США потеряли в Сирии вертолет и 22 - "груз 300"

08:30 13.06.2023

США потеряли в Сирии вертолëт и недосчитались более двадцати военных



Двадцать два военнослужащих США получили ранения в минувшее воскресенье в результате крушения вертолëта на северо-востоке Сирии, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM), передаëт сегодня, 13 июня, NBC News.



Инцидент произошëл не в результате огневого поражения со стороны противника, говорится в кратком сообщении американского военного командования, в зону ответственности которого входит Ближний Восток.



Согласно информации, десять раненых были эвакуированы в "медицинские учреждения более высокого уровня".



Причина крушений боевой машины расследуется, в заявлении CENTCOM обстоятельства падения вертолëта не уточняются.



Силы США продолжают действовать в Сирии с официальной целью в виде борьбы с остатками террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*, организация запрещена в РФ). Центральное командование ВС США заявило в этом месяце, что в мае оно и партнëрские силы провели 17 операций в Сирии, в результате которых были ликвидированы два боевика ИГ* и задержаны ещë 20 человек, отмечает NBC News.



*Террористическая организация, запрещена на территории РФ