Долг без границ. Как Байден конгрессменов перехитрил, - Юрий Алексеев

21:22 12.06.2023 09.06.2023



Рано ликовали республиканцы, что им удалось ограничить аппетиты "сонного Джо". Подписанный им закон не только не устанавливает лимит государственного долга США, но и разрешает ускорить работу печатного станка.



Договоренность Байдена с сенатом трактовалось, как спасение Америки и всего мира от финансовой катастрофы. Ведь самые крупные держатели американского госдолга – это само правительство США и ФРС (у них почти 40% всех заимствований). На долю иностранных держателей государственных ценных бумаг приходится примерно четверть его объемов. Остальная сумма размазана по банкам, паевым инвестиционным фондам, кредитно-финансовым учреждениям. Остатки "роскоши" отхватили штаты и местные правительства, пенсионные фонды, страховые компании и обычные граждане. Но сама проблема, которая подвела Вашингтон к пропасти, никуда не делась, и более того, лишь усугубилась. Финансовую пирамиду, достигшую невиданных высот, продолжают строить за океаном. Только в роли МММ, Хопра-инвеста, Селенги и прочих аферистов, разводивших наших граждан в девяностых, в США выступает само государство. Когда долговая пирамида США рухнет, масштаб катастрофы окажется намного большим, чем если бы дефолт наступил уже сейчас.



"Принятие законопроекта по повышению потолка госдолга еще на полтора триллиона долларов снимает угрозу катастрофического дефолта со стола", – заявил в Белом доме Джо Байден перед подписанием соглашения, широко разрекламированного республиканцами. Им казалось, что теперь-то президенту-демократу, наконец, подрежут крылья, не позволят тратить столько, сколько вздумается. В документе перечисляются различные меры, в том числе – неповышение государственных расходов в 2024 и 2025 годах, возвращение в бюджет неиспользованных "ковидных" денег. Есть и другие, более непопулярные шаги, которые могут вызвать раздражение в американском обществе. Среди них – ужесточение требований к получателям талонов на продовольствие и отмена или приостановка других льгот. Под сокращение должны попасть чуть ли не все статьи расходов, кроме средств на медстраховку и программы помощи малоимущим семьям. В урезанном виде профинансируют образование, инфраструктуру, борьбу с нелегальной миграцией. И только Пентагона сокращение расходов не коснется, он, как и прежде, получит рекордное финансирование. Из этого многие аналитики делают вывод, что отсрочка дефолта еще больше обострит текущие проблемы.



Америка будет сильнее страдать от мигрантов, преступности, падающих мостов, сходящих с рельсов поездов и от других внутренних проблем, что только усилит недовольство демократами. А значит – дни Байдена сочтены и он вряд ли досидит в своем кресле в Овальном кабинете до окончания срока полномочий? Как бы не так.



Если вчитаться в подписанный Джо Байденом документ, то получается, что скорее не республиканцы обыграли демократов, а совсем наоборот. "Закон о налоговой ответственности от 2023 года" приостанавливает действие лимита государственного долга до 1 января 2025 года и увеличивает лимит со 2 января 2025 года для выполнения обязательств, установленных в период приостановки...". В этом и есть его главная суть и главный подвох. Выходит, что ни о какой конкретной цифре потолка госдолга речи вообще не идет. Если раньше в подобных документах прописывалась конкретная предельная сумма, больше которой правительству США запрещалось тратить, то в этот раз речь идет о приостановке, то есть отмене на определенное время (как раз до истечения срока президентства Байдена) любых ограничений на заимствования. А когда наступит 2 января, то та сумма, которую они успеют допечатать до 1 января 2025 года, и будет считаться новым потолком государственного долга США. Все проблемы по его обслуживанию придется решать тому, кого изберут главой государства. Новый закон полностью развязывает руки действующему президенту, который теперь может занимать, сколько ему вздумается.



Выходит, что теперь у Вашингтона могут появиться деньги не только на войну с Россией на Украине, но и на разжигание конфликтов в Юго-Восточной Азии и любом регионе планеты. Вашингтону важно, чтобы напечатанные доллары пользовались спросом и занимали доминирующее положение во всем мире.



Весь смысл Бреттон-Вудской международной валютной системы в том и состоит, чтобы с помощью доллара закабалять подвластные и пресмыкающиеся перед "всесильным" гегемоном страны и народы, обесценивая их национальные валюты, взвинчивая цены на товары, без которых невозможно обойтись. Вкладывать деньги в американские долговые обязательства, как показала санкционная практика, становится небезопасно, их могут заморозить или попросту не вернуть.



В самих Соединенных Штатах уже осознают, что переоценили свои возможности, вступая в открытое противостояние с Россией. Ни санкции, ни военное давление на нашу страну не только не запугали мир, но сработали против тех, кто их запускал, усилили желание других стран уйти от доллара.



Китай ускорил вывод своих денег, вложенных в американские долговые обязательства, другие страны насторожились. Париж перевел часть расчетов из долларов в юани, другие европейцы вообще переобулись в евро, даже Япония теперь относится к доллару с опаской, а арабские шейхи перестали проявлять свою покорность перед хозяином Белого дома и начали распродавать свои американские дома и яхты. Приближается неизбежное, когда американцам просто некому будет продавать свой растущий долг.



