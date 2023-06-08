Нужен ли Москве и Пекину тихоокеанский барьер, - Александр Широкорад

10:11 12.06.2023 Нужен ли Москве и Пекину тихоокеанский барьер



Геостратегические мечтания и неожиданные решения



Об авторе: Александр Борисович Широкорад – писатель, историк.

8.06.2023



Барьеры между Китаем и Россией, может быть, и останутся, но военно-морское сотрудничество может существенно сблизить обе державы.

Часто утверждают, что конфликт на Украине стал причиной обострения отношений России с США и НАТО. На мой взгляд, это сказки для непросвещенных европейских обывателей.



А когда Соединенные Штаты начали требовать интернационализации Северного морского пути? Нет, не разрешения американским торговым судам ходить в Русской Арктике – с 1991 года там ходят торговые суда всех стран. Кроме американских, которым препятствует не Россия, а собственная логистика. Нет, американцы, непонятно на каком основании, требуют передать под их контроль российский ледокольный флот и российские арктические порты.



А когда флоты США и НАТО прописались на Черном море? Да если бы США и НАТО не лезли на Украину, не было бы вообще никакого конфликта.



ВРАЖДЕБНОЕ ОКРУЖЕНИЕ РОССИИ И КИТАЯ



29–30 июня 2022 года в Мадриде прошел ежегодный саммит стран НАТО, на котором зачем-то появились японский премьер-министр Фумио Кисида, а также руководители Республики Корея, Австралии и Новой Зеландии. Их, оказывается, так озаботила ситуация на Украине, что они предполагают объединить НАТО и AUKUS.



С 2022 года Япония размещает зенитные ракеты дальнего действия "Пэтриот" и противокорабельные ракеты на своих малых островах на расстоянии 100–200 км от Тайваня.



13 апреля 2021 года Управление Национальной разведки США официально назвало Китай "врагом № 1". И действительно, Россия и Китай – единственные государства на свете, способные противостоять попыткам создания однополярного мира. И отстоять свои традиционные ценности и свой образ жизни.



В такой ситуации России и Китаю волей-неволей приходится усиливать военное сотрудничество. Пока Пекин не считает целесообразным заключать полномасштабный военный союз – но в этом и нет особой необходимости. Можно обеспечить безопасность западной части Тихого океана и путем заключения комплекта отдельных соглашений – открытых и закрытых.



Почему бы руководству РФ не вспомнить трудный 1920 год, когда Ленин пошел на ряд уступок и вступил в союз с турецким "полевым командиром" Мустафой Кемалем. Советское золото, сотни пушек, тысячи винтовок и пулеметов позволили Кемалю выкинуть Антанту вместе с воинством Врангеля из зоны черноморских проливов. И на 20 лет обеспечили безопасность Советского Союза на Черном море.



По существу, это была сделка с элементами прокси-войны. Турки обеспечивали свой геополитический контроль над проливами и косвенно помогали СССР оборонять черноморские рубежи.



Ну а Пекину, со своей стороны, неплохо бы обратиться к опыту Второй мировой войны. Вспомним, как Англия с октября 1939 года готовилась к захвату Норвегии, чтобы окончательно запереть германский флот в Северном море.



Однако германский гросс-адмирал Эрих Редер подсуетился раньше – и захватил Норвегию, выбив оттуда уже высадившихся англичан и французов. Захват норвежских баз увеличил возможности германского флота в несколько раз, и теперь уже не Германия, а Англия оказалась в блокаде.



ЯПОНЦЫ НА КУРИЛАХ



А вот еще один пример расширения боевых возможностей флота и авиации за счет строительства новых баз.



Согласно "Военной энциклопедии", изданной в 1912 году в Санкт-Петербурге, население Курильских островов в ту пору составляло около 800 человек. А в августе 1945 года на островах насчитывалось 25 тыс. японских военных и около 10 тыс. гражданских лиц, которые в основном занимались обслуживанием военных.



