 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 12.06.2023
12:58  Пока западные компании бегут из Афганистана, их место занимают китайские
12:20  Русский язык в ЦА становится инструментом цифрового будущего, - Денис Борисов
11:55  Умер Сильвио Берлускони. Чао, Cavaliere!
11:44  На выборах в Черногории побеждают прозападные партии Спайича-Джукановича
11:41  В Таиланде туристы не вылезают из сортиров: неизвестный науке вирус
10:39  Антикитайская коалиция - иллюзия. Байден не решится выступить против Си, - Ютака Асака
10:36  Nautilus: Грядет эпоха сверхразумных людей

10:34  Западные правительства живут в созданном ими же пузыре отрицания реальности, - Чандран Наир
10:11  Нужен ли Москве и Пекину тихоокеанский барьер, - Александр Широкорад
10:04  Албанский вопрос (история), - Елена Пономарева
09:11  Власти Украины решили открыть в Киево-Печерской лавре музей Ивана Мазепы
09:03  Светлана Жакупова стала первым казахстанским Уполномоченным по бомжам
08:58  Дочь генерала КНБ Динара Закиева стала новым Уполномоченным по правам ребенка в Казахстане
08:50  5 день украинского контр-наступа: бандер-армия взяла 4 села...
08:48  Каким будет новое Новое время, - Владислав Исаев
00:33  США берут Казахстан под свой контроль, - В.Прохватилов
00:15  У саудитов есть экономические козыри в рукаве против американцев, - "Взгляд"
00:10  Задержана и обвинена в коррупции экс-глава Шотландии и лидер местных сепаров Н.Стерджен
00:07  Писающий мальчик из Брюсселя на Украинском фронте, - Александр Проханов
Воскресенье, 11.06.2023
21:19  23 "Больших шлема"! Джокович выиграл теннисный "Ролан Гаррос" и установил абсолютный рекорд побед всех времен и народов!
17:47  Рогунская ГЭС: об общем собрании акционеров и проекте Всемирного банка, - К.Сирожидинов
16:32  "Газпром" снова договорился с Украиной. Миллер честно наработал на статью 58-1 "а"
14:00  Либеральная демократия (некролог), - Иван Гоффман
13:56  Al Mayadeen: Европа потеряла Россию навсегда
13:52  "Мои личные амбиции - это Великая Россия", - Евгений Пригожин
12:32  Америку разорвет внутриэлитное насилие и восстание масс, - The Atlantic
12:27  Китайцы и Маск, или Китайские маски? - Илья Титов
12:24  Госслужащие ОАЭ переходят на 4-дневную рабочую неделю
10:49  Последнее предупреждение чиновникам-коррупционерам сделал Садыр Жапаров))
10:07  Живой труп. Есть ли будущее у СНГ? - НГ
10:04  Есть ли перспективы у Социализма? - Владимир Можегов
09:26  Токаев лично прилетел на пепелище в Абайскую область
01:23  Украина превращена в огромный сумасшедший дом. США и ЕС обрекли себя на подобное
00:37  Турции и России придется делить сферы влияния на Кавказе, - Энгин Озер
Суббота, 10.06.2023
22:20  Полька Свентек прихлопнула чешку Мухову в финале теннисного "Ролан Гарроса"
21:37  Число погибших сотрудников лесоохраны при пожаре в Абайской области Казахстана достигло 14 человек
14:50  МЧС Казахстана возглавил малоизвестный профильный генерал Сырым Шарипханов
14:37  Рожденные в тяжелое время. Какими будут новые элиты в России, - Дм.Выдрин
12:19  Мишустин предложил партнерам по ЕАЭС создать чрезвычайный фонд на случай кризисов
11:01  Первое печатное изложение мусульманского вероучения на русском языке, - П.Густерин
10:57  ТанкиUz. Чирчикский бронетанковый завод берутся реанимировать катарцы?
10:52  В Колумбии через 40 дней после авиакатастрофы в джунглях обнаружили четырех выживших детей
10:21  Развал в России не состоялся: зато в Европе скоро появятся восемь новых государств, - В.Хомяков
09:09  Сгорел на работе. Отстранен от должности глава КазМЧС Ильин - единственный русский министр Казправительства
09:04  Как размывается цивилизация вокруг России, - Тимофей Бордачев
08:18  Скончался аксакал казахстанской политии - Бердибек Сапарбаев - экс-аким, министр и вице-премьер
02:03  Сергей Караганов: ""Мы сбрасываем западное иго…"
02:01  Российскую малую авиацию будут спасать китайскими запчастями
01:51  Путь воды: как Узбекистан решает вопросы водной безопасности, - Ермек Хамитов
01:17  Реформы медленно разрушают систему здравоохранения Казахстана, - Эльмира Ауезова
01:16  Рубль снова "прилип" к нефти
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Западные правительства живут в созданном ими же пузыре отрицания реальности, - Чандран Наир
10:34 12.06.2023

The National Interest
США

Западу пора готовиться к давно назревшей расплате
Флаги стран НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - ИноСМИ, 1920, 12.06.2023

Западные правительства живут в созданном ими же пузыре отрицания реальности. Мир меняется, и Запад должен смириться с тем, что он больше не может навязывать свое "лидерство", пишет автор статьи в TNI. И убедительно доказывает это, называя пять ключевых тенденций развития процесса смены власти.

