Умер Сильвио Берлускони. Чао, Cavaliere!

11:55 12.06.2023

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони скончался в больнице в Милане на 87-м году жизни, сообщает Zakon.kz.

Лидеру партии Forza Italia и основателю Mediaset было 86 лет.



Берлускони вернулся в больницу Сан-Раффаэле в прошлую пятницу после длительной госпитализации – 45 дней,



У бывшего премьера Италии диагностировали пневмонию и формы лейкемии.



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Итальянский политик и крупный предприниматель. Занимал пост премьер-министра Италии в 1994, 2001–2006 и 2008-2011 годах. Медиамагнат, владелец холдинга Fininvest, объединившего около 150 компаний, действующих практически во всех сферах жизни итальянцев, в том числе футбольного клуба "Милан". Самый богатый житель Италии (25 место в списке богатейших людей планеты по версии журнала Forbes за 2005 год). Неоднократно привлекался к суду по обвинениям в сокрытии доходов и взяточничестве.



Сильвио Берлускони родился 29 сентября 1936 года в Милане. В 1961 году с отличием закончил юридический факультет Миланского университета.



После окончания учебы работал в строительном бизнесе Милана. В 1970-х годах занялся телекоммуникациями и через полтора десятка лет добился абсолютного лидерства на рынке частного телевещания. К началу 1990-х годов установилась двойная монополия государственного телевидения RAI, с одной стороны, и принадлежащего Берлускони холдинга - с другой Fininvest. Finininvest объединял около 150 фирм (в том числе футбольный клуб AC Milan), действующих практически во всех сферах жизни итальянцев – такое положение вещей получило название "берлусконизм".



В 1993 году Берлускони решил попробовать свои силы в политике. 26 января 1994 года была основана политическая партия Forza Italia ("Вперед, Италия", или "Давай, Италия"). Используя принадлежащие магнату информационные ресурсы, партия 27 ноября 1994 года одержала победу в составе правоцентристской коалиции "Полюс свободы", получившей 43 процента голосов избирателей. Берлускони занял пост премьер-министра в коалиционном правительстве. Из-за критики в адрес Берлускони и разногласий среди союзников по коалиции первое правительство Берлускони просуществовало всего семь месяцев. Всеобщие выборы 1996 года Берлускони проиграл: его сторонники уступили левоцентристскому блоку Романо Проди.



Берлускони вновь возглавил правительство после того, как новый правоцентристский блок "Дом свободы" одержал победу на выборах 15 мая 2001 года. Предвыборные обещания Берлускони включали сокращение налогов и бюрократического аппарата, увеличение пенсий и числа рабочих мест, борьбу с нелегальной иммиграцией. Предполагалось провести реформы систем образования и здравоохранения, судебной системы. В сентябре 2003 года премьер заявил о запуске масштабного реформирования государственного устройства Италии.



Результатами неудачно спланированного вхождения Италии в зону евро в 2002 году стали рост цен, снижение покупательной способности населения и обострение социальных трений. В 2002 и 2003 годах прошли массовые акции протеста. Недовольство итальянцев вызывал и внешнеполитический курс Берлускони: после терактов 11 сентября 2001 года страна оказывала активную поддержку США в Афганистане, а затем в Ираке. В апреле 2005 года коалиция "Дом свободы" потерпела сокрушительное поражение на региональных выборах, и Берлускони в соответствии с конституцией вынужден был уйти в формальную отставку. Всеобщие выборы в апреле 2006 года также закончились провалом. Хотя факт победы левоцентристов был подтвержден конституционным судом и даже некоторые сторонники Берлускони призывали своего лидера признать поражение, политик и медиамагнат покидал свой пост весьма неохотно. Лишь 2 мая 2006 года он наконец подал официальное прошение об отставке.



На выборах, состоявшихся 13-14 апреля 2008 года, новая партия Берлускони "Народ свободы" и ее союзники по правоцентристской коалиции одержали победу и получили большинство в обеих палатах итальянского парламента. Осенью 2011 года из-за перебежчиков "Народ свободы" потерял большинство в парламенте, и 12 ноября 2011 года Берлускони ушел в отставку с поста премьер-министра.



На протяжении своей карьеры Берлускони неоднократно привлекался к суду по обвинениям в сокрытии доходов и даче взяток, а также в связях с мафией и незаконном финансировании предвыборной кампании. Однако долгое время адвокатам предпринимателя удавалось избавить его от ответственности, прибегая к апелляционным судебным инстанциям. В 2012 году Берлускони был признан виновным по делу о финансовых махинациях в медиакомпании Mediaset и приговорен к одному году лишения свободы.



Прозванный итальянцами Il Cavaliere ("Рыцарь", "Кавалер"), Берлускони эксплуатировал образ "человека из народа". В то же время он самый богатый человек Италии. Журнал Forbes в 2005 году оценил его состояние в 12 миллиардов долларов и присвоил ему 25 место в своем рейтинге богатейших людей планеты. Однако осенью 2008 года в результате мирового финансового кризиса он лишился более полутора миллиарда долларов и откатился в рейтинге на 90-е место. Берлускони женат вторым браком. У него двое детей от первого брака и трое от второго. Старшие дети Берлускони помогают отцу управлять семейным бизнесом.



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