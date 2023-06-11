Презентована "Военная доктрина Кыргызстана"

09:27 13.06.2023

13 июня 2023, Бишкек - , Жазгуль МАСАЛИЕВА

Министерство обороны презентовало военную доктрину Кыргызстана



Сегодня на заседании Совета безопасности Министерство обороны презентовало военную доктрину Кыргызстана.



Начальник Генерального штаба Эрлис Тердикбаев отметил, что основные цели военной политики - создание условий для развития страны, защита суверенитета, обеспечение безопасности граждан и недопущение агрессии. Он сказал, что Кыргызстан не преследует цели решения региональных претензий путем применения военной силой.



"В военной доктрине указаны обязанности Вооруженных сил. Основная цель доктрины - недопущение вооруженных конфликтов", - заметил Эрлис Тердикбаев.



Он добавил, что в 1992-2000 годах несколько раз менялась структура Вооруженных сил. В 2021-2022 годах во время военной реформы увеличили число солдат в армии и создали новые батальоны.