Чандран Наир

Зарождается постзападный, многополярный международный порядок. И пока мир пытается осознать все последствия этой смены власти, формируются предпосылки для великой расплаты. Она бросит вызов давним убеждениям и структурам, на которых держалось мировое господство Запада в течение последних веков и обнажит природу приписываемого Западу права на лидерство в глобальной иерархии. Результатом станет значительная переоценка привычных международных отношений.

Эта великая расплата обусловлена пятью ключевыми тенденциями, которые вынуждают Запад приспосабливаться к многополярному будущему, в котором властью придется делиться. Нежелание признать и неспособность решительно противостоять этим тенденциям чреваты значительными рисками не только для самого Запада, но и для глобальной стабильности. И все же будущих конфликтов можно избежать, если рассматривать этот период перемен как возможность выстроить более справедливый мир, а не как кризис, угрожающий полюбившимся и укоренившимся привилегиям.

Пять тенденций, которые следует учитывать

Какое будущее ждет Запад - плавный переход к многополярности или период нестабильности и потенциальных конфликтов - во многом будет зависеть от того, как политики отреагируют на следующие пять тенденций.

Во-первых, это пересмотр привычной истории. Запад всю колониальную эру трактовал исторические события избирательно и отточил этот навык до совершенства. Себя он предпочитал изображать создателем современной цивилизации и силой, продвигающей добро. Сейчас ситуация меняется; информационные технологии (тот же интернет и социальные сети) разрушили монополию на информацию и историю, некогда принадлежавшую западным цензорам (медиа-компаниям, университетам, книгоиздателям и так далее). Как следствие, люди во всем мире признают, что история больше не ограничивается западной трактовкой - включая миф о его благожелательности.

Во многом это объясняется нежеланием Запада признавать свои ошибки. Всячески подчеркивая чужие проступки, очевидные и предполагаемые, он благополучно умалчивает о собственных неприглядных сторонах - таких как уничтожение коренных народов и культур американскими первопроходцами, европейская эксплуатация африканского континента или судьба австралийских аборигенов. Отсылки к этим историческим эпизодам тем важнее, что ими во много диктуется и нынешнее поведение западных стран: они не горят желанием признавать даже современные ошибки и намерения.

Незападный мир теперь может заявить во весь голос, что у их стран и народов долгая история, и что она не только существует вопреки западной трактовке, но и заслуживает внимания, изучения и понимания. Запад должен принять эту тенденцию и ее последствия, а не упорствовать в своем запирательстве. Вспомните хотя бы о неустанных дипломатических усилиях индийского правительства, чтобы заставить Великобританию вернуть украденные из Индии сокровища - вплоть до королевских регалий.

Вторая тенденция - это переоценка "основанного на правилах" международного порядка. Политикам в Вашингтоне это не понравится, но сама эта концепция вызывает во всем мире массу насмешек и повсеместно считается инструментом Запада для контроля над глобальными делами и сохранения своей гегемонии. Недовольство тем, что западные страны постоянно нарушают собственные правила, лишь крепнет, а значит, легитимность этого порядка вызывает все больше сомнений, при всех его плюсах.

Разочарование лишь крепнет, и реальность такова, что перераспределение власти в пользу большего числа стран преобразит нынешний мировой порядок и создаст новые возможности и проблемы. Более видное место займет Китай и предложит миру глобальные общественные блага вроде миротворчества и борьбы с переменой климата - чего западные страны не хотят или не могут. Аналогичным образом начнет самоутверждаться и Индия, как и другие страны поменьше - например, ОАЭ и Индонезия.

В 21-м веке все больше стран хотят сами решать свою судьбу, и Запад должен признать, что международная расстановка сил изменилась. Он не может и дальше навязывать другим свою волю: свидетельство тому - подъем Китая и других стран. Запад должен смириться с этой новой реальностью и признать, что необходим новый подход, более прагматичный и многополярный, при котором страны проводят внешнюю политику с прицелом на мирное сосуществование и руководствуются собственными интересами, а не выбирают ту или иную сторону.

В-третьих, это разоблачение западного "миротворчества". Хотя США (и, в меньшей степени Европа) и подают себя гарантами глобальной безопасности, основная часть мира считает, что они не только не способствуют подлинному миру, но и наживаются на войнах. Западный военно-промышленный комплекс, особенно американский, настолько могущественен, что теперь ни для кого не секрет, что это он фактически управляет внешней политикой США, искусственно затягивая конфликты ради наибольшей выгоды.

Сегодня США и их союзники по НАТО стали локомотивом роста военных расходов по всему миру, при этом Америка тратит на оборону больше, чем следующие десять стран вместе взятые. Столь же общеизвестный факт - что почти половина бюджета Пентагона ежегодно уходит на частных подрядчиков, а военно-промышленный комплекс жертвует миллионы долларов на выборы в Конгресс. Этот "захват власти" влечет к еще большему увеличению оборонных бюджетов.

