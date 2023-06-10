В Азии готовятся отказаться от системы SWIFT в пользу SEPAM

13:27 12.06.2023

Генсек Азиатского клирингового союза (ACU) заявил, что иранская система SEPAM заменит SWIFT в торговых транзакциях. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает иранский журналист Хаял Муаззин.



Генеральный секретарь Азиатского клирингового союза (ACU) заявил, что иранская система для обмена финансовыми сообщениями SEPAM заменит SWIFT начиная со следующего месяца.



Фархад Морсали отметил, что иранская SEPAM была принята членами ACU в качестве внутренней системы обмена финансовыми сообщениями.



Он сказал, что потребуется шесть месяцев, чтобы собственная система обмена сообщениями была готова.



Тем временем члены ACU должны заменить SWIFT на SEPAM, за что Иран будет взимать плату.