Чтобы полностью освободиться от влияния на экономику американской валюты, мало отказаться от покупки ценных бумаг США и расчетов в долларах. Надо еще и перестать ориентироваться на доллар при определении цены на свои товары. Ориентируясь на "американца" в расчетах, мы, как и другие страны, все равно попадаем в зависимость от долларовой инфляции, а значит хотим мы того или не хотим, а вынуждены будем повышать цену на свои товары или ресурсы одновременно с ростом их цены в долларовом эквиваленте. Казалось бы, ничего страшного в этом нет: чем дороже продаем, тем большую прибыль получаем. Но при свободной рыночной экономике нельзя, например, повышать цену на бензин, продаваемый за рубежом, а на внутреннем рынке ее понижать. Тогда дешевого бензина вообще не останется, его скупят и перепродадут. Чтобы этого не произошло, государству приходится регулировать ценовые качели. Но зачастую рынок все равно берет свое. Остается еще одно надежное средство – государственная монополия на международную торговлю товаром, пользующимся особым спросом. Но на такую меру готовы решиться далеко не все.



Последствия из-за введения санкций против России вынудили ФРС США поднять процентные ставки. В Соединенных Штатах и Европе обанкротились ведущие банки. Теперь гегемон стремится переложить бремя поддержки соседей на европейских партнеров, у которых и так экономических проблем выше крыши.



Ожидать чего-то особенного от принятых Вашингтоном мер по недопущению дефолта не приходится. Люди, привыкшие жить взаймы десятилетиями, никогда подобру-поздорову не откажутся от порочной практики повышения лимита своего государственного долга. Больше половины американцев пополняют свои кошельки на фондовом рынке. Они хорошо освоили одну профессию – наживаться на курсах валют. Так проще прожить, ничего не делая, да еще и копить на достойную старость. При этом никто не задумывается о том, что финансовый кризис в случае дефолта в США может снести весь фондовый рынок и обнулить все их накопления. Потом это финансовое цунами пронесется по всему миру, и дутые капиталы воротил бизнеса сгорят в огне инфляции. Об этом многие любители легкой наживы, конечно же, знают, но другую рыночную модель, кроме стимулирования экономики через долг, в Вашингтоне придумать не могут, а может не хотят или просто боятся. Перекосы в кредитно-денежной политике привели к тому, что финансы стали доминировать над реальным сектором, хотя раньше они выступали всего лишь в роли посредника в экономических отношениях. Аналитики называют соглашение демократов с республиканцами "оттягиванием неизбежного" и прогнозируют в ближайшем будущем увеличение госдолга США, который достиг поистине космических $32,9 триллионов, не на полтора, как обещали демократы, а на три, а то и пять триллионов долларов. Весь вопрос в том, когда закончится этот финансовый беспредел и придет расплата за принятие безрассудных решений.



Повышать лимит своего госдолга бесконечно США не могут. По прогнозу директора Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова, доктора экономических наук Константина Ордова настоящий дефолт в США может случиться уже через 3-5 лет, если на то будет политическая воля других стран, сегодня работающих на американскую экономику.



В любом случае, как полагает экономист Михаил Хазин, США ожидает разрушение пресловутой "американской мечты" – привлекательной модели развития общества, при которой каждое следующее поколение граждан живет существенно лучше своих родителей. Такой уклад жизни американцев был справедлив и без особых сбоев работал с пятидесятых годов прошлого века. Однако XXI век обернется для США окончанием финансового беспредела и самой настоящей катастрофой. Эту катастрофу еще в середине 2021 года предсказал Владимир Путин на Давосском экономическом форуме. Главной причиной грядущего обеднения миллионов американцев президент России назвал безответственную и недальновидную экономическую политику нескольких поколений правителей США.



Иными словами, американские президенты несколько последних десятилетий своего правления поддерживали высокий уровень жизни за счет печатного станка. Объемы денежной массы особенно резко увеличились в моменты кризисов 2008 и 2020 годов, когда власти Америки вбросили в экономику триллионы новых и ничем не подкрепленных долларов. Рост огромного избыточного денежного навеса раскрутил инфляцию, и в июне 2023 года США уже вплотную подошли к риску объявления дефолта.



Допечатывая деньги, США будут и дальше закабалять страны и народы с помощью доллара и основанной на нем Бреттон-Вудской валютной системы, пугая мир обрушением своей финансовой мега-пирамиды. А если что-то пойдет не так, то готовы применить против непокорных военную силу.



Остановить непомерные амбиции американцев можно только, дружно отказавшись от доллара. А для этого страны-союзники должны объединиться и создать новую международную товарно-денежную систему, которая в корне отличалась бы от той грабительской политики, которую проводят Соединенные Штаты.



Отказавшись продавать свои товары и ресурсы за ничем не обеспеченные зеленые бумажки, не согласные с гегемоном превратят "всемогущий" доллар в региональную валюту. И тогда от дефолта США и их сателлитам уже не спастись, сколько бы денег они не напечатали. Источник - fondsk.ru

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