Что же произошло за 33 года? А все дело в том, что с середины 1930-х годов японцы на пустынных Курилах создали систему первоклассных военно-морских баз и аэродромов. А дюжину небольших островов превратили в подземные крепости.



К примеру, на острове Матуа японцы построили две бетонные взлетно-посадочные полосы (ВПП) длиной 1570 м и шириной 35 м каждая. Причем взлетные полосы не покрывались льдом зимой в переменчивом и влажном курильском климате, потому что подогревались термальными водами, проходившими через систему труб под бетоном.



На острове Итуруп на аэродроме Эторофу (советское название "Буревестник") японцы также построили две бетонные ВПП длиной 2383 м и 1203 м. На "Буревестнике" до 1994 года базировались истребители МиГ-23МЛД. А 1 июля 1968 года советские истребители принудили к посадке на "Буревестнике" четырехмоторный американский лайнер DC-8, который через два дня улетел.



Всего же на Курилах японцами было построено около 20 аэродромов с твердым покрытием. Советские историки утверждали, что самураи превратили Курилы в плацдарм для нападения на СССР. Увы, это несерьезно. На Камчатке советских сил было крайне мало. И неужели японцы хотели с Курильских островов дотянуться до Владивостока или Транссиба?



Понятно, что базы на Курилах с самого начала предназначались для ударов по Соединенным Штатам – главному врагу японцев на Тихом океане. Например, японская эскадра, атаковавшая 7 декабря 1941 года Перл-Харбор, до этого базировалась на острове Итуруп. А в начале июня 1942 года японская эскадра, выйдя с базы на острове Парамушир, высадила десанты на Алеутских островах. С аэродрома Мусаси на том же острове Парамушир японские бомбардировщики G4M "Мицубиси" регулярно бомбили Алеутские острова.



ОСТРОВА РОССИЙСКИЕ – БАЗЫ КИТАЙСКИЕ



Возникает вопрос: а почему бы не вспомнить опыт Второй мировой войны и не договориться с КНР о предоставлении ей на Курильских островах морских и авиационных баз? Соответственно реконструкция бывших японских и советских объектов на Курилах будет проводиться за счет Поднебесной. Эти восстановленные базы станут угрозой не только для США, но и для Японии.



Сейчас КНР располагает шестью атомными подводными лодками с баллистическими ракетами (ПЛАРБ). Каждая из них вооружена 12 ракетами JL-2 с дальностью 7 тыс. км. Китайские лодки-ракетоносцы базируются в порту Далян, бывшем российском Порт-Артуре (самая северная база). А также в Циндао, в восточной провинции Шаньдун, на побережье Желтого моря. А самая южная база китайских ПЛАРБ Ялун расположена на острове Хайнань в Южно-Китайском море.



По данным прессы, пока китайские подводные ракетоносцы патрулируют лишь в прибрежных морях. На мой взгляд, именно это сдерживает строительство в КНР атомных ракетоносцев. Во-первых, от берегов Китая до тихоокеанского побережья США – огромное расстояние. Во-вторых и в-главных, в открытых прибрежных морях боевая устойчивость китайских ракетоносцев явно не на высоте. Тем более что, по западным данным, шумность китайских ПЛАРБ не отвечает современным требованиям.



В составе российского Тихоокеанского флота находятся четыре ПЛАРБ (К-44, К-550, К-551 и К-552), вооруженные 16 ракетами Р-29Р и Р-30 "Булава" каждая. Эти ПЛАРБ базируются на Камчатке, в городе Вилючинске, в 25 км от Петропавловска-Камчатского. Но увы, наши подводные лодки, как и китайские, не имеют "защищенных районов боевых действий" (ЗРБД).



При обоюдном желании Россия и Китай могут договориться о создании нескольких ЗРБД в Охотском море. Для этого необходимо создать совместные системы противовоздушной обороны, надежно прикрывающие Охотское море. А от проникновения американских атомных подводных лодок-"убийц" следует заблокировать четыре курильских пролива, имеющих ширину свыше 24 миль.



