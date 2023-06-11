Москва диктует цены в Алматы, - Адил Урманов

08:22 13.06.2023 Цены на овощи растут. Но у правительства Казахстана не получится вернуть их на землю.



Теперь рынком продовольствия у нас в стране правит Москва, пишет "Caravan.kz".



- Сегодня крестьяне пошли грамотные. Многие из них ориентируются на такой большой базар как "Фуд сити" в Москве. Как формируется цена на поле: крестьянин смотрит оптовую цену в Москве, отнимает от нее расходы на доставку и базарные. Получилась его цена. Хочешь – бери, не хочешь – другой приедет, - рассказал в интервью "Каравану" оптовый закупщик по имени Али. – Сейчас влияние Москвы очень сильно чувствуется. У нас пошли ранние овощи, а у соседей их пока нет, но Россия уже желает их есть. Цены от того у нас и растут.



Крестьяне и оптовики пользуются отсутствием границы между Казахстаном и Россией. На таможне только отмечается вид груза. Еще проводят фитосанитарный контроль. И дорога открыта. Лишь иногда правительство вводит квоты на вывоз определенных видов продуктов.



Главное: двузначная инфляция показывает, что казахстанская модель рынка проигрывает всем соседям.

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Оптово-розничный продовольственный центр "Фуд Сити" влияет на все товары, прежде всего на фрукты и борщевой набор: капуста, картофель, морковь, лук, свекла. Поэтому министерству торговли РК было бы полезно получать аналитику по спросу на эту группу товаров, так как спрос рождает предложение.



- До пандемии почему все начали капусту выращивать? Потому что в Москве давали 65 рублей за кило. А у нас только 150 тенге, - рассказывает Али. - И все, кто мог засеяли поля капустой. Та капуста вся пропала. Но с тех пор она растет в цене вместе со всем остальным борщевым набором. Семенной материал за это время подорожал в 2 раза, солярка - в 2 раза. А борщевой набор в 4-5 раз. Отсюда вывод какой: если перекрывать поток в Россию, то крестьяне не будут выращивать эти овощи. Им это не будет выгодно.



Например, сейчас оптовая цена на капусту белокочанную на "Фуд Сити" - 30-40 рублей (190 тенге), на картофель – 10-20 рублей (90 тенге), лук репчатый – 230 рублей (1200 тенге), морковь – 300 рублей (1600 тенге). Конечно, при таких ценах крестьянам выгоднее кормить не нас, а россиян.



У Москвы получилось создать оптовый рынок. У нас нет.



Другие покупатели, активно влияющие на цену овощей в Казахстане, наши соседи по региону. В прошлом году Таджикистан вышел к нам на рынок и сразу забрал 5 тысяч тонн. Потом Узбекистан закупал картофель и тоже поднял цены.



Осенью, в сезон сбора урожая Средняя Азия регулярно приезжает в Казахстан и скупает овощи, которые можно заложить на длительное хранение. Поэтому в августе-сентябре цены на овощи снова растут, хотя вроде бы урожай получили и цены должны упасть.



Все просто и доступно: это свободный рынок Таможенного союза. В принципе все эти процессы можно было бы просчитать заранее, ведь понятно, что более богатые страны будут высасывать продукты питания из стран победнее. Точно так мы, Казахстан, высасываем из Киргизии молоко и молодые овощи, а из Узбекистана помидоры и персики. Но в стране этого не просчитали. Почему? Потому, что наше министерство сельского хозяйства отвечает только за производство сельхозпродукции: овощей, мяса, хлеба. За их продажу, а значит и цены, отвечает уже министерство торговли. В итоге каждый может кивнуть на коллегу, мол это его задача.



Государство может влиять на цену, но, если оно сможет сделать несколько вещей. Первое: будет регулярно закупать урожай в стабилизационные фонды и делать это честно и прозрачно, тогда оно сможет влиять на цену. Результаты этих закупов будут ценовым ориентиром. Но для этого, второе, должны быть подготовлены овощехранилища, чтобы равномерно выкидывать на рынок свежую продукцию.



Третье: размер фонда для закупа овощей должен быть увеличен в разы. По данным минсельхоза у региональных СПК денег на откуп всего 3-4% от всего рынка продовольствия. Как при таких размерах они могут на что-то влиять?

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Может быть это звучит странно, но руководители СПК должны получить больше свободы при использовании этих денег. При этом СПК должны руководить люди, которые не должны бояться рисковать, чего боятся чиновники. Это рынок. А иначе СПК будут гноить свои запасы, как это случилось в Кызылорде.



И четвертое: в этом году у правительства никак не получится снизить цены на овощи. Россия выкупит все. У нее просто больше населения и денег. Но вот в будущем году можно будет исправить ошибки. Если наше государство будет давать ссуды крестьянам для внедрения новых технологий выращивания овощей, то объемы производства увеличатся при снижении стоимости производства. Сейчас государство дает субсидии, но это пустые деньги, никак не привязанные к новым знаниям, новой технике, новым сортам фруктов и овощей. Крестьянин должен увидеть, что он может производить больше и с меньшими затратами.



- Простой пример из Туркестанской области, - рассказал Али. - Два дехканина-соседа Самир и Махмуд. Самир использует капельное орошение, энергию он получает от солнечных батарей, Махмуд работает по старинке, орошая землю сетью арыков. У кого будет больше урожай? У Самира. Причем раз в 5-6. Махмуд смотрит на соседа, узнает, что-то новое, пытается это внедрить. Но у него это не очень получается, так как нет у него денег для этого. У Махмуда есть трактор, но российский. А он не может работать под новую технологию. Приходиться менять все, а это очень большие деньги, которых у крестьян нет. Именно здесь нужна помощь государства. Но оно этого пока не видит.



И еще. Три года назад аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов запустил проект по повышению доходов сельского населения. Планов была масса. Акимат начал кредитовать крестьян, передавать им технику в лизинг, открыл курсы по новым технологиям. Хотели построить более тысячи новых молочно-товарных ферм, овощных баз, птицефабрик и прудовых хозяйств. Если бы это все было сделано, то Жамбылская область за эти три года стала бы крупнейшим производителем овощей и мяса. Но этого пока не видно. То ли гранаты у акимата не той системы, то ли крестьяне счастья своего не понимают.



Автор: Адил Урманов Источник - Караван

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