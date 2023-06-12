В Кыргызстане задержали российскую анти-путинсккую активистку Крылову. Будут выдавать

00:08 13.06.2023

В Кыргызстане задержали российскую активистку для последующей депортации на родину

12.06.23



В Кыргызстане задержали бывшего пресс-секретаря движения "За права человека" россиянку Алену Крылову, на которую на родине заведено уголовное дело о создании экстремистского сообщества. Об этом сообщает издание Sota со ссылкой на собственные источники в Бишкеке.



Уточняется, что Крылову задержали еще 4 июня и, скорее всего, ее ждет принудительная депортация в Россию.



Однако, по данным кыргызского онлайн-издания "Клооп", решением Первомайского районного суда Бишкека россиянку заключили под стражу до 4 июля, она будет содержаться в СИЗО-1. Адвокаты Крыловой рассказали, что их клиентка подала ходатайство на получение статуса беженца. И пока власти Кыргызстана не рассмотрят данный вопрос, по закону ее нельзя выдворять из республики.



Sota пишет, что Крылова вместе с другими пятью активистами является фигуранткой дела "Левого сопротивления" - организации, признанной в РФ экстремистской. Как добавляет российское издание, данное объединение устраивало митинги, шествия и пикеты, "направленные на дискредитацию власти и провоцирование столкновений с полицией".



За последнее время это уже третья операция Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана по задержанию находящихся в розыске российских активистов.

Есть мнение, что технически это связано с установкой в Бишкеке системы распознавания лиц "Безопасный город".



9 июня сообщалось, что сотрудники ГКНБ задержали члена "Левого блока" Льва Скорякина, когда иностранец шел в магазин. В РФ на него завели дело о хулиганстве после того, как он провел акцию у офиса ФСБ по Юго-Западному округу Москвы, развернув баннер с надписью "С днем ЧКиста" и подсветив его файерами. В начале этого года Скорякин, находившийся под подпиской о невыезде, покинул Россию, после чего его объявили в розыск.



Еще раньше, 8 июня, стало известно, что спецслужба Кыргызстана вывезла на родину российского активиста Алексея Рожкова, которому инкриминируют попытку поджога военкомата в Свердловской области в марте 2022 года. При этом иностранец жаловался на сотрудников ГКНБ, угрожавших ему в случае отказа от сотрудничества с силовиками.