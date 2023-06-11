Что эмир Катара увез из Центральной Азии? Итоги

07:14 13.06.2023

9 июня завершилась поездка эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани в страны региона. Он посетил Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан, встретился с главами государств и оформил ряд соглашений:



Ташкент и Доха подписали 15 двухсторонних документов, в том числе соглашение о введении безвизового режима для граждан Катара и о снятии двойного налогообложения.



Катарские компании согласились вложиться в реализацию энергетических, логистических и сельскохозяйственных проектов в Узбекистане. Их общая стоимость - более $12 млрд.



В Киргизии стороны заключили Соглашение о сотрудничестве в военной области и подписали 12 других двухсторонних документов. 8 из них - меморандумы о сотрудничестве между министерствами.



В Астане Аль Тани вместе с президентом Казахстана участвовал в международном форуме.



Стороны обсудили запуск прямого авиасообщения между странами, доведение экспорта казахстанских товаров в Катар до $250 млн и совместные проекты в нефтегазовой, горно-металлургической, сельскохозяйственной отраслях.



В Душанбе эмир открыл крупнейшую в Таджикистане мечеть на 133 тыс. человек. Стоимость мечети составила $100 млн, из которых 70 % предоставил Катар.



Стороны подписали 15 документов, в том числе о военном сотрудничестве и продовольственной безопасности.

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