Антикитайская коалиция - иллюзия. Байден не решится выступить против Си, - Ютака Асака

10:39 12.06.2023 Shūkan Gendai

Япония



Противоречия в позиции администрации Байдена в отношении Китая



После многочисленных высказываний о необходимости борьбы с "китайской угрозой" на фоне ситуации на Тайване Вашингтон вдруг заговорил об оттепели в отношениях с Пекином. Это указывает на то, что Байден не решается выступать против Поднебесной и готов идти на компромиссы, пишет Shukan Gendai.



Загадка фразы "оттепель с Китаем близка"



Многие оценки саммита G7, касающиеся формирования на нем антикитайской коалиции, не соответствуют действительности.



Перед началом мероприятия президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что G7 - это не антикитайский блок и что необходимо послать позитивный сигнал Поднебесной как партнеру по сотрудничеству.



Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также сказала, что экономические отношения с Китаем требуют многогранного подхода. Должно быть не отделение от него (decoupling), а снижение рисков (de-risking). В результате "снижение рисков" фактически стало формулировкой, которая подытожила встречу "Большой семерки".



И не стоит забывать, что президент США Джо Байден, который ранее призывал к созданию антикитайской коалиции, на пресс-конференции после саммита G7 признал, что оттепель в отношениях с Пекином близка.



США не пытаются создать подобный союз, а Европа не считает эту слабость Вашингтона проблемой. "Не разъединение, а снижение рисков" - это высказывание, скорее, можно рассматривать как компромиссную позицию в отношении Китая.



Более того, заявление Байдена о скорой оттепели - это аномалия, если рассматривать ее в контексте текущих отношений между США и Китаем, когда Поднебесная предпринимает ряд шагов по ужесточению контроля над компаниями Соединенных Штатов.



Например, сотрудники китайского отделения американской консалтинговой фирмы Bain & Company были допрошены, а многие компьютеры и смартфоны изъяты. Власти КНР также провели обыски в компании Mintz Group, занимающейся кредитными отчетами. То же самое произошло в офисе консалтинговой фирмы Cap Vision.



Более того, все это транслировалось китайским государственным телеканалом CCTV. Поднебесная оказывает все большее давление на американские компании.



Пекин также внес поправки в закон о борьбе со шпионажем. В результате с 1 июля понятие шпионажа станет еще более размытым. Покупка или изучение документов, данных, материалов или товаров, которые, по мнению китайской стороны, могут иметь отношение к национальной безопасности или интересам государства, также будут считаться шпионажем.



Другими словами, если фирма, занимающаяся корпоративными исследованиями, проводит изучение китайской компании, она может быть поймана на шпионаже.



Необычно, что президент Байден размышляет об оттепели с Китаем на фоне подобной политики Пекина. Поэтому было бы правильнее рассматривать итоги саммита G7 как ослабление, а не усиление антикитайской коалиции.



Так Китай только выиграет



На этом фоне китайская угроза стала еще более очевидной. Компания Microsoft предупредила, что хакерская группа под названием Volt Typhoon, предположительно поддерживаемая правительством КНР, атакует сети критически важной инфраструктуры США.



Ее целями являются телекоммуникационные, производственные, коммунальные, транспортные, строительные, судоходные, правительственные и образовательные учреждения, а также организации, связанные с информационными технологиями. В случае чрезвычайной ситуации группа планирует нарушить сети важнейшей коммуникационной инфраструктуры, соединяющей США с азиатским регионом, считают в Microsoft.



Были обнаружены подтверждения того, что группа Volt Typhoon пыталась скрыть свою шпионскую деятельность, чтобы обеспечить себе возможность начать операцию сразу, когда это необходимо. Естественно, она действует и за пределами Соединенных Штатов, даже в Японии.



Что касается китайской угрозы, то конгресс США, а особенно палата представителей с ее республиканским большинством, придерживается совершенно иного подхода, нежели Байден.



Специальный комитет палаты представителей по КНР утвердил рекомендации по поддержанию мира и стабильности в Тайваньском проливе. Председатель органа Майк Галлахер (Mike Gallagher) отметил, что желание не провоцировать китайское правительство заставило администрации Обамы и Байдена занять робкую позицию.



Он отмечает, что по мере обострения китайско-американских отношений становится ясно: идея о том, что США смогут предотвратить силовое воссоединение КНР и Тайваня путем углубления экономического взаимодействия, возможно, была ошибочной. Кроме того, Галлахер считает, что страх спровоцировать другую сторону сам по себе может привести к провокациям.



До тех пор, пока США не начнут действовать решительно, китайцы, скорее всего, будут считать, что они могут предпринимать более агрессивные шаги. В связи с этим Галлахер призвал к расширению американского военного присутствия на Дальнем Востоке и размещению в регионе большего количества оружия дальнего радиуса действия, а также внедрению других оборонных механизмов.



При составлении рекомендаций по поддержанию мира и стабильности в Тайваньском проливе комиссия при Министерстве обороны США неоднократно проводила ряд военных учений. В рамках мероприятий отрабатывались сценарии превентивного нападения Народно-освободительной армии КНР на военные базы Соединенных Штатов в Японии и на Гуаме.



