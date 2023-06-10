Токаев отказался приехать на Питерский МЭФ. У него - пожар

15:37 12.06.2023

Reuters: президент Казахстана Токаев не приедет в Россию на ПМЭФ



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в этом году не будет принимать участия в Петербургском международном экономическом форуме. ОБ этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу правительства страны.



Указывается, что Казахстан на ПМЭФ будут представлять заместитель премьер-министра Роман Скляр и заместитель министра экономики Тимур Жаксылыков. О причинах отсутствия главы государства на мероприятиях в Санкт-Петербурге в пресс-службе не сообщили.



В 2022 году Токаев принимал участие в пленарном заседании ПМЭФ, в ходе которого сделал ряд громких заявлений. В частности, он отказался признать независимость на тот момент еще не включенных в состав России ДНР и ЛНР, назвав их "квазигосударствами".



Также ряд источников заявляли, что в Кремле в дни форума собирались вручить Токаеву орден Александра Невского и что он отказался от награды, в связи с чем награждение отменили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее заявлял, что награждать Токаева никто не собирался.