Ранее осужденный на пожизненное экс-кыр-президента Бакиев приговорен еще к 30 годам дополнительно!

09:30 12.06.2023

Бывшего президента Киргизии приговорили к 30 годам тюрьмы



Первомайский районный суд Бишкека заочно приговорил бывшего президента Киргизии Курманбека Бакиева к 30 годам лишения свободы по делу о коррупции на золотоносном месторождении "Кумтор". Об этом сегодня, 12 июня, сообщает ИА "Азия плюс".



Как передает агентство, в приговоре отмечено, что общий тюремный срок складывается с учетом прошлых приговоров Бакиева. Также суд постановил конфисковать имущество экс-президента и запретить ему работать на государственной службе в течение трех лет после отбытия наказания.



По этому же делу были осуждены старший сын экс-президента Максим Бакиев, его бизнес-партнер Алексей Елисеев и еще четыре человека. Они получили от 13 до девяти лет тюрьмы. Имущество всех осужденных будет конфисковано. После выхода на свободу они также не смогут занимать государственные должности в течение трех лет.



По данным издания, судебное дело касалось соглашения 2009 года, заключенного между Курманбеком Бакиевым, правительством Киргизии, компаниями "Кыргызалтын", "Центерра голд", "Кумтор голд компани" и "Кумтор оперейтинг компани" по золотоносному руднику "Кумтор".



Курманбек Бакиев был президентом Киргизии с 2005 по 2010 год. К власти он пришел в результате "тюльпановой революции", в результате которой был свергнут его предшественник Аскар Акаев. В 2009 году Бакиев переизбрался на второй президентский срок.



7 апреля 2010 года в центре Бишкека произошли столкновения между властью и оппозицией, в ходе которых более 80 человек были убиты, более 300 пострадали. В результате Бакиев также был свергнут и покинул страну.



В 2021 году ГКНБ Кыргызстана возбудил несколько уголовных дел, связанных с коррупцией на месторождении "Кумтор". Силовики объявили в розыск двух беглых президентов - Аскара Акаева, подозреваемого в злоупотреблении должностными положениями, и Курманбека Бакиева.



В настоящий момент Бакиев живет в Белоруссии, где президент страны Александр Лукашенко предоставил ему политическое убежище.



"Кумтор" - один из крупнейших золотых рудников в Центральной Азии. Расположен в Иссык-Кульской области на севере Киргизии в 60 км от границы с Китаем на высоте более 4 тыс. метров.



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