Остальной мир осознал, что доверять дело мира одному Западу нельзя - особенно учитывая, что его экономика во многом наживается на конфликтах. В свете этого происходят позитивные сдвиги: Китай выступает посредником в заключении передовых мирных соглашений - например, между Саудовской Аравией и Ираном - тогда как другие мировые лидеры (например, индонезийский лидер Джоко Видодо, индийский Нарендра Моди бразильский Луис Инасиу Лула да Силва), предлагают мирные решения современных конфликтов.

Четвертая тенденция - свержение западной финансовой надстройки с ее престола. То, что Запад открыто использует свою финансовую мощь ради геополитических выгод и целей, ни для кого не секрет - политики и эксперты открыто говорят о "финансовом оружии" и карательных санкциях против стран, не оправдавших ожиданий Запада. США и их союзники вольны замораживать и даже конфисковывать резервы суверенных государств - их меры против Афганистана, Венесуэлы и России потрясли весь мир.

Из-за этого, а также из-за жадности и неправомерных действий Запада, приведших к разрушительным глобальным последствиям вроде кризиса 2007–2008 годов и недавнего краха Банка Кремниевой долины, недоверие к западных финансовым структурам и их неприятие лишь усугубляется.

Сегодня предпринимаются усилия по ликвидации так называемой "непомерной привилегии", дарованной США через их валюту. Происходит дедолларизация: доля американской валюты в мировых резервах упала в прошлом году до 47% (хотя еще в 2001 году составляла 73%). Кроме того, страны ищут альтернативы банковской системе SWIFT, которая использовалась в санкциях Запада, встревоживших мировую общественность. Влияние стран со стабильными валютами усиливается, и возникает более многополярный экономический порядок, меняющий геополитические союзы, экономическую дипломатию и баланс сил в международных институтах. Эти перемены предоставят развивающимся странам больше рычагов управления своими валютами и денежно-кредитной политикой и ограничат эффект от односторонних санкций Запада. Более того, страны БРИКС недавно превзошли "Семерку" по суммарному объему ВВП - это говорит о перераспределении экономической мощи и очерчивает контуры будущего сотрудничества в области торговли, инвестиций, инфраструктуры и помощи в целях развития.

Наконец, в-пятых, это очевидный крах доверия к западной прессе. Причем он происходит в критический момент: только за последние несколько лет изъяны в работе прессы раскрыли мировому сообществу глаза на то, что СМИ насаждают и увековечивают излюбленные Западом стороны сложившегося миропорядка - часто в ущерб другим странам.

Так, настойчивой критикой Китая в своих заголовках западная пресса упрочила непродуктивное и паникерское представление, что Пекин представляет собой угрозу не только для собственных граждан, но и для мира вообще. Сложная геополитическая ситуация в Гонконге и на Тайване подается избирательно - в духе риторики "мы или они", которая отнюдь не поощряет взаимопонимание между Западом и Китаем.

Точно так же при исключительно одностороннем освещении украинского конфликта регулярно упускаются из виду как национальные и геополитические сложности в давних российско-украинских отношениях, так и история расширения НАТО в Европе. Недоверие всего мира к западным СМИ усугубило вопиющее отсутствие репортажей о подрыве "Северного потока" - по мнению многих, это дело было рук Запада, хотя пресса и горячо утверждала обратное. Прошло всего несколько месяцев, и западная пресса спокойно признала если не потенциальную вину Запада, то - как минимум - свою осведомленность о ней.

Более того, ущербное и предвзятое освещение конфликтов за пределами Запада (например, в Йемене, Мьянме и Палестине), стало поводом для глобальных обвинений в пренебрежении, предвзятости и даже расизме.

Зловещее предзнаменование

Западные правительства живут в созданном ими пузыре отрицания реальности. Но им пора обратиться к своим друзьям по всему миру и осознать нечто очевидное для всех, кроме них самих: мир не такой, каким был после окончания холодной войны. С прошлым покончено, и у Запада просто нет прежней политической и финансовой мощи, не говоря уже о международной легитимности. Западные страны должны подстроиться под эту меняющуюся международную обстановку, а не упрямо ждать, что все продолжит идти своим чередом. Иначе мир станет еще опаснее, а авторитет и влияние Запада ослабнут еще больше.

Чандран Наир - основатель и генеральный директор Глобального института будущего и автор книги "Демонтаж глобальных привилегий белых: справедливость для постзападного мира".

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1686555240


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Распоряжение Президента Республики Казахстан от 11 июня 2023 года №40
- Указ Президента Республики Казахстан от 11 июня 2023 года №254
- Телеграмма соболезнования родным и близким Бердибека Сапарбаева
- Председатель Сената выступил на Международном форуме Астана
- Алихан Смаилов предложил Премьер-Министру Кубы обсудить соглашение о краткосрочных безвизовых поездках
- Спикер Сената встретился с Генеральным секретарем Мусульманского совета старейшин
- Странам ЕАЭС нужно совместно раскрывать потенциал транспортных коридоров "Север-Юг" и "Восток-Запад" - Алихан Смаилов
- В повестке Мажилиса законопроект по вопросам выплат детям из Нацфонда
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  