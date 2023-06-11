 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Оливер Стоун: Американский народ слеп. Их как баранов дурят с Украиной
08:28 13.06.2023

Оливер Стоун. Скриншот ТК "Пул № 3"
Всемирно известный американский режиссер Оливер Стоун прокомментировал нынешнюю ситуацию в мировой политике и, в частности, политику США в отношении Украины и России. По его словам, это именно Белый дом ведет войну, демонизируя русских.

"Про Украину идет много пропаганды, особенно с западной стороны. Она настолько односторонняя. Все превращается в антироссийскую тему. Очевидно, что Россия более сильная страна, они выигрывают войну, они на самом деле надирают нам задницу. Но мы этого не знаем. На Западе мы не понимаем, что происходит на самом деле, потому что нет военной честности. Это полностью коррумпированный процесс.

В США все проходит через Белый дом, потому что Белый дом ведет войну. И они говорят вам, что русские злые, жестокие, и все такое. Но это несправедливо, потому что мы не получаем правды. А американский народ слеп. Их как баранов ведут к готовым выводам. То, что произошло с плотиной, просто восхитительно. Никто об этом не говорил, но это было явно мотивировано. Мотив был украинский.

Они сильно проигрывают. Они хотят разрушить территории до того, как русские возьмут Херсон. Предсказывали, что русские возьмут эту территорию, потому что это в основном русскоязычная территория, русская этническая. И никто никогда не указывал, как мне кажется, американскому народу и европейскому народу, особенно европейскому народу, что это гражданская война. Это не похоже на обычную войну. Это война между русскими и украинцами.

С 2014 года украинцы жестоко расправляются с русским этническим населением. Жестокие убийства. Я слышал по разным данным от 5000 до 7000, плюс раненые. Пострадало почти 14 000 человек. Хотя они подписали Минские соглашения, украинцы не соблюдали его в течение 8 лет. США пришли на Украину, захватили ее, финансировали все. Мы финансировали правительство и построили армию до такого уровня, что она может напасть и забрать Донбасс и Луганск."

Источник - eadaily.com
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