Оборонный бюджет администрации Байдена слишком мал



Для того, чтобы в случае нападения ущерб был небольшим, - учитывая еще и необходимость пополнять арсенал - нужно рассмотреть вопрос о децентрализации хранения различных видов оружия.



Что еще более важно, так это усиление обороноспособности Тайваня. Это связано с тем, что в отличие от Украины Тайвань обладает географическими особенностями, которые затрудняют поставки вооружений после начала конфликта.



На Украину возможно ввозить снаряжение из Румынии, которая граничит с ее западной частью. А вот Тайвань окружен морем. Поставлять технику на остров после начала вооруженного вторжения будет сложнее, если НОАК организует морскую блокаду.



В ходе военных учений обеспечить Тайвань дополнительными боеприпасами, огневой мощью и средствами экономической поддержки, необходимыми во время боевых действий, не удалось.



С этой точки зрения действия правительства Байдена были крайне пассивными. Следует даже сказать, что они были неправильными.



В течение последних нескольких лет, когда у власти была еще администрация Трампа, США принимали решения о продаже оружия Тайваню. Но, когда дело доходило до фактических поставок, возникали значительные задержки. Не продвинулись далеко даже сделки, которые были инициированы при администрации Трампа. При этом Вашингтон оправдывается украинским конфликтом.



Оборонный бюджет США на 2023 год на 4,1% больше, чем в предыдущем году, но в действительности он снизился из-за текущей инфляции, превышающей 8%. Более того, по большей части бюджет наращивается в связи с ростом расходов на персонал, вызванных инфляцией.



В результате российской спецоперации на Украине все больше и больше запасов, находящихся в распоряжении Вашингтона и НАТО, переходят Киеву, а администрация Байдена не предпринимает никаких действий для пополнения складов. Компания Lockheed Martin, представляющая американскую оборонную промышленность, прогнозирует, что ее годовые продажи будут сокращаться второй год подряд.



Комментируя военный бюджет администрации Байдена, комиссия по вопросам национальной оборонной стратегии США (NDSC), внепартийная организация, состоящая из военных экспертов государственных и частных предприятий, высказала мнение о необходимости увеличения затрат на 3-5% за вычетом инфляции. Другими словами, необходимо повышение на 11%-13% по сравнению с предыдущим годом.



Если ограничиться увеличением на 4,1%, американская национальная безопасность может оказаться под угрозой, что вызывает беспокойство.



Что касается проблемы потолка долга, которая в итоге была решена, то республиканцы призывали не только к сокращению бюджета администрации Байдена. Они выступали за дальнейшее увеличение оборонных затрат.



Боязнь разоблачения Китаем?



На фоне усиливающейся озабоченности по поводу чрезвычайной ситуации на Тайване республиканцы призвали к значительному наращиванию военных расходов, но администрации Байдена удалось отвергнуть их требование. Поэтому проблема нехватки американских запасов вооружений не решится.



Кроме того, в течение двух лет администрация Байдена намерена вывести 50 истребителей F-15 с авиабазы Кадена на Окинаве. Предполагается, что вместо них на ротационной основе будут развернуты боевые самолеты F-22, но из-за этого американское военное присутствие на Дальнем Востоке явно сократится. Бывший командующий авиацией Кунио Ода (Kunio Oda) поднял вопрос о том, что вывод F15 пошлет Китаю ложный сигнал.



Сенаторы Хаггерти и Рубио разделяют его тревогу. В открытом письме министру обороны они подчеркнули: "Перевод истребителей с постоянного базирования на ротационную систему приведет к сокращению американского присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе. Это ослабит барьеры перед чужой агрессией и создаст разрыв между оборонной позицией администрации Байдена и ситуацией на Тайване".



Администрация Байдена, находясь под жестким давлением общественного мнения, настроенного против Китая, с одной стороны, показывает решимость противостоять ему, а с другой - все больше движется в сторону примирения.



Палата представителей конгресса и комитет по надзору и расследованиям в настоящее время подвергают критике семью Байденов в связи с предполагаемым поступлением на ее счета средств от иностранных государств, одним из которых является Китай.



Вышеперечисленные органы утверждают, что у ФБР имеются документальные доказательства получения Байденом взятки в размере 5 миллионов долларов во времена его вице-президентства при Обаме, и требуют представить эти материалы конгрессу. Эти документы, как говорится, представляют собой компиляцию наводок от близких к Байдену источников, объясняющих финансовые маршруты средств.



Глава ФБР Кристофер Рэй отказался представить конгрессу эти материалы под предлогом истечения сроков подачи. Тем не менее в конце концов он согласился на это - после того, как его уведомили, что сопредседатели комитета по правительственному аудиту, сенаторы Джеймс Комер и Чак Грассли, ознакомились с материалами.



Нельзя исключать возможность того, что президент Байден начал торговаться с Поднебесной, и в результате власти КНР не воспринимают его всерьез. Также существует вероятность, что администрация Байдена может действовать в соответствии со стратегией Пекина, опасаясь разоблачения китайской стороной.



Если в свете всего этого администрация Байдена продолжит занимать компромиссную позицию по отношению к Китаю, то нам придется еще серьезнее отнестись к возможной чрезвычайной ситуации на Тайване.



Автор: Ютака Асака (Yutaka Asaka) Источник - ИноСМИ

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