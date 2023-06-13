6-й день УкрНаступа... Начался укр-отступ?

08:41 13.06.2023 Наступление ВСУ. Времьевский выступ. "Перемога" ВСУ опять сменяется "зрадой"

Михаил Рябов. 13.06.2023



Источники "ПолитНавигатора" в зоне СВО подтвердили информацию блога военкора Семена Пегова о том, что дневные сообщения об отбитых у ВСУ российскими войсками ранее потерянных позиций в селе Макаровка (район Времьевского выступа) оказались преждевременными.



"Вопреки прогнозам, отбить село к концу дня не удалось. Надеемся, что завтра наши попытки на данном направлении увенчаются успехом… Этот участок фронта не так удачен для нас, как Ореховское направление. Продвижение противника есть, и отрицать его не получится, сколько не называй синюю зону серой", – говорится в публикации.



Источники "ПолитНавигатора" в зоне СВО подтвердили информацию блога военкора Семена Пегова о том, что...



Публицист Максим Калашников объясняет, почему ситуация здесь важна.



"Большая Новоселка находится к юго-западу от Донецка, на левой стороне выступа в сторону Азовского моря, занимаемого ВСУ… Если врагу удастся прорвать тут оборону, то дальше открывается путь на разрушенные Волноваху и Мариуполь. С угрозой разрезания той "колбасы", что представляет из себя территория, занятая нами в бывшей УССР", – пишет Калашников.



Об ожесточенности боев и важности направления свидетельствуют данные военкора Юрия Котенка – он сообщил, что в результате ракетной атаки противника погиб находящийся на линии фронта начальник штаба 35 общевойсковой армии генерал-майор Сергей Горячев.



Кстати, тот же Котенок уточняет причину продвижения ВСУ:



"Фронт в общем держится, за исключением отдельных участков, где мы отходим и по причине нехватки боеприпасов".



Украинское Минобороны к вечеру объявило, что продвижение ВСУ с начала "контрнаступа" составило 6,5 километров. За все время активных боев захвачены семь небольших населенных пунктов – Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка.



Украинские нацисты подтверждают, что контроль над частью сел пока что условный – например, как пишет УНСОвец Андрей Приходько, за Макаровку продолжаются бои, причем обе стороны подтягивают резервы.



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На данный момент сообщается, что российская стратегическая авиация начала пуски ракет по целям ВСУ. Одновременно военкор из ДНР Владимир Разин сообщает, что российские войска вновь пошли в контратаку.



"Прямо сейчас Вооруженные Силы России наносят контрудар на Времьевском выступе. Приказ на наступление получили все подразделения находящиеся в том районе. На Времьевском выступе есть значительные успехи. Дождитесь подробной информации. Идут бои", – сообщил Разин.



Обстановка, по всей видимости, прояснится уже к утру.



Западное агентство Reuters по итогам понедельника уточнило, что до побережья Азовского моря и перерезания сухопутного коридора РФ в Крым ВСУ по-прежнему необходимо преодолеть около 90 км (55 миль).



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Ожесточенные бои на на Времьевском выступе: населенные пункты переходят из рук в руки

Олег Кравцов. 13.06.2023 08:34 (Мск) , МоскваПросмотров: 99



Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина



Продолжается наступление ВСУ, которые пытаются срезать Времевский выступ.



При этом российская армия контратакует, пытаясь вернуть вернуть утраченные на этом направлении за последние дни позиции, передает корреспондент "ПолитНавигатора"?



Продолжается наступление ВСУ, которые пытаются срезать Времевский выступ. При этом российская армия контратакует, пытаясь...

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К исходу вчерашнего дня продолжались ожесточенные бои в Макаровке, об отбитии коррой вчера сообщил ряд источников с российской стороны, информирует тг-канал проекта WarGonzo, возглавляемого военкором Семеном Пеговым.



"Вынуждены констатировать, что все победные заявления по Макаровке – преждевременны. Населенный пункт до сих пор остается местом ожесточенных боев", – отмечается в публикации.



Источник проекта, который находится в гуще событий, уточнил:



"Противник осуществляет подвоз пехоты малыми группами, используя легковую технику, что при оперативном обнаружении с воздуха затрудняет оперативное поражение. Поэтому наши удары приходятся по скоплениям противника, которые уже находятся в Макаровке и пытаются там закрепиться".



