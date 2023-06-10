В Таиланде туристы не вылезают из сортиров: неизвестный науке вирус

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11:41 12.06.2023
На Пхукете в Таиланде началось массовое заболевание неизвестным вирусом
Автор: Ксения Смирнова
На популярном острове Пхукет в Таиланде был создан центр экстренной помощи из-за всплеска заболеваемости. Как сообщает "Турпром", жертвами неизвестного вируса стали более 100 человек.
Предположительно, инфекция оказалась в воде, которую употребляли заболевшие люди. После этого у них начиналась сильная диарея. Представители медицинских ведомств опасаются вспышки новой эпидемии, а также не понимают природу нового вируса.
Постоянный секретарь общественного здравоохранения обратился к населению и туристам и заверил, что изучение болезни продолжается.
На текущий момент вирус не выглядит особенно опасным. Симптомами помимо диареи могут являться спазмы желудка, рвота и температура.