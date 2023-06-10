 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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На выборах в Черногории побеждают прозападные партии Спайича-Джукановича
11:44 12.06.2023

На выборах в Черногории побеждает пропрезидентская партия

На выборах депутатов Скупщины (парламента) Черногории лидирует еврореформистское движение "Европа сейчас!" во главе с экс-министром финансов Милойко Спайичем, близкое к президенту Якову Милатовичу, сообщило НПО "Центр мониторинга и исследований" (CEMI) по данным своих наблюдателей с участков.

Согласно первым опубликованным CEMI данным около 82,2% обработанных материалов с участков, лидирует "Европа сейчас!" с 25,6%, на втором месте коалиция Демократической партии социалистов экс-президента Мило Джукановича с 23,8%, на третьем месте коалиция "За будущее Черногории" бывшего просербского "Демократического фронта" с 15,0%, на четвертом коалиция премьера Дритана Абазовича и экс-спикера парламента Алексы Бечича "Храбро считаем!" с 12,2%.

Трехпроцентный барьер также преодолевает национальное движение "Бошняцкая партия" с 6,8%.

Правом голоса обладали 542 468 жителей страны. В течение дня Государственная избирательная комиссия (ГИК) пять раз объявляет явку. К 18.00 (19.00 мск) она составила 44,83%. НПО, которые следят за ходом выборов, отметили низкую активность избирателей и спокойный ход голосования. Участки открылись в 7.00 (8.00 мск), закрылись в 20.00 (21.00 мск). Избирательный ценз для вхождения в состав Скупщины - 3%. На места в 81-местном однопалатном заксобрании претендуют 15 партий и блоков.

Источник - eadaily.com
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