В 2014 году ООН признала Охотское море внутренним морем Российской Федерации. Однако Пентагону решение ООН не указ, и американцы периодически посылают в Охотское море свои самолеты и подводные лодки. С самолетами могут разобраться истребители ПВО, а четыре упомянутых пролива нетрудно перекрыть противолодочными сетями – а при необходимости и противолодочными минами. Между прочим, постановка мин у своих берегов в мирное время – дело рутинное. Вспомним, как это делала Швеция в конце ХХ столетия.



Можно отучить американцев соваться в Охотское и Восточно-Китайское моря и иным путем. Например, отправив в боевое патрулирование в нейтральных водах у восточного побережья США российско-китайскую эскадру надводных кораблей-ракетоносцев. Американский обыватель взвоет – и тогда можно начинать переговоры о зонах безопасности у берегов Соединенных Штатов, России и Китая.



ВОЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В АРКТИКЕ



А почему Россия не может помочь Пекину организовать патрулирование ПЛАРБ в восточной части Арктики? Выйдя в Арктику, китайцы "убивают сразу двух зайцев". Во-первых, резко уменьшается уязвимость их подлодок. Во-вторых, в несколько раз сокращается дистанция до потенциальных целей. Так, расстояние от китайского побережья в районе Шанхая до Нью-Йорка – 11,8 тыс. км. А от Северного полюса до Нью-Йорка – 3,4 тыс. км, то есть в три с половиной раза меньше.



Экономическая мощь Поднебесной позволяет до 2030 года довести число их атомных подводных ракетоносцев до 20–30 единиц. При согласии России на наших арктических островах под соусом научно-исследовательских станций китайцы могут развернуть систему снабжения и связи своих подводных ракетоносцев.



В перспективе Россия и Китай могут приступить и к созданию в Арктике совместной системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО). Что немаловажно, учитывая тот факт, что американцы с начала 1950-х годов планировали наносить удары по СССР и КНР именно через Арктику.



Возникает естественный вопрос: а могут ли китайские ракетоносцы в Арктике или китайские системы ПВО и ПРО создать угрозу для России? На мой взгляд, ответ однозначный – нет. Россия и Китай имеют многотысячекилометровую общую границу. В этих условиях переносить китайские ядерные ракеты, потенциально опасные для России, из пограничной полосы в далекую и относительно безлюдную Арктику – полный маразм. А совместная система ПВО и ПРО в Арктике физически не сможет нанести какой-либо ущерб ни России, ни Китаю.



ВОЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ВОЗДУХЕ



В ноябре 2022 года российские ракетоносцы Ту-95МС и китайские бомбардировщики Хун-6К провели воздушное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями длительностью восемь часов. Бомбардировщики шли в сопровождении истребителей Су-30СМ и Су-35С. От такого воздушного патрулирования уже рукой подать до регулярных челночных полетов стратегических бомбардировщиков РФ и КНР от Хайнаня до Берингова пролива. С посадкой российских самолетов на китайских аэродромах и китайских – на аэродромах Камчатки, Дальнего Востока и Курильских островов.



Кстати, а что такое Хун-6К? А это модернизированный советский бомбардировщик Ту-16, совершивший свой первый полет еще в 1952 году. А почему бы России не помочь соседу заменить Хун-6К на Ту-160М? Замечу, что два последних Ту-160М были построены казанским заводом в 2020 году. На этом же заводе можно изготовить несколько машин для Народно-освободительной армии Китая (НОАК). А параллельно передать технологическую документацию на производство Ту-160М китайской корпорации "Хун".



Между прочим, в середине 1990-х годов Китай пытался купить у Украины бомбардировщики Ту-160. В Киев прибыла китайская делегация, причем китайцы даже присвоили Ту-160 свое обозначение - Н-8. Но американцы всполошились, и предназначенные для продажи Китаю самолеты пошли на лом. Другой вопрос, что китайцы сейчас работают над сверхзвуковым стратегическим бомбардировщиком "Хун" Н-20, создаваемым по схеме "летающее крыло". Но пока в Китае опубликованы лишь рисунки этой машины.



