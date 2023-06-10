Старик Сорос передал управление своим фондом сыну Александру

21:48 12.06.2023

12 июня 2023, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Джордж Сорос передает контроль над фондовой империей своему сыну Александру



Американский финансист Джордж Сорос передает контроль над своей 25-миллиардной фондовой империей сыну Александру. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.



Отмечается, что в декабре совет директоров фондов 92-летнего Джорджа Сороса "Открытое общество" (Open Society Foundations) выбрал его 37-летнего сына Александра председателем, который сменил на этом посту своего отца.



По данным издания, Алекс Сорос является единственным членом семьи в инвестиционном комитете, контролирующем фирму, управляющую средствами фонда и семьи - Soros Fund Management.



Представители бизнесмена сообщили, что в ближайшие годы большая часть из $25 миллиардов будет направлена в фонд "Открытое общество", а около $125 миллионов будет предназначено для комитета политических действий.



Алекс Сорос в своем первом интервью после избрания на пост председателя организации сообщил, что собирается поддерживать американских левых политиков и заниматься внутренней политикой США, так как "более политически активный", чем отец. При этом он отметил, что их с отцом взгляды совпадают.



"Наследник" рассказал, что будет активнее выступать за избирательные права и право на аборты, а также выразил беспокойство возможностью переизбрания Дональда Трампа на должность президента США в следующем году.



Джордж Сорос - американский трейдер, финансист, инвестор и филантроп. Сторонник теории открытого общества и противник "рыночного фундаментализма". Создатель сети организаций, известных как "Фонд Сороса". Член исполнительного комитета International Crisis Group.