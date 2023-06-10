Трамп перешел в контрнаступление на выдвинутые против него уголовные обвинения: "Ему конец"?

15:31 12.06.2023

Приближается историческое судебное заседание по делу экс-президента США



Дональд Трамп и его союзники наращивают усилия, чтобы подорвать уголовное дело против него и спровоцировать протесты. Бывший президент США готовится к историческому выступлению в федеральном суде на этой неделе по десяткам уголовных обвинений, обвиняющих его в незаконном хранении секретной информации.



Появление Трампа во вторник днем в Майами ознаменует его вторую за несколько месяцев встречу с судьей по уголовным обвинениям. Но в отличие от нью-йоркского дела, которое некоторые юридические аналитики высмеяли как относительно тривиальное, первое судебное преследование бывшего президента Министерством юстиции касается поведения, которое, по словам прокуроров, поставило под угрозу национальную безопасность и включает обвинения в шпионаже, влекущие угрозу значительного тюремного заключения в случае вынесения обвинительного приговора.



Как сообщает Associated Press, в преддверии предъявления обвинения Трамп усилил риторику в адрес специального советника Министерства юстиции, который возбудил дело, назвав Джека Смита "невменяемым", а его команду прокуроров "головорезами", повторив свои заявления о том, что он стал объектом политического преследования.



Бывший американский президент призвал своих сторонников присоединиться к запланированной акции протеста у здания суда Майами во вторник, где ему будет предъявлено обвинение.



"Сейчас нам нужна сила в нашей стране, - сказал Трамп, обращаясь к своему давнему другу и советнику Роджеру Стоуну в интервью радио WABC. – И они должны выйти на улицу, и они должны протестовать мирно. Они должны выйти на улицу".



"Послушайте, наша страна должна выразить протест. У нас есть много поводов для протеста. Мы потеряли все", - продолжал он.



Он также сказал, что "вообще" нет никаких обстоятельств, при которых он покинул бы предвыборную гонку 2024 года, где он до сих пор доминировал на республиканских праймериз.



Другие сторонники Трампа выступили в его защиту с аналогичными высказываниями, в том числе Кэри Лейк, неудачливая кандидат в губернаторы от республиканцев в Аризоне, которая в минувшие выходные многозначительно заявила, что если прокуроры "хотят добраться до президента Трампа", им "придется действовать через меня и 75 миллионов таких же американцев, как я". И большинство из нас являются действительными членами Национальной стрелковой ассоциации".



Призывы Трампа к протесту перекликались с увещеваниями, которые он сделал перед выступлением в Нью-Йоркском суде в апреле прошлого года, где ему предъявлены обвинения в связи с денежными выплатами за молчание, произведенными во время его президентской кампании 2016 года, хотя он жаловался, что те, кто тогда пришел протестовать, были "так далеко, что никто о них не знал", и как и в том случае, он планирует обратиться к сторонникам с речью во вторник вечером через несколько часов после даты суда.



Ожидается, что Трамп вылетит в Майами в понедельник и проведет остаток дня во Флориде, окруженный советниками. После своего выступления в суде он вернется в Нью-Джерси, где у него запланировано мероприятие для прессы, чтобы публично отреагировать на обвинения.



Сторонники Трампа также планировали загрузить автобусы, чтобы отправиться в Майами из других частей Флориды, что вызвало опасения у сотрудников правоохранительных органов, которые готовятся к возможным беспорядкам вокруг здания суда. Ожидалось, что мэр Фрэнсис Суарес объявит в понедельник дополнительные подробности о приготовлениях, хотя еще в воскресенье днем возле здания суда было мало полиции, а ограждения поблизости еще не были возведены, что резко контрастирует с Нью-Йорком, где полиция планировала возможность протестов в течение нескольких недель, хотя в конечном итоге никакого насилия не произошло.



Министерство юстиции обнародовало в пятницу обвинительный акт, в котором Трампу предъявлено обвинение по 37 пунктам уголовного преступления, 31 из которых связан с умышленным хранением информации о национальной обороне. Другие обвинения включают заговор с целью создания препятствий и ложные заявления, напоминает Ассошиэйтед Пресс.



Трамп пообещал выступить перед сторонниками после завершения заседания суда 13 июня



В обвинительном заключении утверждается, что Трамп намеренно сохранил сотни секретных документов, которые он забрал с собой из Белого дома в свое поместье во Флориде, Мар-а-Лаго, после ухода из Белого дома в январе 2021 года. Материалы, которые он хранил, в том числе в ванной комнате, бальном зале, спальне и душе, включали материалы о ядерных программах, оборонных и оружейных возможностях правительств США и иностранных государств, а также "план нападения Пентагона", говорится в обвинительном заключении. Прокуроры заявили, что информация, если бы она была обнародована, могла бы подвергнуть риску военнослужащих, конфиденциальные источники информации и методы сбора разведданных.



Кроме того, по словам прокуроров, он пытался воспрепятствовать усилиям правительства по возвращению документов, в том числе дав указание личному помощнику Уолту Науте, которому было предъявлено обвинение вместе с Трампом, передвинуть коробки, чтобы скрыть их, а также предложив своему собственному адвокату спрятать или уничтожить документы, запрашиваемые повесткой Министерства юстиции.



Некоторые коллеги-республиканцы пытались настаивать на том, что с Трампом обращаются несправедливо, ссылаясь на решение Министерства юстиции в 2016 году не предъявлять обвинения демократке Хиллари Клинтон за ее передачу секретной информации через частный почтовый сервер, на который она полагалась в качестве госсекретаря. Но в этих аргументах упускается из виду, что следователи ФБР не нашли никаких доказательств того, что Клинтон или ее помощники умышленно нарушали законы, касающиеся секретной информации, или препятствовали расследованию.



Республиканский губернатор Нью-Гэмпшира Крис Сунуну, выступая в воскресенье в эфире CBS News, сказал, что между двумя расследованиями существует "огромная разница", но что это "должно быть объяснено американскому народу".



Министерство юстиции ранее в этом месяце проинформировало бывшего вице-президента Майка Пенса о том, что оно не будет выдвигать обвинений в связи с наличием секретных документов в его доме в Индиане. Отдельное расследование специального советника Министерства юстиции по факту обнаружения секретных документов в доме и офисе президента Джо Байдена продолжается, хотя, как и в случае с Хиллари Клинтон, доказательств воспрепятствования или преднамеренного нарушения закона обнаружено не было.



Собственный бывший генеральный прокурор Трампа Уильям Барр сделал мрачный прогноз о судьбе Трампа, заявив в эфире Fox News, что Трамп не имел права хранить такие конфиденциальные записи.



"Если хотя бы половина из этого правда, - сказал Барр об утверждениях в обвинительном заключении, - тогда ему конец. Я имею в виду, что это довольно-таки подробное обвинение, и оно очень, очень обличительное. И эта идея представить Трампа здесь жертвой - жертвой охоты на ведьм - нелепа".



Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