Неприятности с принцем. Почему нефть больше не меняют на американскую силу

23:02 12.06.2023 АЛЕКСАНДР ТИЩЕНКО

СЕРГЕЙ АДАМОВ

9 июня 2023



Достаточно старая, по медийным меркам, история масштабной утечки данных американских спецслужб через соцсеть Discord (этот слив документов, напомним, широко обсуждался в середине апреля) получила неожиданное продолжение, которое грозит еще сильнее подточить и без того осложнившиеся отношения двух союзников: США и Саудовской Аравии.



8 июня The Washington Post со ссылкой на все то же "досье из Discord" сообщила: из документов следует, что между президентом США Джо Байденом и наследным принцем Саудовской Аравии, премьер-министром королевства Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом имела место серьезная перепалка. Она проходила осенью 2022-го по "неофициальным каналам связи", сообщает Washington Post.



После того как саудиты пошли на сокращение добычи нефти, Байден пригрозил главному американскому союзнику на Ближнем Востоке, что так просто подобное недружественное поведение ему с рук не сойдет. В ответ на это уже кронпринц Мухаммед бен Салман пообещал Соединенным Штатам "серьезные экономические последствия". Конкретнее, наследник - серьезно влияющий на внешнюю и внутреннюю политику королевства - в частном порядке пригрозил коренным образом изменить американо-саудовские отношения и нанести американцам значительный экономический ущерб.



Источник в совете национальной безопасности США заверил прессу, что не знает о подобных угрозах со стороны Саудовской Аравии. Вашингтон продолжает сотрудничать с Саудовской Аравией и считает Эр-Рияд важным партнером для продвижения взаимных интересов в регионе. Тем не менее факт появления в американской прессе материала, выставляющего принца Мухаммеда, мягко говоря, не самым надежным партнером США, налицо.



После "прикручивания вентиля" произошел выплеск информации



Неясно, была ли угроза кронпринца передана непосредственно американским чиновникам или перехвачена через электронные средства связи. Но такая драматическая вспышка свидетельствует о напряженности, лежащей в основе отношений, давно основанных на принципе "нефть в обмен на безопасность". Обеспечивалась эта безопасность, естественно, военно-политической силой США. Однако такие отношения быстро меняются по мере того, как главный экономический конкурент и геополитический оппонент США - Китай проявляет растущий интерес к Ближнему Востоку.



Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов в комментарии ИА Регнум обратил внимание - "извлечение" материала по бен Салману из досье Discord произошло сразу после очередного изменения в рамках ОПЕК+. Как ранее сообщало ИА Регнум, это объединение экспортеров нефти, в котором крайне значим голос саудитов, приняло решение о снижении нефтедобычи до 500 млн баррелей в сутки. Россия поддержала это решение.



"То, что страны договорились на такую ставку, - это серьезный удар по всем планам Вашингтона, который уже несколько лет не может добиться от Саудовской Аравии своих задач. Это уже третье или четвертое по счету сокращение, когда Саудовская Аравия никаким образом не идет навстречу Вашингтону.



Доходило даже до того, что бен Салман не подходил к телефону, когда ему звонил Джо Байден.



Отношения между ними накалены: мы помним и поездку Байдена в Саудовскую Аравию, которая тоже не смогла ничего изменить", - пояснил Семенов.



Начало и финал прекрасной дружбы



Пожалуй, отношения Вашингтона и Эр-Рияда - наихудшие за последние десятилетия. А ведь ваххабитская абсолютная монархия династии Саудов была надежным партнером американской демократии еще до Второй мировой войны, задолго до превращения королевства в нефтяного гиганта. А сразу после войны и была найдена та самая формула дружбы, составляющими которой было ископаемое топливо и военная сила.



Впоследствии, обладая солидным авторитетом в исламском мире, Саудовская Аравия могла проводить политику, выгодную Белому дому и направленную против других стран, напомнил ИА Регнум доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Ильяс Зарипов. Есть мнение, что именно помощь Саудовской Аравии, выпустившей миллиарды баррелей нефти на мировой рынок, обвалила цены ресурсов в конце 1980-х, что нанесло непоправимый ущерб экономике Советского Союза и частично способствовало его развалу, отметил собеседник.



Впрочем, уже в 2010-х, в президентство Барака Обамы, саудовские партнеры проявляли явную строптивость, символом которой стал молодой (сейчас ему 37 лет) принц Мухаммед бен Салман. В 2015 году, на встрече своего отца, нынешнего короля Салмана ибн Абдул-Азиза с Обамой, принц Мухаммед (тогда еще не наследник), нарушив протокол, взял слово и резко раскритиковал внешнюю политику США. Саудитов явно раздражало намерение демократической администрации Обамы разморозить отношения Вашингтона с Ираном - традиционным главным оппонентом королевства в регионе.



Впрочем, с президентом Дональдом Трампом принц-наследник нашел общий язык. В 2017-м, в интервью The Washington Post он даже сказал, что если бы не американское влияние, Саудовская Аравия была бы похожа на Северную Корею. Трамп разорвал заключенную при Обаме иранскую ядерную сделку, заключил с королевством масштабный оружейный контракт. Но после возвращения в Белый дом демократов во главе с Джо Байденом отношения вновь начали резко портиться.



Личная неприязнь и геополитические просчеты



Здесь большое значение имеет личностный фактор, поскольку между Мухаммедом бен Салманом и Байденом существует личная неприязнь, отметил Семенов. Неприязнь связана с тем, что американский лидер не постеснялся открыто обвинить наследного принца в причастности к гибели журналиста Джамаля Хашогги, убитого в 2018 году в здании саудовского консульства в Стамбуле. "Пока в Белом доме находится Байден, отношения вряд ли восстановятся, и саудовцы прямо говорят, что отношения с США будут восстанавливаться в случае прихода к власти республиканцев", - отметил собеседник.