Паблик добавляет, что, "вопреки прогнозам, отбить село к концу дня не удалось".



"Надеемся, что завтра наши попытки на данном направлении увенчаются успехом и неонацисты не смогут закрепиться на этой высоте. Да и в целом, пора понять, что этот участок фронта не так удачен для нас, как Ореховское направление. Продвижение противника есть и отрицать его не получится, сколько не называй синюю зону серой. Рисуя несуществующие продвижения, мы оказываем сами себе медвежью услугу, рискуя собственным фронтом", – подчеркивает канал Пегова.



Военный обозреватель Юрий Подоляка по состоянию на четыре утра сообщил, что "всю ночь не прекращалось встречное сражение наших резервов и ударных частей противника в долине реки Мокрые Ялы".



"Наши части, имея превосходство в воздухе и артиллерии продолжали давить противника, но уже с двух направлений (на правом и левом берегу реки).



За ночь удалось взять возвышенность западнее н.п. Новодонецкое и таким образом снять полуохват н.п. Урожайное. Одновременно с этим продолжались наши атаки по холмам на левом, западном берегу реки, и нашим частям удалось выйти к Сторожевому, что резко осложнило противнику ситуацию в треугольнике Макаровка-Сторожевое-Благодатное. Он всю ночь подбрасывал сюда малые группы пехоты для удержания фронта, неся при этом очень большие потери.



Косвенно это подтверждается фактом переброски сюда частей двух бригад ВСУ с Ореховского участка, которые вероятно прибудут в зону боев уже сегодня. Наступление ВС РФ под Великой Новоселкой продолжается. Но и противник отчаянно пытается удержать эти последние клочки своего "контрнаступу", на которых вчера пиарилось все политическое руководство страны", – описывает ситуацию обозреватель.



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WarGonzo сегодня утром, подводя итог вчерашних боев, пишет:



"На угледарском участке украинские подразделения установили контроль над Новодаровкой. Таким образом, они стремятся выйти на Приютное не только со стороны Левадного, но и по трассе с севера.



Ожесточенные встречные бои у Старомайорского и Урожайного. ВСУ пытаются прорваться к Старомлыновке, в которой находится ключевая на этом участке автодорожная развязка. ВС РФ наносили удары по Зеленому Полю, Новополю, Новоселке, Нескучному, Большой Новоселке, Благодатному, Золотой Ниве, Угледару и Водяному (не путать с одноименным населенным пунктом к северо-западу от Донецка)".



Подоляка предупреждает, что противник не оставил попыток добиться успеха на Ореховском направлении и заканчивает формировать ударную группировку, для повторной попытки прорыва полосы обороны 58-й армии ВС РФ.



"В ударном кулаке собрано 8 бригад, часть из которых являются бригадами развития прорыва. Судя по конфигурации группировки, вновь стоит ожидать главного удара по 42-й дивизии и вспомогательного в районе Малых Щербаков-Пятихаток.



Начало очередной волны "контрнаступу" может начаться в любой день, включая сегодняшний. У противника все готово. Правда, сложности в районе Великой Новоселки заставили перебросить туда не менее двух бригад. Но это были бригады, уже потрепанные в предыдущем сражении, то есть не полностью боеспособные. И тем не менее…", – указывает Подоляка.



Тяжелые бои подтверждает и тг-канал проекта "Рыбарь", основанного военным аналитиком Михаилом Звинчуком.



"На Времьевском выступе тяжелые бои продолжаются по всей линии фронта. На восточном фланге бои идут за Макаровку, которая переходит из рук в руки, а также Урожайное. Западнее противник концентрируют силы в районе Левадного и Новодаровки, создавая угрозу прорыва на Ровнополь.



Российская артиллерия и авиация наносит постоянные удары, стараясь сорвать планы ВСУ.



На Запорожском направлении украинское командование продолжает подтягивать значительные силы к передовой. На данный момент активным действиям препятствуют погодные условия, не позволяющие использовать тяжелую бронетехнику на бездорожье", – сообщает "Рыбарь".



Пока достоверной информации о результатах ночных боев нет. "ПолитНавигатор" продолжает следить за развитием ситуации.



карты смортим тут - https://www.politnavigator.net/ozhestochennye-boi-na-na-vremevskom-vystupe-naselennye-punkty-perekhodyat-iz-ruk-v-ruki.html Источник - politnavigator.net

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