В Кыргызстане чуть не случилась очередная революция? - orda.kz

14:03 12.06.2023

В Кыргызстане чуть не случилась революция? Эксперты рассказали, что это могло быть



5 июня в Кыргызстане сотрудники КНБ провели ряд задержаний. А после заявили о предотвращении государственного переворота в стране. Но действительно ли в у соседей затевалась "новая тюльпановая революция"? Кто мог быть автором очередного путча? Инсайтом, что на данный момент известно, c Orda.kz поделились эксперты братской республики



Задержали как-то двух критиков власти… и сторонницу президента

В Государственном комитете национальной безопасности Кыргызстана (ГКНБ) 6 июня заявили об успешном предотвращении госпереворота. До этого, утром 5 июня, было задержано тридцать человек. Новую "тюльпановую революцию" якобы хотели совершить в том числе сторонники партии "Элдик Кенеш" ("Народный совет"). При этом, она не особо популярная в стране.



Тень подозрения в подготовке легла на Розу Нурматову – лидера упомянутой партии и известную сторонницу действующего президента Кыргызстана Садыра Жапарова. В конце марта этого года лидер "Элдик Кенеш" выступала на конференции, посвященной противодействии влиянию Запада. в СМИ тогда ее слова восприняли близкими по духу к российской пропаганде. Кроме того, Роза Нурматова называет себя "советским человеком".



Также под стражу был заключен Гулжигит Исаков, член общественного объединения "Чек ара" ("Граница"). Исаков известен своей критикой властей республики в соцсетях, в том числе по ее недавней передаче водохранилища "Кемпир-Абад" Узбекистану.



Нурматова и Исаков будут находится в СИЗО ГКНБ до 21 июня.



Также стало известно, что ранее задержанного преподавателя Чолпонбека Сыдыкбаева отпустили под домашний арест по ходатайству следствия. Как и Исаков, он известен критикой руководства страны.



Власти страны пока никак не прокомментировали ситуацию.



Мотивом переворота могла послужить личная обида или месть

Кыргызстанский политолог и политический активист Мавлян Аскарбеков так оценивает произошедшую ситуацию.



Мавлян Аскарбеков. Фото who.ca-news.org

"Сложно назвать это попыткой госпереворота. Задержанные лица не обладают политической силой, так как даже не обладают достаточной публичностью в стране. Они не то что госпереворот, а митинг устроить не смогут. Это больше похоже на неудачный спектакль".



Однако, добавил Аскарбеков, большую тревогу вызывает, что "такие мелкие и непонятные ситуации" отражаются со стороны Кремля (пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сказал, что эти новости внимательно отслеживают). Он также оценил роль Розы Нурматовой, предполагаемом лидере переворота, в инциденте.

"Была информация, что Нурматова недавно была в Москве. Неизвестно, встречалась ли она с кем-либо из официальных лиц РФ. Возможно, в России могли вестись некие переговоры".



Хотя Нурматова долго считалась сторонницей действующего президента Кыргызстана Садыра Жапарова, эксперт говорит, что возможной причиной ее мотива могла быть личная "месть или обида". Аскарбеков не отрицает и возможное участие спецслужб зарубежных стран, в том числе тех, кто "делал реакцию" на это событие.



Не секрет, что за годы независимости соседняя с Казахстаном республика пережила несколько госпереворотов. Есть ли сейчас в Кыргызстане почва для нового переворота?



Госпереворот 2010 года. Фото ANNA-News

"Госпереворота в нашей стране летом не будет. У нас это была либо ранняя весна, либо поздняя осень. В такие периоды у нас и происходили революции, причем для этого уже были конкретные факторы", – сказал политолог.



Аскарбеков считает, что следствие покажет, что планировали задержанные. При этом он допустил, что часть из них отпустят, часть оставят под арестом. Роза Нурматова, скорее всего, будет в числе последних, подытожил эксперт.



Свое видение ситуации лаконично высказал и экс-глава Совбеза Кыргызстана Токон Мамытов. Соглашаясь с Аскарбековым, что следствие вскоре обнародует факты, он считает, что такие случаи – как и Кантар в Казахстане, и протесты в Каракалпакстане – вытекают из недостатка модернизации политической системы. Чтобы этого не было, говорит Мамытов, правительствам Центральной Азии необходимо принять новые политические системы, соответствующие реалиям республик.



Он сказал, что в этом смысле Казахстан и Узбекистан "только в начале пути".