Горим! Площадь пожара в Абайской области Казахстана может увеличиться, - новый глава КазМЧС

13:57 12.06.2023

Новый глава МЧС рассказал о рисках распространения пожара в области Абай



По словам Сырыма Шарипханова, из-за порывистого ветра площадь пожара может увеличиться, но в МЧС достаточно сил для его локализации



Министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов рассказал об обстановке по пожару в области Абай. По его словам, на данный момент ситуация стабильная и находится под контролем, сообщает Оrda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.



"В связи с повышением температурного фона и порывистым ветром есть возможность увеличения распространения пожара, но у нас достаточно группировки сил и средств для локализации пожара" - заявил министр.



Шарипханов отметил, что во время облета в восточном направлении обнаружилась активность пожара, но поставлены конкретные задачи для того, чтобы сосредоточить силы и средства для ликвидации очагов, чтобы тушить огонь авиационной техникой и наземной группировкой.



Также министр пояснил, что благодаря оперативным действиям привлеченных сил и средств, удалось остановить распространение пожара. Его общая площадь на данный момент по данным оперативного штаба составляет 60 тысяч га, из которых на 43 тысяч га наблюдается горение.



В данный момент в тушении лесного пожара задействовано порядка 1 500 человек, более 300 единиц техники МЧС, Комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и Минобороны и МВД. Также привлечены 12 вертолетов с водосливными устройствами для сброса воды на очаги пожара и два вертолета для осуществления аэровизуального обследования фронта пожара. С начала пожара всего осуществлено 1017 сбросов воды с объемом более 3 000 тонн.



Напомним, 12 июня в Казахстане объявлено днем общенационального траура по погибшим в масштабном пожаре в природном резервате "Семей орманы". Там при исполнении служебного долга погибли 14 лесников, еще один мужчина – тракторист Далонского лесничества Сергей Архипов – разыскивается.



Президент страны Касым-Жомарт Токаев посетил Абайскую область и встретился с семьями погибших. По факту пожара возбуждено уголовное дело.



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Инара Ахамбекова

Связь не работает, боимся за скот - жители Абая о происходящем в эпицентре пожара

Связь не работает, боимся за скот - жители Абая о происходящем в эпицентре пожара

Десятки людей не хотят оставлять скот и не эвакуируются из эпицентра событий, надеясь, что пожар "развернется" и ситуация улучшится. Orda.kz записала монологи жителей сел, находящихся в эпицентре событий.



Orda.kz удалось связаться с жителями сел Каштак и Озерки Абайской области, находящихся всего в 15-20 километрах от зоны бушующих пожаров. Как выяснилось, многие семьи не эвакуировались, они попросту боятся за скот и сохранность своего имущества. Селяне сделали фото, на снимках отчетливо виден сильный дым, огонь еще не дошел до границ жилого массива.



Галина Калугина, 34 года. Жительница села Каштак (15 километров от зоны пожара)



"Эвакуация сел началась ранее, но к нам спецтехника еще не доехала. В селе Тепкаши и Талица насильно вытаскивали людей из домов, вывезли их из зоны пожара. Искали людей по всему селу, чтобы они там не остались. Село Половинки тоже полностью эвакуировали, итого три села. Сейчас не могут потушить пожар, нам сказали, что пожар идет "верховой". Мобильная телефонная связь пропадает, связываемся друг с другом, когда сеть появляется, очень плохо ловит WhatsApp, не проходят сообщения и фотографии. Ждем, когда связь появляется и созваниваемся с родными и друзьями", - говорит Галина Калугина.



Мобильная связь в селе Каштак не работает из-за перегрузки входящих и исходящих звонков, а также приезда многочисленных чиновников и Главы государства. В селении одна единственная вышка, которая в режим ЧС попросту не справляется с трафиком.



"У нас в Каштаке 15 домов, все, кто на своих машинах, остался в селе. У нас живут в основном старики, половина жителей уже эвакуировались, остальные до сих пор находятся тут. Остались здесь, потому что скотину нужно куда-то девать, если угроза в ближайшие часы придет близко, будем решать всем селом, куда девать скотину. Телят оставили в загонах, коровы до сих пор на поле, ждем пастуха, чтобы загнал все стадо, чтобы оно не разбежалось и не потерялось, нам очень важно сохранить имущество, так как это единственный источник пропитания. У пастуха уйдет на это минимум пару часов. Без матерей телята никуда не пойдут даже если мы захотим их выгнать из села", - рассказывает жительница села Галина.



Жители села Каштак надеются, что ветер развернет пламя, именно так и происходило минувшие трое суток. Огонь сейчас находится в глубине леса, в 15 километрах от селения.



Жительница села Озерки Мадина Вакилова и ее семья сейчас в 20 километрах от пожара. Именно туда эвакуируют большинство жителей соседних селений. Мадина и ее родные помогают размещать погорельцев в здании местной школы.



"В Озерках принимают людей в школе. Задымление произошло в ночное время, была паника, на машинах кто как мог, тот так и выезжал, потом уже приехали городские автобусы, вывозили людей. Кто-то отказывался уезжать, бросать скотину, сейчас происходят материальные сборы, чтобы помочь людям. Мы в Озерках тоже собирали деньги, магазины работали, волонтеры приезжали и закупали сотнями пластиковую посуду, тарелки, воду, паек, чтобы накормить людей и пожарных. Нуждающихся до сих пор не оставляем, подключились волонтеры из Семея, вместе помогаем", - рассказала жительница села.



Мадина рассказывает: над расселением погорельцев дружно работал весь коллектив Озерской средней школы. Сотрудники принесли свои постельные принадлежности, накормили, оказали необходимую помощь людям, принесли продукты из дома, предоставили свой служебный автобус. Учителя школы на своем личном автотранспорте вывозили людей в город в гостиницы.



"Большое спасибо всему коллективу и волонтерам. Спасибо также нашим таксистам за организованный вывоз людей в эвакуационные пункты. От этой беды нам еще предстоит оправиться. Местные экологи озвучили, что на восстановление леса уйдет 30 лет, но наших людей, земляков, погибших в пожаре, уже не вернешь. Мы сплотились и постараемся посильно справиться с этой трагедией", - заключила местная жительница Мадина Вакилова.



Orda.kz продолжает следить за происходящим в Абайской области. Напомним, в регионе бушует лесной пожар, трагедия унесла жизни 14 человек. 12 июня объявлен днем общенационального траура. Глава государства и другие чиновники посетили Абайскую область, где сейчас до сих пор горят десятки тысяч лесного массива.