Еще будучи кандидатом в президенты в 2019 году, Байден пообещал превратить Саудовскую Аравию в государство-изгоя и прекратить продажу оружия. В 2021 году президент США опубликовал отчет американской разведки, в котором принц Мухаммед был назван ответственным за убийство Хашогги.



Саудовцы не остались в долгу - в октябре 2022-го, через три месяца после визита Байдена в Эр-Рияд с просьбой не сокращать добычу нефти, ОПЕК+ делает прямо противоположное - принимает решение урезать добычу.



Дело не только в личной неприязни, но и в том, что из формулы "нефть в обмен на безопасность" выпала собственно "безопасность", отмечают эксперты. Отдаление Саудовской Аравии от США началось во время вооруженного конфликта в Йемене (идущего с 2014 года, в котором саудовская армия ведет военную операцию против йеменских проиранских повстанцев-хуситов), сказал ИА Регнум эксперт, автор ряда книг по проблематике Ближнего Востока Юрий Лямин.



Вашингтон не смог обеспечить безопасность своих союзников от ракетных обстрелов со стороны хуситов, вследствие чего саудовские власти решили искать новых союзников, указал эксперт.



"В Саудовской Аравии в итоге пришли к выводу, что если противостояние с Ираном дойдет до открытого вооруженного конфликта, они могут не получить той военной помощи от США, на которую рассчитывали. Или получат ее слишком поздно, когда иранские дроны, ракеты и другие вооружения нанесут королевству слишком большой ущерб", - указал Лямин.



Второе определяющее событие - бегство американцев из Афганистана, после чего страны региона "поняли, что на США вряд ли можно полагаться как на надежного партнера в сфере безопасности".



В итоге Эр-Рияд - также, вероятно, с подачи принца Мухаммеда бен Салмана и при участии Китая - нормализует отношения с Ираном. Более того, военное руководство Исламской республики даже предложило недавним заклятым врагам вступить в военно-морскую коалицию (проект сугубо гипотетический, но сам факт предложения показателен). Кабинет министров королевства, которым руководит тот же принц бен Салман, одобрило вступление Саудовской Аравии в Шанхайскую организацию сотрудничества, идут переговоры о подключении страны к "Банку Брикс". Министр финансов Мохаммед Аль-Джадаан на форуме в Давосе объявил, что Саудовская Аравия открыта для торговли не только за американские доллары.



"Саудовская Аравия давно идет собственным курсом. Она сама рассчитывает стать одним из региональных центров, и для нее имеет важное значение проведение самостоятельного курса. Эр-Рияд в будущем видит себя, возможно, более значимым игроком", - отметил Семенов.



Что дальше



Озвученные по дипломатическим каналам угрозы бен Салмана пересмотреть отношения с Вашингтоном, похоже, возымели действия - ограничения в отношении Саудовской Аравии так и не введены, а сам Мухаммед бен Салман проводит встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном.



Дальнейшее развитие событий во многом зависит от политики США, указывает Лямин. Эксперт отмечает:



"Если Вашингтон будет слишком сильно давить на Эр-Рияд (а США иногда себя ведут как слон в посудной лавке), то это действительно может вызвать дрейф в сторону Китая и России".



США, конечно, могут ввести санкции против Саудовской Аравии, сейчас они научились делать это в режиме печатного станка. Но это не окажет на экономику саудитов сильного влияния, поскольку низкая себестоимость добычи нефти для СА делает ее устойчивой к любым внешним атакам, даже если цена упадет ниже 10 долларов за баррель, указывает Ильяс Зарипов.



При этом отношения Эр-Рияда и Москвы начинают улучшаться даже по самому сложному направлению - сирийскому. Весной глава сирийского МИД Фейсал Микдад встретился с саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом - Дамаск и Эр-Рияд договорились восстановить авиасообщение и вновь открыть посольства. Главное, что по оценке The Wall Street Journal, именно Москва поспособствовала "восстановлению мостов" между королевством и сирийскими властями, которые саудиты не так давно именовали исключительно "режимом Башара Асада".



Эту усиливающуюся многовекторность своей политики, поиск новых партнеров среди великих держав Эр-Рияд будет использовать в дальнейшем торге с Вашингтоном, полагают эксперты. "Обе стороны могут использовать эти связи для оказания давления друг на друга, - отмечает Лямин. - Но в то же время обе стороны не хотят полного разрыва отношений, что будет крайне неприятно для них обеих.



Поэтому всплывают подобные закулисные жесткие переговоры между ними, хотя публичных пикировок они стараются избегать".



По мнению эксперта, в Эр-Рияде будут ждать результатов американских выборов 2024 года и возможного возвращения в Белый дом республиканцев. Если же линия, которую ведет администрация Байдена, продолжится, дело дойдет до окончательного разрыва. Источник - REGNUM

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1686600120





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- Распоряжение Президента Республики Казахстан от 11 июня 2023 года №40

- Указ Президента Республики Казахстан от 11 июня 2023 года №254

- Телеграмма соболезнования родным и близким Бердибека Сапарбаева

- Председатель Сената выступил на Международном форуме Астана

- Алихан Смаилов предложил Премьер-Министру Кубы обсудить соглашение о краткосрочных безвизовых поездках

- Спикер Сената встретился с Генеральным секретарем Мусульманского совета старейшин

- Странам ЕАЭС нужно совместно раскрывать потенциал транспортных коридоров "Север-Юг" и "Восток-Запад" - Алихан Смаилов

- В повестке Мажилиса законопроект по вопросам выплат детям из Нацфонда