Вообще же список образцов вооружения, которым могли бы поделиться обе страны, займет как минимум десяток страниц.



ВОЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО НА МОРЕ



СШа систематически проводят секретные диверсионные операции, которые, будучи явными, стали бы очевидным casus belli. Например, американские подводные лодки с 1971 года несколько лет ставили "коконы" на кабель закрытой связи между Камчаткой и материком в Охотском море в советских территориальных водах. В сентябре 2022 года американцы, по утверждениям их собственной прессы, провели грандиозную диверсию, взорвав газопровод в Балтийском море. Почему бы России и Китаю, вместе или раздельно, не перенять американский опыт? И столь же негласно не подорвать подводные кабели, связывающие Тайвань, Южную Корею и Японию с США? Десятки подобных операций производили флоты мира в Первую и Вторую мировые войны, не редкостью они были и в мирное время. Секретность подобной операции может обеспечить использование небольшого подводного аппарата, спущенного с любого судна, включая торговое, который подорвет этот кабель через заданное время – может быть, через несколько дней или недель.



Подобный аппарат может быть доставлен в нужную точку океана и с помощью дрона. Почему бы России и Китаю не создать свои большие дроны типа RQ-4 "Глобал Хоук" для патрулирования всей западной части Тихого океана? Автор этих строк уже не раз писал, что как малые, так и большие дроны являются идеальным средством для борьбы с торговым судоходством. По критерию эффективность/стоимость таким операциям не может быть аналогов. Причем дрон или несколько дронов могут без проблем уничтожить любое судно, включая танкер в 500 тыс. т.



Или другой вариант. Небольшой дрон может поразить винты судна и обездвижить его, оставив на плаву и без людских потерь. Такое мероприятие стало бы эффективным ответом на возможный захват американцами или англичанами торговых судов России, Китая или Ирана.



В марте 2023 года в Аравийском море прошли совместные учения флотов России, Китая и Ирана, в которых было задействовано свыше 10 кораблей и судов. Как видим, "лед тронулся" – но, к сожалению, очень медленно. Видимо, велика инерция бюрократов среди политиков и генералов обеих стран.



ПОСЛЕСЛОВИЕ



Конечно, большинство описанных выше соглашений или совместных операций выглядит фантастично. Возможны они только при другой степени доверия между Россией и Китаем – гораздо большей, чем сегодня. И скорее всего недостижимой в отношениях между мировыми державами. Но логика геополитических событий настойчиво подталкивает РФ и КНР друг к другу. И то, что сегодня кажется фантастическим, завтра может оказаться вполне естественным и даже напрашивающимся.



Важно понимать, что России и Китаю есть чем ответить на самые дерзкие происки и провокации США и их союзников. И, может быть, еще важнее донести эту мысль, причем с готовыми сценариями воплощения, до руководства США. Возможно, это удержит американцев от безумных решений в будущем. Хотя веры в это все меньше и меньше. Источник - НГ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1686553860





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- Распоряжение Президента Республики Казахстан от 11 июня 2023 года №40

- Указ Президента Республики Казахстан от 11 июня 2023 года №254

- Телеграмма соболезнования родным и близким Бердибека Сапарбаева

- Председатель Сената выступил на Международном форуме Астана

- Алихан Смаилов предложил Премьер-Министру Кубы обсудить соглашение о краткосрочных безвизовых поездках

- Спикер Сената встретился с Генеральным секретарем Мусульманского совета старейшин

- Странам ЕАЭС нужно совместно раскрывать потенциал транспортных коридоров "Север-Юг" и "Восток-Запад" - Алихан Смаилов

- В повестке Мажилиса законопроект по вопросам выплат детям из Нацфонда

