры появится музей, посвященный гетману Ивану Мазепе, сообщил в своем Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Музей откроют в Онуфриевской башне, которая была построена на средства гетмана и открыта в 1701 году. Предполагается, что это произойдет после реставрации, начатой еще до ввода российских войск на Украину.

Реставрация также пройдет во Всехсвятской церкви на территории лавры (построена в 1696-1698 годах), которая "всегда четко увязывалась в сознании украинцев с именем великого гетмана", заявил Ткаченко. "Мазепиной церковью" [она] называлась даже в путеводителях имперских времен", - написал министр.

В первое воскресенье после Дня Святой Троицы в православии празднуется Собор всех святых, в этом году он выпал на 11 июня. Ткаченко сообщил, что в этот день во Всехсвятской церкви прошло богослужение по случаю 325-летия освящения храма, в том числе впервые состоялся молебен за упокой Ивана Мазепы.

Русская православная церковь наложила анафему (отлучение от церкви) на гетмана Мазепу в ноябре 1708 года по приказу Петра I после обвинений его в государственной измене. Украинские церкви (Украинская православная церковь Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь, Украинская православная церковь Канады, Украинская греко-католическая церковь) ее не признают и продолжают служить молебны за упокой Мазепы, отмечает ТСН.

Не признает анафему и Вселенский патриархат в Константинополе, называя решение политическим.

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В декабре 2022 года Минкультуры Украины создало комиссию по изучению вопроса об использовании имущества на территории Киево-Печерской лавры. Комиссия сообщила о нарушениях. В связи с этим национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг договор с мужским монастырем Украинской православной церкви (УПЦ, до мая прошлого года входила в Московский патриархат) и предписал монахам освободить здания. УПЦ оспорила требование покинуть лавру, назвав решение о прекращении договора аренды "беззаконием". По словам Ткаченко, если монахи откажутся выселяться из лавры, власти будут добиваться этого через суд.

Источник - rbc.ru
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