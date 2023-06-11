 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Несмотря на происки врагов 1-й Чемпионат по спортивному сексу в Швеции все-таки стартовал
07:18 13.06.2023

Информация о том, что в Швеции секс признали спортом, оказалась не соответствующей действительности. Об этом стало известно из публикации Daily Mail.

В начале июня появились сообщения, что Швеция официально признала секс видом спорта, и что в Гетеборге под эгидой Шведской секс-федерации (SSF) пройдет первый секс-чемпионат. Эти заявления, распространяемые организатором турнира, вызвали в стране скандал: Министерству спорта пришлось выпустить официальное опровержение. Выяснилось, что владелец сети стриптиз-клубов и хозяин сайта SSF, гражданин Швеции Драган Братич, действительно подавал заявку на регистрацию секса в качестве вида спорта, однако ее отклонили.

Несмотря на это, чемпионат все же начался 8 июня. В настоящий момент в нем принимают участие представители 19 стран. Все участники сдали анализы на венерические заболевания перед началом соревнований. Одним из судей стал Жига Седевич, глава некоммерческой организации Dobra Družba, которая оказывает поддержку секс-работницам и порноактерам на Балканах и в Словении.

Чемпионат продлится несколько недель. Состязания будут идти по шесть часов в день, спортсмены будут соревноваться в 16 разных категориях. При этом турнир будет включать три этапа. Чтобы пройти отборочный тур, нужно будет набрать определенное число баллов. Оценивать соперников будет жюри, состоящее из пяти судей, но в финальном раунде все решат зрители, которых попросят проголосовать за победителя онлайн.

Ранее сообщалось о британском бренде секс-игрушек, который начал поиски испытателей своей продукции. Фирма объявила, что готова заплатить тем, кто будет тестировать ее девайсы и подробно описывать

Источник - lenta.ru
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