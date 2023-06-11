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Дело ОАО "Мамыр". КырБизнес душат, но администрация президента молчит, - 24.kg
09:29 13.06.2023

13 июня 2023, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

В Кыргызстане работает единственное предприятие по выпуску лекарственных трав и растений ОАО "Мамыр". Но местные власти делают так, что оно перестанет работать, а пахотные земли уйдут под застройку.

Многочисленные обращения акционеров компании к президенту страны, председателю кабинета министров и Жогорку Кенешу не дают результатов.

"Складывается впечатление, что нашу фирму топят местные чиновники и суды с молчаливого согласия республиканских властей. Самое обидное, что все это происходит на фоне заявлений главы государства о защите добросовестного бизнеса", - говорит председатель правления ОАО "Мамыр" Бактыбек Елахунов.

Забыть про посевную
ОАО "Мамыр" продолжает судиться за свои земли. Точка в разбирательствах еще не поставлена, но мэрия Каракола настойчиво предъявляет претензии. Она прислала компании письмо с требованием "прекратить незаконные посевные работы на земельных угодьях площадью 108 гектаров".

В муниципалитете Каракола считают, что ОАО "Мамыр" не имеет права пользоваться земельными угодьями.

"Если с вашей стороны будут проигнорированы требования настоящего письма, то в таком случае сообщаем вам, что местные органы власти привлекут виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Кыргызстана, а также будем вынуждены взыскать соответствующие штрафы", - говорится в письме мэрии.

Это абсурд. На дворе разгар лета. Чиновники прекрасно понимают, что все весенне-полевые работы проводятся с конца марта до начала мая. К июню все работы давно завершены. В ОАО "Мамыр" работы велись только на 75 гектарах орошаемой пашни. Ведь в те спорные 108 гектаров входит весь приватизированный имущественный комплекс, включая земли, находящиеся под зданиями, сооружениями и хоздвором.

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"Нам непонятно, на основании какой статьи и какого закона ОАО "Мамыр" запрещено пользоваться своим землями. Ведь даже после отмены решения суда о выдаче нам Госакта на землю в силе остается акт от 1985 года. Он никем не отменен и остается в силе. По закону изъятие имущества, помимо воли собственника, допускается только по решению суда в установленном законом порядке. Кроме того, судебные разбирательства идут только лишь по вопросу, касающемуся требования обязать госучреждение "Кадастр" выдать нам Государственный акт на землю. Мы считаем письмо муниципалитета Каракола некорректным", - отмечает Бактыбек Елахунов.

Воззвать к Фемиде
ОАО "Мамыр" продолжает судиться и искать справедливости в суде. Компания подала жалобу в дисциплинарную комиссию Совета судей на действия председателя Административного суда Иссык-Кульской области Асылбека Мамадалыева. Юристы предприятия считают, что при рассмотрении их заявления вынесено неправосудное решение.

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Нарушены требования процессуального и материального права, были преднамеренность в принятии судебного акта в пользу ответчика и необоснованный отказ в удовлетворении административного иска. В конце апреля компания подавала заявление в суд второй инстанции о пересмотре дела по земельному участку ОАО "Мамыр" по новым обстоятельствам.

Но суд вернул заявление письмом, лишив фирму права на защиту и обжалование.

Компания еще раз подала заявление. По закону судья Административного суда как первой инстанции должен был приостановить процесс и направить обращение ОАО "Мамыр" в областной суд. Но судья берет на себя право суда второй инстанции, сам рассматривает заявление и отказывает в его удовлетворении. Юристы предприятия считают, что Асылбек Мамадалыев превысил свои полномочия. Такого в истории юриспруденции еще не было. Отказ также оформлен не решением суда, а простым письмом.

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Кроме того, есть еще одно нарушение, допущенное судом. ОАО "Мамыр" подало иск в Конституционный суд о проверке отдельных норм Административно-процессуального кодекса. Обращение принято к рассмотрению. До решения КС рассматриваемые в судах дела, касающиеся спорных норм, должны быть приостановлены.

"Если Конституционный суд признает некоторые нормы АПК противоречащими Конституции, то возможна отмена определения Иссык-Кульского областного суда об отмене законного решения межрайонного суда Иссык-Кульской области от 20 марта 2008-го о выдаче нам Госакта на землю. Следовательно, отпадет необходимость рассмотрения данного дела по существу", - рассказал Бактыбек Елахунов.

Он также обратил внимание на важный факт: если не приостановить рассмотрение дела сейчас, к моменту вынесения решения Конституционного суда, возможно, будут существовать два противоречащих друг другу решения судов по одному и тому же делу, что априори незаконно. Но и этот факт судьей Асылбеком Мамадалыевым проигнорирован.

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Адвокатами зафиксированы и другие нарушения. Они просят привлечь судью Асылбека Мамадалыева к дисциплинарной ответственности, вплоть до досрочного освобождения от занимаемой должности.

ОАО "Мамыр" также обратилось в межрайонный суд Иссык-Кульской области с апелляционной жалобой на решения судов предыдущей инстанции.

"Надеемся, что суд все-таки услышит наши доводы и встанет на сторону справедливости и законности", - отмечает председатель правления компании.

Услышит ли президент?
В попытках добиться справедливости акционеры ОАО "Мамыр" написали еще одно письмо местным властям и президенту страны Садыру Жапарову. Они просят главу государства рассмотреть соответствие занимаемой должности чиновников мэрии Каракола, которые незаконно требовали остановить любые работы на землях общества.

"Очередная попытка незаконного отъема земли у ОАО "Мамыр" является государственным рейдерством. Это легко доказуемо, отметив лишь один момент: если незаконный отъем земельного участка произойдет, то предприятие перестанет существовать. Ведь в этом случае производить продукцию оно не сможет. Тогда возникает вопрос, акции какого предприятия мы купили 27 лет назад?" - говорится в письме.

Если у компании заберут землю, то все акционеры и их семьи готовы выйти на митинг и добиваться привлечения к ответственности всех, кто причастен к государственному рейдерству.

Сейчас представители фирмы уверены, что президента вводят в заблуждение и дают ему неверную информацию. По их словам, беззаконие по отношению к частному бизнесу негативно скажется на инвестиционном климате страны и нанесет урон экономике Кыргызстана.

"Еще раз убедительно просим вас взять под личный контроль рассмотрение данного дела и остановить уже все беззаконие, которое творится в отношении земель ОАО "Мамыр", - обращаются акционеры к главе государства.

Но услышат ли стенания бизнеса на Старой площади или желание забрать приглянувшиеся земли окажется сильнее законности?

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1686637740


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